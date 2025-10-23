Новини
Volkswagen Group е застрашен от сериозна финансова криза

23 Октомври, 2025 15:00 1 074 10

  • volkswagen-
  • криза-
  • финанси

Германският автомобилен гигант, обединяващ марки като Porsche и Audi, е принуден да обяви мащабни съкращения и разпродажба на активи

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen Group, един от най-големите автомобилни производители в света, е изправен пред сериозна финансова криза. Според информация на германския вестник Bild, на компанията ѝ липсват около 11 милиарда евро, необходими за осигуряване на безпроблемната ѝ дейност и жизненоважни инвестиции през следващата година.

Тези средства са от ключово значение за пускането на нови модели на пазара, особено в сегмента на електромобилите, инвестиции в иновативни технологии и дигитализация, модернизиране на производствените линии, за да отговорят на изискванията на електрическата ера.

Финансовото състояние на групата, която включва престижни марки като Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, SEAT и Bentley, буди сериозно безпокойство сред анализаторите. Особено тревожно е влошаването в подразделението Porsche, което е преминало от печелившо към нерентабилно. На фона на тези проблеми, изпълнителният директор Оливър Блум е напуснал поста си.

Ръководството на Volkswagen предприе драстични мерки в отговор на финансовите предизвикателства, включващи мащабни съкращения на голям брой служители, както и намаляване на разходите за маркетинг, продажби и инвестиции.

Тези мерки са насочени към намаляване на разходите и повишаване на оперативната ефективност. Икономистите обаче предупреждават, че подобни действия може да се окажат недостатъчни за трайно стабилизиране на ситуацията, тъй като недостигът от 11 милиарда евро ще остави компанията без нужните средства за развитие през 2026 година.

За да преодолее кризата, Volkswagen обмисля разпродажбата на някои от своите активи. Сред обсъжданите за продажба са Everllence (бивша MAN Energy) – компания за производство на двигатели, както Italdesign и IAV – инженерни и дизайнерски фирми в рамките на групата.

Освен това се търсят нови инвеститори и източници на капитал за подкрепа на ключови проекти. Но експертите предупреждават, че по-нататъшното влошаване на финансовите резултати на концерна крие риск от понижаване на кредитния му рейтинг.

Това би направило набирането на дълг по-трудно и по-скъпо, като потенциалните негативни последици ще засегнат всички дъщерни дружества на Volkswagen Group. Кризата поставя под въпрос способността на германския гигант да поддържа темпото на инвестиции, необходимо за успешното преминаване към електрическа мобилност.


Оценка 3.8 от 10 гласа.
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма такова нещо

    13 3 Отговор
    Не е застрашена, в потопа всичко е удавено

    15:01 23.10.2025

  • 2 А не бе

    25 1 Отговор
    Санкциите работят. Първо свършиха чиповете за новия голф . Сега направо ще ги закриват . Баба им Урсула им разказа играта с нейните еко стандарти.

    Коментиран от #3

    15:07 23.10.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "А не бе":

    Преди тях са Стрлантис, Нисан. Воуксваджен все още предлагат 4 цилиндъра със ръчна трансмисия.

    15:16 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селянин

    11 4 Отговор
    Нека наливат още в умрелите електрокари и да се чудят що така стана.

    15:31 23.10.2025

  • 6 Роден в НРБ

    14 2 Отговор
    Санкциите работят. Кво ревете? Сега да видите 19тия пакет кво чудо ще е...

    15:41 23.10.2025

  • 7 Санкциите

    4 0 Отговор
    Работят

    15:55 23.10.2025

  • 8 Жоро

    6 0 Отговор
    Закакво ти е електрическо Порше,като може да си вземеш Xiaomi два пъти по евтино.

    15:57 23.10.2025

  • 9 Китайците произвеждат МПСта

    2 0 Отговор
    Но и печатат пари с които си увеличават капитала
    Докато Европа правят МПС та Ама искат да бръкнат в джоба на клиента на който клиент никой не му дава напечатани пари

    16:11 23.10.2025

  • 10 Реалност

    0 0 Отговор
    Фолксваген АГ с дъщерните марки имат 222 милиарда дългове към 2025 година.
    Тесла Инкорпорейтед има дългове: 0 милиарда. На печалба от 2020г., когато реализира +721 млн.
    Пета поредна година на плюс.

    Всичко останало е незнайно от коя година на минус. Реалната ситуация се крие, за да няма рязък отлив на инвеститори. Царят обаче е гол.
    ДВГ-тата им не струват. Електрички не могат да правят. Да сглобяваш с чаркове от доставчици (мотори, инвертори, батерии, управление) не е като да ги произвеждаш.

    Извод: произвеждайте коне с каруци и чакайте Неволята.

    16:30 23.10.2025