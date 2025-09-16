Новини
Volkswagen също се противопостави на прибиращите се дръжки на вратите

16 Септември, 2025 09:48 782 3

Компанията смята, че клиентите предпочитат традиционния начин за отваряне

Volkswagen също се противопостави на прибиращите се дръжки на вратите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen променя стратегията си за дизайн на новите електрически автомобили, като се отклонява от популярната тенденция за вградени, изскачащи дръжки на вратите и се връща към по-традиционни, удобни за ползване дизайни. Тази промяна е продиктувана от фокуса върху практичността и желанието да се направи така, че електромобилите да изглеждат по-познати и достъпни за клиентите.

В интервю за Deutsche Welle, главният изпълнителен директор на VW Томас Шафер заяви, че макар вградените дръжки да изглеждат привлекателни, те са „ужасни за употреба“ и че клиентите ценят познатостта и лекотата на употреба на конвенционалните дръжки. Тази обратна връзка оказва пряко влияние върху дизайна на предстоящите модели.

Volkswagen също се противопостави на прибиращите се дръжки на вратите

Тази стъпка е в съответствие и с нарастващата глобална загриженост относно безопасността и надеждността на вградените дръжки. В статията се отбелязва, че регулаторните органи в Китай обмислят забрана на този дизайн след проучвания за безопасността и висок процент на неизправности. Предвид влиянието на Китай върху световната автомобилна индустрия, забрана там би могла да доведе до по-широко отклонение от тази тенденция в дизайна.

Тази промяна вече е очевидна в новите концепции, представени от Volkswagen. Докато концепцията ID. Every1 включваше вградени дръжки, по-новите концепции ID. Cross и ID. Polo, представени на изложението IAA Mobility, използват традиционни дръжки за вратите, като дават предимство на практичността пред незначителните аеродинамични предимства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Преди 20 дни

    3 0 Отговор
    една такава изкачаща дръжка ми остана в ръката. Не я измъкнах, направо се счупи. Гъзария, която не е ефективна и ти излиза през носа. А не, мерси съм.

    09:58 16.09.2025

  • 2 дойчи трагедия

    2 1 Отговор
    За първи път германското контраразузнаване беше оглавено от мигрант

    Зинан Зелен, родом от Турция, който се отказа от турското си гражданство и е работил в германското контраразузнаване като заместник-началник от 2019 г., ще стане новият ръководител на Федералната служба за защита на германската конституция (BfV).

    10:04 16.09.2025

  • 3 Кравария убер алес

    0 0 Отговор
    Сега дръжките, после екраните , после двигателите....

    11:33 16.09.2025