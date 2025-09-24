Новини
Авто »
Обновеното Volvo EX90 дебютира без промени във външния вид

Обновеното Volvo EX90 дебютира без промени във външния вид

24 Септември, 2025 11:10 457 0

  • volvo-
  • ex90-
  • новости-
  • зареждане

Новостите се крият под обвивката

Обновеното Volvo EX90 дебютира без промени във външния вид - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo EX90 получава значително подобрение, подчертано от въвеждането на изцяло нова 800-волтова електрическа система, която замества предишната 400-волтова архитектура. Тази нова система, работеща в тандем с усъвършенстван софтуер за управление на батерията, обещава значителни предимства за електрическия кросоувър.

Най-забележителното подобрение е драстичното увеличение на скоростта на зареждане. EX90 вече може да използва 350 kW DC бързо зарядно устройство, за да добави до 250 км пробег само за 10 минути, което е значително подобрение в сравнение с ограничението от 250 kW на предишния модел. Volvo намекна и за други предимства на 800-волтовата система, включително повече мощност за по-бързо ускорение, подобрена ефективност и намаляване на теглото както на батерията, така и на двигателите.

Освен задвижващия механизъм, EX90 придобива и няколко нови функции. Той наследява електрохромен панорамен покрив от седана ES90, който позволява на водача да регулира прозрачността на стъклото с натискането на един бутон. Безопасността също е подобрена с нови „свързани предупреждения за безопасност“ за опасности като хлъзгави пътища и инциденти по пътя. Добавена е система за аварийно спиране, която може автоматично да спре автомобила и да се свърже с центъра за спешни повиквания на Volvo, ако шофьорът не реагира.

Изчислителната мощност на автомобила също е подобрена с нов двоен основен компютър на базата на NVIDIA DRIVE AGX Orin, осигуряващ 500 TOPS (трилиона операции в секунда) изчислителна мощност. В уникален ход Volvo обяви, че собствениците на по-стари EX90 също ще могат да получат това хардуерно подобрение, като насрочат посещение в дилърски център на Volvo.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