Продава се уникален Ford Mustang

11 Декември, 2025 11:57 632 2

  • ford-
  • mustang-
  • restomod-
  • търг

Автомобилът разполага със 7.9-литров V8 двигател с мощен компресор, който генерира умопомрачителните 900 конски сили

Продава се уникален Ford Mustang - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Платформата "Bring a Trailer" е домакин на търг за един наистина феноменален restomod – възстановен Ford Mustang от 1968 година, претворен в шедьовър от майсторите в Classic Recreations. Този автомобил е перфектният брак между историческия дух на легендата и необуздания потенциал на модерното инженерство.

Екстериорът е абсолютно пленителен. Купето е изработено от олекотени въглеродни влакна, дело на SpeedKore Performance, което съчетава класическия силует с намалено тегло и съвременна здравина. Mustang-ът е облечен в елегантен цвят Pepper Gray, контрастиращ със състезателни карбонови ивици с отворена тъкан, които подчертават неговия безкомпромисен характер.

Продава се уникален Ford Mustang

Но истинската магия се крие под капака. Там пулсира едно истинско сърце – 7,9-литров V8 двигател с мощен компресор, който генерира умопомрачителните 900 конски сили. Тази брутална мощ се контролира по старомоден и директен начин чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия Tremec. Това е автомобил, който изисква умения и предлага чисто, нефилтрирано шофьорско преживяване.

Продава се уникален Ford Mustang

За да укроти тази динамика, класиката е оборудвана с модерни елементи за управление и окачване. Инсталирани са съвременно кормилно управление с рейка и пиньон, както и регулируеми амортисьори и стабилизиращи щанги. Каросерията стъпва на стилни 18-инчови джанти Forgeline, "обути" във високопроизводителни гуми Michelin Pilot Sport – 225/40 отпред и широки 315/30 отзад. За спирането се грижат червени спирачни апарати Wilwood, съчетани с вентилирани спирачни дискове.

Според обявата, този уникален restomod е изминал едва 673 километра от завършването на цялостната реконструкция. Към момента на публикуване, максималната оферта в търга вече достига 150 000 долара, а наддаването продължава още три дни. Без съмнение, това е възможност за колекционерите да се сдобият с автомобилен експонат, който е едновременно част от историята и футуристичен мускулест звяр.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 V8 тигър

    2 1 Отговор
    Ако беше по-евтин бих си го купил

    12:07 11.12.2025

  • 2 Охооо

    0 0 Отговор
    Хо-хо-хоо... !

    12:31 11.12.2025