Българският INSAIT революционира начина, по който автономните автомобили "мислят" и предвиждат пътните ситуации

12 Януари, 2026 11:10 371 3

С DiffSim Trinity изследователите от INSAIT въвеждат нов метод, който включва тези физически зависимости директно в обучението чрез т.нар. диференцируема симулация

Българският INSAIT революционира начина, по който автономните автомобили "мислят" и предвиждат пътните ситуации - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

INSAIT, част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, представя DiffSim Trinity (diffsimtrinity.insait.ai) – серия от три научни разработки, които могат да променят начина, по който автономните автомобили се обучават да разбират света и да вземат решения. Проектът стъпва върху симулатора Waymax, разработен от Waymo – световен лидер в автономните автомобили, и показва нов потенциал за по-безопасно и интелигентно автономно шофиране.

Едно от основните предизвикателства пред автономните автомобили днес е не просто да изпълняват команди, а да разбират последствията от действията си – как едно леко завиване или ускорение ще промени ситуацията секунди по-късно. Повечето съвременни подходи обучават системите да превръщат данни от камери и сензори в действия, но физическите закони, които определят движението на автомобила и взаимодействието му с околната среда, често остават извън самия процес на обучение.

С DiffSim Trinity изследователите от INSAIT въвеждат нов метод, който включва тези физически зависимости директно в обучението чрез т.нар. диференцируема симулация. Това позволява на автомобила не само да реагира на ситуацията, но и да предвижда какво ще се случи след всяко негово действие, като анализира различни възможни сценарии и техните последствия.

DiffSim Trinity обединява три отделни научни изследвания, които разглеждат този подход от гледна точка на управлението на автомобила, планирането на движенията и избора на най-добра траектория. Водещ автор на проекта е българинът Асен Начков, докторант в INSAIT, който се завръща в България преди три години след магистратура в Имперския колеж в Лондон, за да продължи научната си работа в София.

Разработките са реализирани в сътрудничество с Университета в Цюрих и ETH Zürich и са публикувани на едни от най-престижните международни научни форуми в областта на изкуствения интелект и роботиката – IROS 2025 и AAAI 2026.

Проектът вече привлича интерес от водещи технологични компании в сферата на автономното шофиране.

Резултатът от DiffSim Trinity е солидна научна основа за по-прецизно обучение, по-добро планиране и по-надеждно поведение на автономните автомобили в реални, динамични условия.


  • 1 си дзън

    0 0 Отговор
    Браво. Мъск 10 години се мъчи и не успява. Дано плати на тези таланти по 10 милиона
    за решението.

    11:16 12.01.2026

  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    Ко рьечи туй?

    11:19 12.01.2026

  • 3 А през това време

    0 0 Отговор
    NVIDIA демонстрира out of the box решение за автономни автомобили на CES 2026. Няма лошо да се правят български разработки, но те сигурно имат предимно научна стойност и служат за основа за придобиване на научна степен. Момчето сигурно ще го вземат в някой от европейските производители на автомобили, които като изключим Mercedes са много назад от Tesla, Nvidia, BYD и т.н.

    11:23 12.01.2026

