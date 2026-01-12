Европа получи специални версии на новия Hilux. Ето с какво се различават

Toyota Hilux, автомобилът, който е известен с това, че е преживял всичко – от арктически експедиции до падане от кран за разрушаване, сега се изправя пред най-голямото си предизвикателство, преходът към бъдеще без вредни емисии. Дебютирайки на Автомобилното изложение в Брюксел през 2026 година, деветото поколение Hilux се превръща в централен елемент от „многопосочната“ стратегия на Toyota. Сега, емблематичният пикап се разделя на три различни механични идентичности, усъвършенстван 48V мек хибриден дизел, вариант с електрическо задвижване (BEV) и потвърден модел с водородни горивни клетки (FCEV). Докато „непобедимият“ дизелов работен кон ще остане лидер по обем в Западна Европа, електрическият Hilux вече не е концепция, като пускането му на пазара е потвърдено за второто тримесечие на 2026 година.

Визуално новият Hilux възприема това, което Toyota нарича „Cyber Sumo“ дизайнерски език характеризиращ се с по-равни, по-агресивни повърхности и високотехнологични светлинни ефекти. Електрическата версия се отличава със солидния си, аеродинамично оптимизиран панел на решетката, докато и двата варианта се възползват от значително преработен интериор. Заемайки волана и ергономичното разположение от новия Land Cruiser 300, кабината вече разполага с двойна 12,3-инчова екранна конфигурация, която замества остарелите аналогови елементи от предишното десетилетие. Въпреки цифровото обновяване, Toyota разумно е запазила „тактически“ ред физически превключватели за критични функции като блокиране на диференциалите и климатичен контрол, като по този начин гарантира, че те остават функционални.

Hilux BEV е най-голямото отклонение от историческия проект на пикапа. Използвайки батерия с капацитет 59,2 kWh и двойна моторна eAxle конфигурация, той осигурява постоянно задвижване на всички колела с около 193 к.с. и незабавно предаване на въртящия момент. Въпреки че пробегът му от 258 км по WLTP изглежда скромен, той достига почти 350 километра в градска среда, което го прави специализиран инструмент за градски автопаркове и местни комунални услуги. Въпреки това, има компромис в тежкотоварната употреба: полезният товар на BEV е ограничен до 715 кг, а теглителната му способност е ограничена до 1600 кг, цифри, които са значително по-ниски от еталонните 3500 кг на дизеловия модел. За тези, които се нуждаят от превоз на дълги разстояния без въглероден отпечатък, Toyota потвърди, че водородният FCEV Hilux в момента преминава през последната фаза на тестове, като производствената версия се очаква да излезе на пазара през 2028 година.

От април 2026 година европейските купувачи могат да очакват Hilux BEV да се появи в шоурумите с приблизителна цена около 55 хиляди евро, а през юли ще последват по-традиционните хибридни 48V версии. За традиционалистите, под капака остава уважаваният 2,8-литров турбодизел, който сега е по-гладък и малко по-ефективен благодарение на 48V мотор-генератор. Тук мощността е 204 конски сили.