Йордан Цонев: Предлагаме 55 евро Великденска надбавка за най-бедните пенсионери и 15 евро за всички останали

Внесох предложение за великденска надбавка за пенсионери с пенсия под прага на бедността, в размер на 55 евро. Ще я получат 856 хиляди пенсионери. Всички останали пенсионери ще получат по 15 евро за Великден. Това съобщи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев, който внесе в парламента днес промени в Закона за бюджета на ДОО.

Това предложение е продължение на социалната ни политика, каза още Цонев и припомни, че миналата година пенсионерите са получили добавки за Великден и за Коледа по предложение на парламентарната група.

За изплащане на добавките ще са необходими 65,3 млн. евро от бюджета.

Предложението ще бъде разгледано в удължителния закон за бюджета в четвъртък.

Йордан Цонев съобщи, че „ДПС-Ново начало“ ще подкрепи удължителния закон за бюджета.