Йордан Цонев: Предлагаме 55 евро Великденска надбавка за най-бедните пенсионери и 15 евро за всички останали

9 Март, 2026 16:08 1 026 61

Предложението ще бъде разгледано в удължителния закон за бюджета в четвъртък

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внесох предложение за великденска надбавка за пенсионери с пенсия под прага на бедността, в размер на 55 евро. Ще я получат 856 хиляди пенсионери. Всички останали пенсионери ще получат по 15 евро за Великден. Това съобщи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев, който внесе в парламента днес промени в Закона за бюджета на ДОО.

Това предложение е продължение на социалната ни политика, каза още Цонев и припомни, че миналата година пенсионерите са получили добавки за Великден и за Коледа по предложение на парламентарната група.

За изплащане на добавките ще са необходими 65,3 млн. евро от бюджета.

Предложението ще бъде разгледано в удължителния закон за бюджета в четвъртък.

Йордан Цонев съобщи, че „ДПС-Ново начало“ ще подкрепи удължителния закон за бюджета.


  • 1 Свободен

    77 0 Отговор
    Аз предлагам 15 години за Данчо Салфетката!

    Коментиран от #6, #43, #55

    16:09 09.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    49 0 Отговор
    Свински популиски "пари" - НЕ !!!

    16:13 09.03.2026

  • 3 Фиркочев

    47 0 Отговор
    На въжето измекяр

    16:13 09.03.2026

  • 4 Румен

    42 0 Отговор
    Тоя требе с манарата отзад

    16:13 09.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 0 Отговор
    ПЕНСИОНЕР ЗА 15 ЕВРО ЕДВА ЛИ МОЖЕ ДА СИ КУПИ ЕДИН
    ХУБАВ НОЖ ЗА ДАНЧО МЕНТАТА
    ......
    ОСВЕН ДА НАТОЧИ НЯКОЯ ХУБАВА СТАРА МОТИКА
    ... СЕТНЕ ЩО СЪДА ПИШЕЛ " С ОСОБЕННА ЖЕСТОКОСТ"
    ЗА ТОЛКОВА ПАРИ :)

    16:13 09.03.2026

  • 6 Деников

    37 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Малко са, до живот

    16:13 09.03.2026

  • 7 Стенли

    39 1 Отговор
    То това добре но какво стана с тези така наречени магазин за хората 😕 откриха се в две три села по един щанд и това беше а едни десет милиона лева потънаха някъде 🤑

    16:14 09.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    31 1 Отговор
    В клуба на богатите е така EUR 15 и едно кисело млеко.

    16:14 09.03.2026

  • 10 00014

    37 7 Отговор
    55 евро Великденска надбавка за мързеливите или скатавали се пенсионери и 15 евро за честно работилите и внасяли си осигуровки.

    16:15 09.03.2026

  • 11 Фикосотав

    35 0 Отговор
    В едни други времена измет като този са ги палили живи. И то Българското население. Този заслужава същото

    16:15 09.03.2026

  • 12 пенсионер

    38 0 Отговор
    Цонев, ти майтап ли си правиш с нас пенсионерите.

    16:15 09.03.2026

  • 13 Гост

    35 0 Отговор
    Народните предатели, пак се гаврят, взимат хиляди на месец заплата а на пенсионера трохи

    16:15 09.03.2026

  • 14 Бъдеще

    34 0 Отговор
    Мента, балъците почти свършиха... И дано това да е последния ти сезон.... в парламента де.

    16:15 09.03.2026

  • 15 Тия, които

    33 1 Отговор
    работеха цял живот заслужават 15 евра, тия които цял живот паразитираха върху работещите ще получат 55 евра. Това е висшата форма на демократично мислене и действие.

    16:16 09.03.2026

  • 16 Некои си

    23 1 Отговор
    Тези 15 евро ще ги даря на тебе да си купиш свещи

    Коментиран от #51

    16:17 09.03.2026

  • 17 Само

    27 1 Отговор
    Ако върнете окрадените пари от теб и Магнита Дебелян от ББР пенсионерите трябва да вземат по цяла великденска и коледна пенсия ,както е в Европа.Вие дерибеи докога ще се държите с нас като хора втора ръка или искате да заиграят по главите ви оловни топчета,каквито заслужавате?Ти си дъно ..

