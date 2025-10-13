Новини
Авто »
Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

13 Октомври, 2025 11:00 635 1

  • volvo-
  • ex90-
  • ex30-
  • ex40-
  • cross country

И актуализира линията си от електрически кросоувъри

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Шведският автомобилен производител Volvo подготвя мащабна актуализация на своята изцяло електрическа гама. Компанията представи нови нива на оборудване за моделите EX30, EX40 и EX90 в САЩ, като същевременно обяви и създаването на най-мощния сериен автомобил в историята на марката.

Както вече беше съобщено, флагманът на Volvo – EX90 от моделната 2026 година, ще получи напълно обновена 800-волтова електрическа архитектура. Тя е създадена с цел по-бързо зареждане и подобрена обща ефективност. Според Carscoops, Volvo също така разкрива, че модификациите Twin Motor и Twin Motor Performance ще разполагат с подобрени силови агрегати, които ще доставят внушителните 500 кW (или 679 конски сили).

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

Според компанията, тази мощност официално прави EX90 Twin Motor Performance най-мощното серийно производство на Volvo, създавано някога. Тези топ модели ще разполагат и с подобрена охладителна система и балансирани настройки на окачването за оптимална динамика. Освен това, оборудването на EX90 вече включва електрохромен панорамен покрив, вентилирани седалки от кожа Nappa и усъвършенствана електроника с нови функции за безопасност.

Другите иновации

По-малкият електрически кросоувър EX30 вече има нова базова модификация – Single Motor. Цената му в САЩ започва от $38 950, което го прави със $7 700 по-евтин от топ версията Twin Motor Performance. Моделът е оборудван с електрически мотор на задната ос с мощност 200 кW (272 к.с.), който осигурява ускорение до 100 км/ч за 5,1 секунди, като пробегът достига до 420 километра.

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

Стандартното оборудване на този електрически кросоувър включва LED оптика, сензори за дъжд, 19-инчови джанти, а в кабината – 12,3-инчова мултимедийна система, панорамен покрив, амбиентно осветление и безжично зареждане. Предлагат се и голям брой системи за безопасност, сред които адаптивен круиз контрол, система за наблюдение на мъртвата зона, система за предупреждение за пешеходци и велосипедисти, както и асистент за задръствания.

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

За онези, които обичат приключенията и пътуванията извън пътя, Volvo ще предложи и версията EX30 Cross Country. Това е по-здрава, офроуд насочена модификация със задвижване на всички колела, увеличен пътен просвет и мощност от 315 кW (428 к.с.). Ускорението до 100 км/ч отнема само 3,5 секунди, а пробегът е до 365 километра. Моделът се предлага стандартно с отопляем волан и седалки, Park Pilot Assist, система с 360° камери, както и специална подготовка на шасито за трудни пътища.

Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

Друго ново попълнение е Volvo EX40 Black Edition. Този кросоувър получава лъскаво черно лого, 20-инчови джанти и се предлага в цветовете на екстериора Onyx Black, Crystal White, Vapour Grey или Denim Blue. Интериорът е с тапицерия Charcoal Connect Suede Textile, контрастни бели акценти и алуминиеви елементи Dark Cutting Edge.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бибитков

    0 0 Отговор
    Поредното доказателство че никой не мисли за екология... Ако мислеше колите щяха да стават по малки а не по големи...

    11:31 13.10.2025