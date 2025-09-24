Новини
Все пак Ford Mustang ще получи хибридна версия

24 Септември, 2025 08:05 373 2

За първи път този въпрос бе повдигнат през 2017-та

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford разработва хибридна версия на настоящото поколение Mustang S650, проект, който е в процес на разработка от няколко години. Според източници, цитирани от Ford Authority, автомобилният производител вече е направил прототипи на колата, която се разработва под вътрешното кодово име S650E. Конкретният хибриден двигател, използван в прототипите, все още не е известен.

Преходът към хибриден Mustang се дължи на редица фактори. Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли вече заяви, че макар изцяло електрически Mustang купе да е малко вероятно, „частично електрифициран” модел е възможен, а Ford Racing тества хибридни задвижващи системи за техния потенциал за производителност. Освен това хибридът би помогнал на Mustang да отговори на строгите емисионни стандарти в Европа, ключов пазар, където V8 двигателите са популярни.

Графикът за производство на S650E все още не е ясен, като се отбелязва, че облекчаването на американските регулации за икономия на гориво по време на администрацията на Тръмп може да повлияе на пускането му на пазара. Въпреки това, тъй като настоящото поколение Mustang се очаква да продължи да се произвежда до 2030 година.


    Пи далите ще са щастливи ! Имам предвид че следващият модел ще го въртят пИ дали за по голяма екологичност , вие да не си помислите нещо...

    08:14 24.09.2025