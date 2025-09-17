Lucid Gravity вече се продава и в Европа. Ето колко струва

Lucid Motors разширява присъствието си в Европа с пускането на втория си модел, изцяло електрическия SUV Gravity, който отпразнува европейската си премиера на изложението IAA Mobility в Мюнхен. Вариантът Gravity Grand Touring вече може да се поръча в Германия и други европейски страни, като стартовата цена е 116 990 евро. Доставките на този модел трябва да започнат в началото на 2026 година. По-достъпна версия Touring ще последва, с очаквана стартова цена от 99 900 евро.
Lucid Gravity е SUV дълъг 5,04 метра, има 2,20 метра ширина и 1,66 метра височина. Междуосието е 3,04 метра, като разполага с три реда седалки, които могат да поемат до седем души. Моделът Grand Touring се задвижва от двигател с мощност 617 kW, който му позволява да ускори от 0 до 100 км/ч за само 3,6 секунди. Той е оборудван с голяма батерия с капацитет 123 kWh, която осигурява щедър пробег по WLTP от 748 km.
Една от най-забележителните характеристики на автомобила е неговата усъвършенствана 926-волтова архитектура, която позволява изключително бързо зареждане. Lucid твърди, че автомобилът може да се презареди до пробег от 400 км за по-малко от 14 минути. Други акценти включват шаси с интензивно използване на алуминий, стандартно еднокамерно въздушно окачване и опционален пакет за динамично управление с активен заден мост. Gravity предлага и теглителна способност до 2,5 тона с опционален пакет за ремарке.
Вътрешността на Gravity се отличава с плаващ 34-инчов 6K OLED дисплей, хоризонтален панел и опционален дисплей с разширена реалност. Автомобилът е оборудван и със система за подпомагане на водача DreamDrive 2, която предлага цялостен набор от функции, включително 3D панорамна гледка, и работи с NVIDIA технология.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас, много е грозна!
10:20 17.09.2025
2 Кит
До коментар #1 от "Ужас, много е грозна!":Lucid е американска компания от Силициевата долина.
10:31 17.09.2025
3 Георги
10:53 17.09.2025
4 Въртя Холандия(Недерландия),
Гледам някакви електрички странни на изпреварват редовно.
Не са Тесла или корейки. Не са етрон или eqs.
А те били Лусид.
Хич не са зле...
10:56 17.09.2025
6 Да, в добавка на камери.
До коментар #3 от "Георги":И прозрачни седалки, точно заради теб, за да могат всички отвън да ти видят съдрания русофилски gupнuк!
10:59 17.09.2025
7 Що не си купиш руски?
До коментар #1 от "Ужас, много е грозна!":А, да......
Щото и руските вече са китайски....
Сори!
11:01 17.09.2025
8 Георги
До коментар #6 от "Да, в добавка на камери.":всъщност, подобни системи са за такива като тебе, които си мислят , че батерия ААА е 20см и не могат да паркират и маневрират!
11:05 17.09.2025
10 Жоро,
До коментар #8 от "Георги":май са те e6aлu скоро.
Не ми се пръй на умник.
Умни руснаци и русофили няма!
Това е ЛЕМА!
11:07 17.09.2025
11 Само да допълня, че ако 20см за теб са
До коментар #8 от "Георги":нещо голямо, какво ли ще си помисли твоята, като усети моите 23 санта....
Дали няма да ти се смее на чушката след това....
И въобще не преувеличавам. Меря го отгоре, а не отдолу
11:10 17.09.2025
12 Георги
До коментар #10 от "Жоро,":явно някой руснак те е ощастливявал и сега ги виждаш на всякъде. Не се правя на умен, интелекта ми е средностатистически, а защо на теб ти се струвам умен сам си отговори.
11:11 17.09.2025
13 Кит
До коментар #10 от "Жоро,":Кой е авторът на тази лема, че нещо не го откривам?
11:12 17.09.2025
14 Георги
До коментар #11 от "Само да допълня, че ако 20см за теб са":то тука всички са високи, руси, със сини очи и голям... номер обувки.
11:13 17.09.2025
16 А аз съм в клуба на Менса 140.
До коментар #12 от "Георги":Нека бъда малко по-конкретен. Резултатът ми е 146.
А ти си npocт ceлянuн, nъдap.
Oнoжgaй си овчиците, докато кoчa спи, с малката си чuшкa, и не npъckaйй мозък.
Нямаш много от него....
11:15 17.09.2025
17 Не,
До коментар #14 от "Георги":твоите обувки са номер 39.
Точно като на Путин...
11:16 17.09.2025
18 Добавка...
До коментар #14 от "Георги":На мен 45 ми стискат....
Даже на широчина.
След като ти казах за 23 дължина, нека ти обясня и за широчината.
Ако гледаш отгоре, мога да скрия кен Каменица отдолу, и няма да го видиш....
Фокус, а.... :)
Ама бачка...
11:19 17.09.2025