Volkswagen също се противопостави на прибиращите се дръжки на вратите

Volkswagen променя стратегията си за дизайн на новите електрически автомобили, като се отклонява от популярната тенденция за вградени, изскачащи дръжки на вратите и се връща към по-традиционни, удобни за ползване дизайни. Тази промяна е продиктувана от фокуса върху практичността и желанието да се направи така, че електромобилите да изглеждат по-познати и достъпни за клиентите.

В интервю за Deutsche Welle, главният изпълнителен директор на VW Томас Шафер заяви, че макар вградените дръжки да изглеждат привлекателни, те са „ужасни за употреба“ и че клиентите ценят познатостта и лекотата на употреба на конвенционалните дръжки. Тази обратна връзка оказва пряко влияние върху дизайна на предстоящите модели.

Тази стъпка е в съответствие и с нарастващата глобална загриженост относно безопасността и надеждността на вградените дръжки. В статията се отбелязва, че регулаторните органи в Китай обмислят забрана на този дизайн след проучвания за безопасността и висок процент на неизправности. Предвид влиянието на Китай върху световната автомобилна индустрия, забрана там би могла да доведе до по-широко отклонение от тази тенденция в дизайна.

Тази промяна вече е очевидна в новите концепции, представени от Volkswagen. Докато концепцията ID. Every1 включваше вградени дръжки, по-новите концепции ID. Cross и ID. Polo, представени на изложението IAA Mobility, използват традиционни дръжки за вратите, като дават предимство на практичността пред незначителните аеродинамични предимства.