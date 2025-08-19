Новини
Нови мерки за повишаване на имунизационния обхват у нас

19 Август, 2025 09:28 513 1

Ваксинационното покритие при малките деца е около 94%, въпреки че препаратите са задължителни

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова електронна система на Здравното министерство ще помага на общопрактикуващите лекари да разпределят, заявяват и отчитат ваксините. Промяната цели да облекчи работата на медиците и да улесни обмена на информация.

Промяната ще намали административната тежест върху лекарите. Така, докторите ще лекуват повече и ще пишат по-малко. Редът за пациентите се запазва. Но информацията ще се предава по-бързо.

В този обхват попадат и деца, и възрастни. Всички новородени, деца на 1, 2, 6, 7, 12 и 17 години, както и възрастни. Всички, които навършват 25, 35, 45 и така нататък през 10 години.

Здравното министерство изчислява, че са засегнати около 750-760 хиляди души.
Вероятно ще доведе до повишаване на имунизационния обхват, защото, например, регионалните здравни власти ще виждат веднага откази от имунизации и ще могат да налагат глоби.

По данни на здравното министерство родителите, които изрично отказват ваксинация на децата си е под 1%.

В същото време, по данни на ведомството ваксинационното покритие при малките деца е около 94%. Интересно е, останалите 5% какво обяснение дават, защо децата им не са ваксинирани и дали това не е мълчалив отказ. От ведомството уточняват за bTV, че този процент ни поставя по средата на скалата в сравнение с другите Европейски държави.

От няколко месеца се говори за включването на ваксина срещу варицела в задължителния имунизационен календар. Това все още не е факт, но от здравното министерство признават, че сериозно го обмислят. Ваксината срещу менингит от група Б, за която сме разказвали, че не беше налична на българския пазар – вече е регистрирана у нас и вероятно скоро ще бъде достъпна.


България
  • 1 мърсула

    а ко стана нал кильрчо щеше да ни убоде всички, а накрая само избега у канада с откраднатото

    09:33 19.08.2025