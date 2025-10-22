Новини
Колата на Никълъс Кейдж от филма „Да изчезнеш за 60 секунди“ получи официални реплики, които се продават

22 Октомври, 2025 11:00 941 3

Проектът се ръководи от същите специалисти, които преди 25 години създадоха 11-те автомобила Елинор за нуждите на филма

Колата на Никълъс Кейдж от филма „Да изчезнеш за 60 секунди“ получи официални реплики, които се продават - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тази година отбелязваме 25-ата годишнина от премиерата на култовия филм „Да изчезнеш за 60 секунди“. В него, освен холивудската звезда Никълъс Кейдж, главна роля имаше и легендарната Елинор – персонализиран Ford Shelby GT500 от 1967 година.

Елинор бързо се превърна в икона и остава една от най-разпознаваемите филмови коли в историята. За да отбележи юбилея, компанията Cinema Muscle Recreations LLC обяви пускането на пазара на официално лицензиран Mustang Eleanor в изключително лимитирана серия. Дебютът на модела е насрочен за 1 ноември на Concours в Wynn Las Vegas.

Проектът се ръководи от същите специалисти, които преди 25 години създадоха 11-те автомобила Елинор за нуждите на филма. Този факт гарантира максимална автентичност и прецизност при възпроизвеждането на детайлите.

Серията ще бъде ограничена само до 25 бройки – ход, насочен към най-сериозните колекционери и ценители, които могат да си позволят този рядък модел. Всеки автомобил ще пристигне с персонализиран регистрационен номер, пълен пакет документация и официални права върху марката, потвърждаващи неговата автентичност.

Съдбата на репликите на Елинор GT500 беше белязана от дълги правни спорове. В продължение на две десетилетия, Дениз Халицки, която наследи правата върху оригиналния филм от 1974 година от съпруга си – режисьора Х. Б. Халицки, активно се бореше Елинор да бъде призната за измислен герой. Тя многократно завеждаше дела срещу компании, опитващи се да създадат реплики, включително и срещу Shelby.

По-рано тази година обаче, Апелативният съд на САЩ за Девети окръг постанови ключово решение: Елинор е филмов реквизит, а не измислен герой. Това проправи пътя за официалното възпроизвеждане на нейния емблематичен дизайн.

„Eleanor: Gone Again“ – класика с модерен привкус

Юбилейният проект, наречен „Eleanor: Gone Again“, е базиран на Ford Mustang fastback от 1967 година, но подобренията далеч не са само козметични.

Екипът е успял да съчетае ангажимента към оригиналния стил с модерни детайли, които би трябвало да привлекат и новото поколение ентусиасти. Каросерията, боята, облицовката, осветлението, капакът и интериорът са изработени с изключително внимание към детайла, запазвайки духа на високопроизводителния автомобил, който се превърна във филмова звезда.


  • 1 Сзо

    2 1 Отговор
    През 90те за 60 секунди прибирахме три коли.

    11:06 22.10.2025

  • 2 Сила

    5 0 Отговор
    Очаквайте скоро в София а после и в други градове ...Емрах и братчетата му Сандокан и Рамбо ще се сдобият с тези коли и става страшно ... ПАК !!!

    11:08 22.10.2025

  • 3 Съдията Дред

    3 1 Отговор
    Тая кола , съчетана с богат нашенец, е сериозна заплаха за дърветата по Ботевградско. И за всички, дето имат неблагоразумието да са пътя, когато някой реши да си избие комплексите

    11:25 22.10.2025