Обновеното Volvo EX90 дебютира без промени във външния вид

Volvo EX90 получава значително подобрение, подчертано от въвеждането на изцяло нова 800-волтова електрическа система, която замества предишната 400-волтова архитектура. Тази нова система, работеща в тандем с усъвършенстван софтуер за управление на батерията, обещава значителни предимства за електрическия кросоувър.

Най-забележителното подобрение е драстичното увеличение на скоростта на зареждане. EX90 вече може да използва 350 kW DC бързо зарядно устройство, за да добави до 250 км пробег само за 10 минути, което е значително подобрение в сравнение с ограничението от 250 kW на предишния модел. Volvo намекна и за други предимства на 800-волтовата система, включително повече мощност за по-бързо ускорение, подобрена ефективност и намаляване на теглото както на батерията, така и на двигателите.

Освен задвижващия механизъм, EX90 придобива и няколко нови функции. Той наследява електрохромен панорамен покрив от седана ES90, който позволява на водача да регулира прозрачността на стъклото с натискането на един бутон. Безопасността също е подобрена с нови „свързани предупреждения за безопасност“ за опасности като хлъзгави пътища и инциденти по пътя. Добавена е система за аварийно спиране, която може автоматично да спре автомобила и да се свърже с центъра за спешни повиквания на Volvo, ако шофьорът не реагира.

Изчислителната мощност на автомобила също е подобрена с нов двоен основен компютър на базата на NVIDIA DRIVE AGX Orin, осигуряващ 500 TOPS (трилиона операции в секунда) изчислителна мощност. В уникален ход Volvo обяви, че собствениците на по-стари EX90 също ще могат да получат това хардуерно подобрение, като насрочат посещение в дилърски център на Volvo.