Продава се уникално комби от Bentley, собственост на султана на Бруней

19 Септември, 2025 10:00 928 5

  • bentley-
  • комби-
  • султанът на бруней

Колата се смята за своеобразен предвестник на съвременния Bentley Bentayga

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Необичайно бижу от колекцията на султана на Бруней ще бъде предложено на търг. Става въпрос за уникално комби Bentley Val D'Isere от 1992 година, което е едно от само 11-те комбита, създавани някога от марката. Всички те са били поръчани лично от султан Хасанал Болкиах, известен с огромната си автомобилна колекция.

Този екземпляр с повишен клиренс е дело на студиото Robert Jankel Design и е базиран на модела Bentley Turbo R. Смята се за своеобразен предвестник на съвременния Bentley Bentayga. Колата, която се предлага на търг, е последният от 11-те произведени автомобила и е била собственост на брата на султана.

Най-впечатляващият детайл безспорно е интериорът, решен в синьо-жълта кожена тапицерия и дървени акценти. Сред екстрите са климатик, круиз контрол, отопляеми и електрически регулируеми седалки, както и специално монтиран субуфер в багажника. Под капака се крие 6.75-литров битурбо V8 двигател, генериращ 300 к.с., съчетан със специално разработена система за задвижване на всички колела.

С пробег от едва 22 000 километра и наскоро преминало пълно обслужване, това уникално комби е в отлично състояние. Очакваната цена за лота е между 105 000 и 135 000 британски лири, което се равнява на приблизително 136 000–175 000 евро.

  • 1 Механик

    8 1 Отговор
    Некой украинец ще го купи само заради салона.
    А султана няма вкус с тоя кич в колата.

    09:58 19.09.2025

  • 2 Копейко

    4 1 Отговор
    Прилича на Волга комби ,само защото е комби

    10:05 19.09.2025

  • 3 Ха ха ха ха ха ха

    2 1 Отговор
    Някой от бедстващите бългъряци ще продаде апартамент-два и ей го по нашите пътища

    10:05 19.09.2025

  • 4 Буха ха

    5 0 Отговор
    Кожен салон "Столипиново" бате

    10:18 19.09.2025

  • 5 Елементарно , бе Уотсън !

    3 0 Отговор
    Цигански кич , като укриаинския байряк .

    10:42 19.09.2025