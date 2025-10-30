Новини
Авто »
Неосъщественият флагман на Volkswagen

Неосъщественият флагман на Volkswagen

30 Октомври, 2025 09:57 693 3

  • volkswagen-
  • zephyr-
  • w126

Моделът Zephyr е разработен на базата на W126 S-Class

Неосъщественият флагман на Volkswagen - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Понякога най-интригуващите истории в автомобилната индустрия са тези за проектите, които никога не виждат бял свят. Точно такъв е случаят с Volkswagen Zephyr – един почти митичен седан, роден в началото на 90-те години на миналия век. Той е бил замислен като своеобразен „народен S-клас“ – идея, която години по-късно щеше да бъде въплътена в малко по-различен мащаб от Volkswagen Phaeton.

Проектът Zephyr е продукт на необичайно сътрудничество между Volkswagen и Mercedes-Benz. По онова време "хората от Волфсбург" амбициозно са искали да навлязат в премиум сегмента, но без да разполагат с нужната платформа за това. Решението дошло от Щутгарт – Mercedes-Benz любезно предоставили основата, включително шасито и голяма част от конструкцията на легендарния си модел W126 S-Class.

Инженерите на Volkswagen обаче не са се ограничили само до сглобяване. Те са разработили собствена, отличителна визия за предната част, както и уникални за модела двигатели и трансмисии. Целта е била ясна: да се създаде луксозен, солиден автомобил, но с по-достъпно ценово позициониране и по-семпла техника в сравнение с оригинала от Mercedes. Името Zephyr (западен вятър) е било избрано, за да символизира ново, свежо течение в луксозния сегмент на марката.

Визуално Zephyr е представлявал интригуващ хибрид. Той е носел внушителната, монументална стойка на W126, но предната му част е била преработена в духа на Volkswagen – с висока, квадратна радиаторна решетка и правоъгълни фарове, които погледнати днес, могат да се оприличат на тези от по-късните модели на концерна. Интериорът е бил замислен като по-сдържан и минималистичен, за да съответства на по-народната природа на VW, без да жертва усещането за качество.

Въпреки напредъка, през 1991 година ръководството на Volkswagen взима трудното решение да прекрати програмата Zephyr. Причината е била повече от логична – рискът от вътрешна конкуренция. Един луксозен седан под емблемата на VW би подкопал позициите на собствения им премиум бранд Audi, който вече набирал инерция и изграждал силна репутация в бизнес класа.

Въпреки че Zephyr така и не стига до конвейера, той не е бил напълно забравен. Някои от дизайнерските решения за предницата са намерили своето приложение години по-късно, например при дизайна на Volkswagen LT от 1996 година.

Днес Volkswagen Zephyr остава като интересен прототип – свидетелство за една смела амбиция и за това, че понякога дори и най-добрите инженерни идеи се препъват в сложната корпоративна стратегия. Той е неосъщественият флагман, който можеше да пренапише историята на Volkswagen преди ерата на Phaeton.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! 🤦‍♂️ Добре,че не са го произвели!

    10:03 30.10.2025

  • 2 Иван

    2 0 Отговор
    Къде остаха руските щайги? Толкова велика държава,кола не може да произведе....Ама за какво ли да я произведе, че къде ще я продадат

    10:06 30.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Ами това си е КОПИЕ на Мерцедес❗

    10:18 30.10.2025