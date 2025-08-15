Създадоха електронна система за задължителни и целеви имунизации и реимунизации

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.
Тя ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Системата позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.
Въвеждането ѝ премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.
Промените целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари. Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.
