Audi също иска да се конкурира с G-Class

Дългогодишната идея за корав всъдеход от Audi, проектиран да се съревновава с доминиращите Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, наскоро бе съживена от висшето ръководство на марката. След години на спекулации, последвали първоначалните намеци от бившия главен дизайнер през 2023 година, главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер даде на ентусиастите ясна директива да „не се отказват от тази мечта“, добавяйки интригуващото „останете на линия“ за добър ефект.

Въпреки настоящата стратегия на Дьолнер за рационализиране на основната гама на Audi, главният изпълнителен директор потвърди, че този план е умишлено структуриран, за да включва „нишови модели“ в горния край на портфолиото. Този здрав SUV би запълнил перфектно тази ниша с висока печалба, като същевременно се възползва от популярния сегмент на луксозните офроудъри. Дьолнер изрази логиката, заявявайки, че по-фокусиран основен модел може да съжителства перфектно с нишови модели, които помагат „да се изгради марката и да се пренесат нови идеи от нишов сегмент в основните продукти“.

Предишни изявления на бившия главен дизайнер Марк Лихте показаха, че този електрически 4x4 умишлено ще се откаже от квадратната естетика на германските и британските си конкуренти, преследвайки вместо това „нещо изцяло съвсем друго“. Най-силно се говори, че тази отличителна архитектура ще се основава на платформата с каросерия върху шаси, разработвана от новата американска марка за електрически офроуд автомобили на Volkswagen Group, Scout. Използването на платформата Scout не само ще даде на Audi специално шаси за офроуд – различно от всички други в основната група VW – но и ще предостави стратегическа възможност за заобикаляне на американските мита.

Тъй като Audi в момента внася всички свои автомобили, производството на конкурента на G-Class в Америка заедно с моделите Scout би предоставило значителни предимства по отношение на разходите и регулациите. Окончателното решение за производствена база в САЩ обаче все още се обмисля от Дьолнер, който отбеляза, че изборът зависи от съгласуването с американското правителство.