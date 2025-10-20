На китайската си платформа Audi тества кросоувър с мощност от 776 коня

Китайското съвместно предприятие между Audi и SAIC продължава своята офанзива в електрическия сегмент. След като наскоро представи впечатляващия AUDI E5 Sportback с футуристичен дизайн, алиансът вече тества своя следващ нов продукт – мощен електрически кросоувър.

Прототип на все още неназования модел беше забелязан по време на пътни тестове, покрит с плътен камуфлаж. Визуално кросоувърът запазва дизайнерската линия на E5 Sportback, въпреки че изглежда по-голям и по-висок, което е характерно за сегмента. Предната част разполага с матирани фарове, чиито контури и свързваща лайсна са почти идентични с тези на E5 Sportback, подсказвайки единна дизайнерска идентичност. Линиите на каросерията са плавни, подчертани от широк преден капак, висока линия на прозорците и масивен спойлер в задната част.

Технологии и платформи

Кросоувърът е оборудван с най-новите технологии за автономно шофиране и свързаност:

LiDAR сензор е монтиран на покрива – ключов компонент за усъвършенстваните системи за подпомагане на шофирането.

Камери заменят традиционните странични огледала за обратно виждане, подобрявайки аеродинамиката.

Прибиращи се дръжки на вратите, които също допринасят за по-добрата аеродинамика.

Задните светлини са изпълнени като една цяла лента, която се простира по цялата ширина на автомобила.

Въпреки че вътрешността на прототипа остава скрита от шпионите, техническите подробности са особено интересни.

Според източници, новият електрически кросоувър на Audi е изграден на същата 800-волтова платформа, използвана и от E5 Sportback. Тази архитектура е ключова, тъй като поддържа ултрабързо зареждане и ефективно управление на енергията – предимства, които са от съществено значение за премиум сегмента.

Задвижващата инсталация ще бъде сходна с тази на sportback модела, което означава, че кросоувърът ще се предлага във версии с един или два електродвигателя и с мощност, варираща от 295 к.с. до впечатляващите 776 к.с. в топ версията.

Пробегът ще бъде осигурен от две опции за батерии с различен капацитет – 76 кВтч или 100 кВтч, което предполага конкурентни стойности за изминато разстояние с едно зареждане.

Очаква се новият електрически кросоувър да се появи в продажба на китайския пазар през следващата година, затвърждавайки ангажимента на Audi да бъде лидер в електрическата мобилност в Азия.