Volkswagen Group е застрашен от сериозна финансова криза

Volkswagen Group, един от най-големите автомобилни производители в света, е изправен пред сериозна финансова криза. Според информация на германския вестник Bild, на компанията ѝ липсват около 11 милиарда евро, необходими за осигуряване на безпроблемната ѝ дейност и жизненоважни инвестиции през следващата година.

Тези средства са от ключово значение за пускането на нови модели на пазара, особено в сегмента на електромобилите, инвестиции в иновативни технологии и дигитализация, модернизиране на производствените линии, за да отговорят на изискванията на електрическата ера.

Финансовото състояние на групата, която включва престижни марки като Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, SEAT и Bentley, буди сериозно безпокойство сред анализаторите. Особено тревожно е влошаването в подразделението Porsche, което е преминало от печелившо към нерентабилно. На фона на тези проблеми, изпълнителният директор Оливър Блум е напуснал поста си.

Ръководството на Volkswagen предприе драстични мерки в отговор на финансовите предизвикателства, включващи мащабни съкращения на голям брой служители, както и намаляване на разходите за маркетинг, продажби и инвестиции.

Тези мерки са насочени към намаляване на разходите и повишаване на оперативната ефективност. Икономистите обаче предупреждават, че подобни действия може да се окажат недостатъчни за трайно стабилизиране на ситуацията, тъй като недостигът от 11 милиарда евро ще остави компанията без нужните средства за развитие през 2026 година.

За да преодолее кризата, Volkswagen обмисля разпродажбата на някои от своите активи. Сред обсъжданите за продажба са Everllence (бивша MAN Energy) – компания за производство на двигатели, както Italdesign и IAV – инженерни и дизайнерски фирми в рамките на групата.

Освен това се търсят нови инвеститори и източници на капитал за подкрепа на ключови проекти. Но експертите предупреждават, че по-нататъшното влошаване на финансовите резултати на концерна крие риск от понижаване на кредитния му рейтинг.

Това би направило набирането на дълг по-трудно и по-скъпо, като потенциалните негативни последици ще засегнат всички дъщерни дружества на Volkswagen Group. Кризата поставя под въпрос способността на германския гигант да поддържа темпото на инвестиции, необходимо за успешното преминаване към електрическа мобилност.