Йордан Цонев: Предлагаме 55 евро Великденска надбавка за най-бедните пенсионери и 15 евро за всички останали

Внесох предложение за великденска надбавка за пенсионери с пенсия под прага на бедността, в размер на 55 евро. Ще я получат 856 хиляди пенсионери. Всички останали пенсионери ще получат по 15 евро за Великден. Това съобщи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев, който внесе в парламента днес промени в Закона за бюджета на ДОО.
Това предложение е продължение на социалната ни политика, каза още Цонев и припомни, че миналата година пенсионерите са получили добавки за Великден и за Коледа по предложение на парламентарната група.
За изплащане на добавките ще са необходими 65,3 млн. евро от бюджета.
Предложението ще бъде разгледано в удължителния закон за бюджета в четвъртък.
Йордан Цонев съобщи, че „ДПС-Ново начало“ ще подкрепи удължителния закон за бюджета.
1 Свободен
Коментиран от #6, #43, #55
16:09 09.03.2026
2 АГАТ а Кристи
16:13 09.03.2026
3 Фиркочев
16:13 09.03.2026
4 Румен
16:13 09.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ХУБАВ НОЖ ЗА ДАНЧО МЕНТАТА
......
ОСВЕН ДА НАТОЧИ НЯКОЯ ХУБАВА СТАРА МОТИКА
... СЕТНЕ ЩО СЪДА ПИШЕЛ " С ОСОБЕННА ЖЕСТОКОСТ"
ЗА ТОЛКОВА ПАРИ :)
16:13 09.03.2026
6 Деников
До коментар #1 от "Свободен":Малко са, до живот
16:13 09.03.2026
7 Стенли
16:14 09.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
16:14 09.03.2026
10 00014
16:15 09.03.2026
11 Фикосотав
16:15 09.03.2026
12 пенсионер
16:15 09.03.2026
13 Гост
16:15 09.03.2026
14 Бъдеще
16:15 09.03.2026
15 Тия, които
16:16 09.03.2026
16 Некои си
Коментиран от #51
16:17 09.03.2026
17 Само
16:17 09.03.2026
18 Бай Иван
16:18 09.03.2026
19 🌿 ментата
16:18 09.03.2026
20 Станой
16:19 09.03.2026
21 Обичам те мила
16:20 09.03.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:20 09.03.2026
23 Ужас
16:20 09.03.2026
24 Господ
16:20 09.03.2026
25 Връщайте
16:20 09.03.2026
26 Данчо
16:21 09.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бойко
16:22 09.03.2026
29 Подарявам ти ги,
16:22 09.03.2026
30 Най - малко
16:23 09.03.2026
31 Гост
16:23 09.03.2026
32 Да те вземат мътните!
16:23 09.03.2026
33 Данчо Пеевси Ментатев
Реститути, проститутки, имотни бездомни и всички тирчля, крадци като тебе и шефа ти прасето?!
16:24 09.03.2026
34 ПИТНАЙСЕ
Коментиран от #40
16:24 09.03.2026
35 Макс
16:24 09.03.2026
36 добре
16:25 09.03.2026
37 Копейкин
16:25 09.03.2026
38 Делян
16:27 09.03.2026
39 Или за всички по равни ,или за НИКОЙ
16:29 09.03.2026
40 Съгласен
До коментар #34 от "ПИТНАЙСЕ":На г ъ з о!
16:30 09.03.2026
41 Не така
16:30 09.03.2026
42 МръЗни
16:32 09.03.2026
43 Хеми значи вазелин
До коментар #1 от "Свободен":А защо не 55 годдини пандиз за ментата и всички останали политици? Така със сигурност няма да излязат от кафеза и още да вредят на народа.
16:33 09.03.2026
44 Ялчин
16:33 09.03.2026
45 Безсрамен
16:35 09.03.2026
46 Хари Тотър
16:37 09.03.2026
47 смешарко
а за ваште заплатки има парици дет нищо не праите
и земате минимум 5 000 евро основна
и за фърчилата ф16 колко милиарди дадохте
16:40 09.03.2026
48 Кукуруку
16:41 09.03.2026
49 Файърфлай
16:41 09.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 на тебе да си купиш свещи
До коментар #16 от "Некои си":на тоз свещи му не требват
имам му е нужен
16:43 09.03.2026
52 ПРЕСТАНЕТЕ С ПОДИГРАВКИТЕ!
16:45 09.03.2026
53 Какво ми
16:45 09.03.2026
54 Макс
16:51 09.03.2026
55 Европеец
До коментар #1 от "Свободен":Съгласен съм с коментара ти, ама знаем че няма да стане...... Хубаво са се сетили за пенсионерите, ама това е поредният предизборен фишек, защото за да се изпълни това отново ще трябват заеми...... Така е като станахме в клуба на богатите, преди 10 дена платихме вноската И от сега натам само заеми...
16:52 09.03.2026
56 ВСИЧКИТЕ
ЩЕ ТРЯБВА ДА НАХЛУВАМЕ В ПАРЛАМЕНТА.
16:54 09.03.2026
57 Да малко повече бе,мента
16:55 09.03.2026
58 Грозев е еничарин
17:14 09.03.2026
59 Тракиец 🇺🇦
17:17 09.03.2026
60 Янчо
17:19 09.03.2026
61 Дедовия
17:22 09.03.2026