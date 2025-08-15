Новини
Създадоха електронна система за задължителни и целеви имунизации и реимунизации

15 Август, 2025 13:11 440 7

Тя ще създаде единна среда за обмен на информация

Създадоха електронна система за задължителни и целеви имунизации и реимунизации - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.

Тя ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Системата позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

Въвеждането ѝ премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Промените целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари. Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.


България
