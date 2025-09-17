Lucid Gravity вече се продава и в Европа. Ето колко струва

Lucid Motors разширява присъствието си в Европа с пускането на втория си модел, изцяло електрическия SUV Gravity, който отпразнува европейската си премиера на изложението IAA Mobility в Мюнхен. Вариантът Gravity Grand Touring вече може да се поръча в Германия и други европейски страни, като стартовата цена е 116 990 евро. Доставките на този модел трябва да започнат в началото на 2026 година. По-достъпна версия Touring ще последва, с очаквана стартова цена от 99 900 евро.

Lucid Gravity е SUV дълъг 5,04 метра, има 2,20 метра ширина и 1,66 метра височина. Междуосието е 3,04 метра, като разполага с три реда седалки, които могат да поемат до седем души. Моделът Grand Touring се задвижва от двигател с мощност 617 kW, който му позволява да ускори от 0 до 100 км/ч за само 3,6 секунди. Той е оборудван с голяма батерия с капацитет 123 kWh, която осигурява щедър пробег по WLTP от 748 km.

Една от най-забележителните характеристики на автомобила е неговата усъвършенствана 926-волтова архитектура, която позволява изключително бързо зареждане. Lucid твърди, че автомобилът може да се презареди до пробег от 400 км за по-малко от 14 минути. Други акценти включват шаси с интензивно използване на алуминий, стандартно еднокамерно въздушно окачване и опционален пакет за динамично управление с активен заден мост. Gravity предлага и теглителна способност до 2,5 тона с опционален пакет за ремарке.

Вътрешността на Gravity се отличава с плаващ 34-инчов 6K OLED дисплей, хоризонтален панел и опционален дисплей с разширена реалност. Автомобилът е оборудван и със система за подпомагане на водача DreamDrive 2, която предлага цялостен набор от функции, включително 3D панорамна гледка, и работи с NVIDIA технология.