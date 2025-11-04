Volkswagen със спад на печалбата от над един милиард евро

Volkswagen Group е изправена пред жестока буря в световния автомобилен пазар. Германският гигант, символ на индустриална мощ, обяви нетна загуба от над милиард (1,072) евро за третото тримесечие на 2025 година. Този мрачен финансов резултат е първата тримесечна загуба за концерна от далечната 2020 година, когато пандемията обърна всички прогнози. Шокиращият спад е ясно свидетелство за натрупващи се проблеми, които дълбоко подкопават основите на комерсиалния успех.
Анализът на финансовото цунами сочи два основни и взаимно подсилващи се фактора. На първо място, това са новите мита, наложени от Съединените щати, които се превърнаха в непосилна тежест за европейските автомобилостроители. Според ръководството на концерна, политиката на американската администрация за повишени тарифи струва на Volkswagen около 5 милиарда евро годишно. Тези тежки данъци надуват разходите за внос и правят автомобилите им значително по-малко конкурентни на ключовия пазар в Северна Америка.
Вторият основен виновник за колапса е кризата в предишната златна кокошка на групата – Porsche. Луксозната марка преживява стратегическа реорганизация, свързана главно с коригиране на плановете си за електрификация и пренасочване на продуктовата си стратегия. Счетоводните записи сочат, че значителна част от загубите, възлизащи на милиарди евро (над $4.7 млрд.), свързани с преоценка на активи и променената посока в Porsche.
Комбинацията от тези неблагоприятни обстоятелства доведе до драматичен спад в общата печалба на компанията за първите девет месеца на годината – тя се сви с повече от 60% до 3,4 милиарда евро. Налице са и други негативни влияния, като например по-ниските маржове на печалба от нарастващия дял на продадените електрически превозни средства (BEV), които все още са по-скъпи за производство.
На фона на този финансов трус, основната марка Volkswagen – символът на народния автомобил – успя да покаже подобрени оперативни резултати. Това се дължи най-вече на мащабна програма за намаляване на разходите и преструктуриране, която включваше съкращаване на десетки хиляди служители. Тези болезнени мерки доведоха до увеличение на оперативния марж на основната марка до 2,3% за деветмесечието, което е ярък контраст с общата картина на групата.
Въпреки финансовите сътресения, Volkswagen Group продължава да поддържа стабилни продажби. През третото тримесечие концернът е реализирал 2,2 милиона автомобила от всичките си марки, което показва, че търсенето остава на ниво. Ръководството на компанията запазва своята прогноза за оперативен марж на групата в диапазона 2-3% за цялата година, което говори за увереност в постепенното стабилизиране на ситуацията и положителния ефект от въведените мерки за ефективност.
