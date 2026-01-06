Renault спази обещанието си и пусна Twingo под 20 хил. евро в Германия

Renault официално се наложи в сегмента на европейските градски автомобили, като изпълни своето високопрофилно обещание да пусне на пазара Twingo E-Tech Electric на цена под 20 000 евро. С начална цена от точно 19 990 евро за базовата версия Evolution в Германия, този хечбек с електрическо задвижване се очаква да се появи на германските пътища през пролетта на 2026 година. Серийната версия остава изключително вярна на закачливия концепт, представен в края на 2023 година, като възстановява изразителната естетика на емблематичното Twingo от първо поколение, като същевременно предлага напълно модерна техническа мощност под 3,79-метровия си отпечатък.

Въпреки компактните си размери, Renault е проектирал изненадващо модулен салон, който дава приоритет на гъвкавостта и високотехнологичната интеграция. Базовият модел Evolution е впечатляващо оборудван за цената си, със 7-инчов цифров инструментален панел, 10-инчова инфоразвлекателна система OpenR link с интеграция на смартфон и набор от функции за безопасност, включително асистент за поддържане на лентата и автоматично аварийно спиране. Преминаването към версията Techno за 21 590 евро добавя премиум удобства като интегрирани услуги на Google, AI аватар „Reno“ и функция за шофиране с един педал. Интериорът остава майсторски пример за управление на пространството, като използва плъзгащи се задни седалки и сгъваема облегалка за пътниците, за да увеличи обема на багажното пространство от 305 на 360 литра.

Под капака Twingo E-Tech използва 27,5 kWh LFP батерия, съчетана с 60 kW мотор с мощност 82 конски сили. Въпреки че е оптимизиран за градска среда, неговият WLTP пробег от до 262 километра гарантира, че може да се справи с лекота с ежедневните пътувания. Зареждането е също толкова конкурентно за сегмента; автомобилът поддържа 50 kW DC бързо зареждане, което позволява зареждане от 10 до 80 процента само за 30 минути. Отличителна характеристика е стандартното двупосочно AC зарядно устройство с мощност 11 kW, което позволява функционалност Vehicle-to-Load (V2L), даваща възможност на собствениците да захранват външни 230V устройства директно от батерията на автомобила.

Пускането на пазара следва стратегия на няколко етапа, като се започва с приоритетен прозорец за притежателите на Twingo R Pass, които имат срок до 14 януари да финализират поръчките си. Общите продажби за линията Techno ще започнат на 15 януари, а поръчките за версията Evolution под 20 000 евро ще се приемат през пролетта.