    16:17 09.03.2026

  • 18 Бай Иван

    22 1 Отговор
    Ти ли ще ги плащаш бе предател

    16:18 09.03.2026

  • 19 🌿 ментата

    23 1 Отговор
    Се прави на щедър с чужди пари!

    16:18 09.03.2026

  • 20 Станой

    22 2 Отговор
    А бе що само на мързеливите, дето нямат трудов стаж, се дават пари. Тези дето са работили цял живот, са над прага на бедноста, но положението също им е плачевно. В България се толерира мързела, неграмотността, безотговорноста и липсата на принос към Държавата.

    16:19 09.03.2026

  • 21 Обичам те мила

    13 0 Отговор
    РОДИНО, защото си ми на далавера. Аз съм там където мирише на парички... Надушвам ги макар и добре изпрани.

    16:20 09.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    В РУСИЯ СА 10 000 РУБЛИ - 105 ЕВРО НА КАЛПАК :)

    16:20 09.03.2026

  • 23 Ужас

    20 1 Отговор
    Народе започнаха да се мазнят сутринта магнитският с-и-чуг, ктб след обяд Йордан -ментата кънпинга - тия в Белене им е мястото

    16:20 09.03.2026

  • 24 Господ

    21 1 Отговор
    Да те накаже теб и другите за тези 15 евро.....15 евро,как не те е срам да го кажеш бе мръсник ти и онзи Адемов

    16:20 09.03.2026

  • 25 Връщайте

    23 1 Отговор
    със сина ти милиардите !

    16:20 09.03.2026

  • 26 Данчо

    21 0 Отговор
    За работилите цял живот 15 евра. За мърелите 55 евра. Да ти имам демокрацията.

    16:21 09.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бойко

    16 0 Отговор
    Предателю на българския лев, обрече на още по голяма мизерия хората. Дано не се задавиш от мъката ни

    16:22 09.03.2026

  • 29 Подарявам ти ги,

    17 0 Отговор
    Подарявам ти ги веднага. На теб и Шиши. Дано цял живот си кухувате свещи с тях!

    16:22 09.03.2026

  • 30 Най - малко

    15 0 Отговор
    десет поколения след тоя ще има да чистят карма !

    16:23 09.03.2026

  • 31 Гост

    16 0 Отговор
    55 евро и 15 за другите .. Пълна гавра на фона на депутатските заплати бонуси и пари от комисии … Да не го бяхте споменавали никъде по-добре! Това си е чиста гавра!!

    16:23 09.03.2026

  • 32 Да те вземат мътните!

    16 0 Отговор
    Иди ти да пазаруваш с 15 евро, 4.и.фуут г.ааад.ен. и ми покажи какво си купил!

    16:23 09.03.2026

  • 33 Данчо Пеевси Ментатев

    14 0 Отговор
    И как ще разбереш кои са тези бедни пенсионери?
    Реститути, проститутки, имотни бездомни и всички тирчля, крадци като тебе и шефа ти прасето?!

    16:24 09.03.2026

  • 34 ПИТНАЙСЕ

    18 0 Отговор
    Цирея да ти излязат измекяр.....

    Коментиран от #40

    16:24 09.03.2026

  • 35 Макс

    18 0 Отговор
    Йордан Цонев защо не е пенсионер ? До 90 годишен ли мисли че може да плямпа глупотевини и да крепи тъто на Дъто ?

    16:24 09.03.2026

  • 36 добре

    8 0 Отговор
    аз наддавам -110 евро

    16:25 09.03.2026

  • 37 Копейкин

    23 0 Отговор
    Вместо бълг. пенсионери да получават 13 и 14 пенсия, тоя предлага 15 евроооооооооооооо.Вадете сабите!

    16:25 09.03.2026

  • 38 Делян

    13 0 Отговор
    Мента, много даваш, посмали малко! С тези пари пенсионерите ще се отядат на агнешко! Смотаняци!

    16:27 09.03.2026

  • 39 Или за всички по равни ,или за НИКОЙ

    8 1 Отговор
    Искат да дада само на най-бедните , т.е. на тези които не са работили или тези на минималната работна заплата . Това са техните избиратли - индийците .

    16:29 09.03.2026

  • 40 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ПИТНАЙСЕ":

    На г ъ з о!

    16:30 09.03.2026

  • 41 Не така

    11 0 Отговор
    Добавката от 15 евро е особено щедра, 1 кило агнешко месо.Не е добре да се гаврите с възрастните хора.Такива като вас , преяли от власт не могат да го разберат.

