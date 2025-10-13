Volvo подготвя най-мощния модел в историята си

Шведският автомобилен производител Volvo подготвя мащабна актуализация на своята изцяло електрическа гама. Компанията представи нови нива на оборудване за моделите EX30, EX40 и EX90 в САЩ, като същевременно обяви и създаването на най-мощния сериен автомобил в историята на марката.

Както вече беше съобщено, флагманът на Volvo – EX90 от моделната 2026 година, ще получи напълно обновена 800-волтова електрическа архитектура. Тя е създадена с цел по-бързо зареждане и подобрена обща ефективност. Според Carscoops, Volvo също така разкрива, че модификациите Twin Motor и Twin Motor Performance ще разполагат с подобрени силови агрегати, които ще доставят внушителните 500 кW (или 679 конски сили).

Според компанията, тази мощност официално прави EX90 Twin Motor Performance най-мощното серийно производство на Volvo, създавано някога. Тези топ модели ще разполагат и с подобрена охладителна система и балансирани настройки на окачването за оптимална динамика. Освен това, оборудването на EX90 вече включва електрохромен панорамен покрив, вентилирани седалки от кожа Nappa и усъвършенствана електроника с нови функции за безопасност.

Другите иновации

По-малкият електрически кросоувър EX30 вече има нова базова модификация – Single Motor. Цената му в САЩ започва от $38 950, което го прави със $7 700 по-евтин от топ версията Twin Motor Performance. Моделът е оборудван с електрически мотор на задната ос с мощност 200 кW (272 к.с.), който осигурява ускорение до 100 км/ч за 5,1 секунди, като пробегът достига до 420 километра.

Стандартното оборудване на този електрически кросоувър включва LED оптика, сензори за дъжд, 19-инчови джанти, а в кабината – 12,3-инчова мултимедийна система, панорамен покрив, амбиентно осветление и безжично зареждане. Предлагат се и голям брой системи за безопасност, сред които адаптивен круиз контрол, система за наблюдение на мъртвата зона, система за предупреждение за пешеходци и велосипедисти, както и асистент за задръствания.

За онези, които обичат приключенията и пътуванията извън пътя, Volvo ще предложи и версията EX30 Cross Country. Това е по-здрава, офроуд насочена модификация със задвижване на всички колела, увеличен пътен просвет и мощност от 315 кW (428 к.с.). Ускорението до 100 км/ч отнема само 3,5 секунди, а пробегът е до 365 километра. Моделът се предлага стандартно с отопляем волан и седалки, Park Pilot Assist, система с 360° камери, както и специална подготовка на шасито за трудни пътища.

Друго ново попълнение е Volvo EX40 Black Edition. Този кросоувър получава лъскаво черно лого, 20-инчови джанти и се предлага в цветовете на екстериора Onyx Black, Crystal White, Vapour Grey или Denim Blue. Интериорът е с тапицерия Charcoal Connect Suede Textile, контрастни бели акценти и алуминиеви елементи Dark Cutting Edge.