    16:30 09.03.2026

  • 42 МръЗни

    10 0 Отговор
    дУлни популисчета сте ! Ако не се отървем от тая зган на следващите избори, държавата приключва!

    16:32 09.03.2026

  • 43 Хеми значи вазелин

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    А защо не 55 годдини пандиз за ментата и всички останали политици? Така със сигурност няма да излязат от кафеза и още да вредят на народа.

    16:33 09.03.2026

  • 44 Ялчин

    10 0 Отговор
    55 евро и 15 евро... Абе п.... купи си свещи си тия пари

    16:33 09.03.2026

  • 45 Безсрамен

    9 0 Отговор
    лъжец без капчица съвест и морал , мазен алчен селяндур от село Карапелит !

    16:35 09.03.2026

  • 46 Хари Тотър

    8 0 Отговор
    Ама половин метър. Ей гном само ти не се беше появявал и само ти липсваше тук. Да си взимаш 55-те Евро и да си ги вкараш в ...........

    16:37 09.03.2026

  • 47 смешарко

    7 0 Отговор
    15 евро за всички останали
    а за ваште заплатки има парици дет нищо не праите
    и земате минимум 5 000 евро основна
    и за фърчилата ф16 колко милиарди дадохте

    16:40 09.03.2026

  • 48 Кукуруку

    6 0 Отговор
    Е тоя е много мазен

    16:41 09.03.2026

  • 49 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Да го попитам тоя червей,от името на бедните пенсионери и най-вече от името на радио "Дойче Веле",може ли да мине поне 100 метра по главната улица на някой град Без Охрана ? И изобщо,ако НЕ,как го живее тоя негов окаян животец ?

    16:41 09.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 на тебе да си купиш свещи

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Некои си":

    на тоз свещи му не требват
    имам му е нужен

    16:43 09.03.2026

  • 52 ПРЕСТАНЕТЕ С ПОДИГРАВКИТЕ!

    4 0 Отговор
    ПО ЕДНА ПЕНСИЯ ЗА ВСИЧКИ!

    16:45 09.03.2026

  • 53 Какво ми

    10 0 Отговор
    предлагаш ти , бе ? Предлагал бил ? Хората работили по 40 години , учили и те мъкнали на гърба си през целия ти мизерен живот да ги грабиш , да трупаш имоти и милиони и живееш бейски , нали ? И сега наглеца му нагъл, за Великденските празници им дава от техните пари по 15 € .......

    16:45 09.03.2026

  • 54 Макс

    8 0 Отговор
    Йордан Цонев не е никой за да предлага каквото и да било .

    16:51 09.03.2026

  • 55 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Съгласен съм с коментара ти, ама знаем че няма да стане...... Хубаво са се сетили за пенсионерите, ама това е поредният предизборен фишек, защото за да се изпълни това отново ще трябват заеми...... Така е като станахме в клуба на богатите, преди 10 дена платихме вноската И от сега натам само заеми...

    16:52 09.03.2026

  • 56 ВСИЧКИТЕ

    9 0 Отговор
    Измекяри сте за БЕСИЛКАТА.
    ЩЕ ТРЯБВА ДА НАХЛУВАМЕ В ПАРЛАМЕНТА.

    16:54 09.03.2026

  • 57 Да малко повече бе,мента

    6 0 Отговор
    Ама от вашите,джобните.Така и баба знае

    16:55 09.03.2026

  • 58 Грозев е еничарин

    2 0 Отговор
    Тез са е гасимо наг леците.Държавните пари все едно от своя джоб ги дават.Във "фалирала" Гърция дават по 800 Евро на ВСЕКИ пенсионер !

    17:14 09.03.2026

  • 59 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    15 евро ???? 3 кутии цигари надбавки за Великден??!?!?!? Хахахаха да се смееш ли да плачеш ли...заври си ги отзад в гъ.за Крадлив бо.клук мента БОГ ДА ТЕ уб.ие в адски мъки дано амин дай Боже

    17:17 09.03.2026

  • 60 Янчо

    2 0 Отговор
    А по 1 вибратор за депутатите не предлагате ли ? Или те вече си имат ?

    17:19 09.03.2026

  • 61 Дедовия

    1 0 Отговор
    А, бе мента ти подиграваш ли се с пенсионерите??. Ами пожелавам и на теб да ти съберем помощи за по бързо напускане на тази грешна земя.

    17:22 09.03.2026

