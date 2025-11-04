Новини
Volkswagen със спад на печалбата от над един милиард евро

4 Ноември, 2025 12:16 564 12

През третото тримесечие на 2025 година VW отчете загуба от 1,072 милиарда евро

Volkswagen със спад на печалбата от над един милиард евро - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen Group е изправена пред жестока буря в световния автомобилен пазар. Германският гигант, символ на индустриална мощ, обяви нетна загуба от над милиард (1,072) евро за третото тримесечие на 2025 година. Този мрачен финансов резултат е първата тримесечна загуба за концерна от далечната 2020 година, когато пандемията обърна всички прогнози. Шокиращият спад е ясно свидетелство за натрупващи се проблеми, които дълбоко подкопават основите на комерсиалния успех.

Анализът на финансовото цунами сочи два основни и взаимно подсилващи се фактора. На първо място, това са новите мита, наложени от Съединените щати, които се превърнаха в непосилна тежест за европейските автомобилостроители. Според ръководството на концерна, политиката на американската администрация за повишени тарифи струва на Volkswagen около 5 милиарда евро годишно. Тези тежки данъци надуват разходите за внос и правят автомобилите им значително по-малко конкурентни на ключовия пазар в Северна Америка.

Вторият основен виновник за колапса е кризата в предишната златна кокошка на групата – Porsche. Луксозната марка преживява стратегическа реорганизация, свързана главно с коригиране на плановете си за електрификация и пренасочване на продуктовата си стратегия. Счетоводните записи сочат, че значителна част от загубите, възлизащи на милиарди евро (над $4.7 млрд.), свързани с преоценка на активи и променената посока в Porsche.

Комбинацията от тези неблагоприятни обстоятелства доведе до драматичен спад в общата печалба на компанията за първите девет месеца на годината – тя се сви с повече от 60% до 3,4 милиарда евро. Налице са и други негативни влияния, като например по-ниските маржове на печалба от нарастващия дял на продадените електрически превозни средства (BEV), които все още са по-скъпи за производство.

На фона на този финансов трус, основната марка Volkswagen – символът на народния автомобил – успя да покаже подобрени оперативни резултати. Това се дължи най-вече на мащабна програма за намаляване на разходите и преструктуриране, която включваше съкращаване на десетки хиляди служители. Тези болезнени мерки доведоха до увеличение на оперативния марж на основната марка до 2,3% за деветмесечието, което е ярък контраст с общата картина на групата.

Въпреки финансовите сътресения, Volkswagen Group продължава да поддържа стабилни продажби. През третото тримесечие концернът е реализирал 2,2 милиона автомобила от всичките си марки, което показва, че търсенето остава на ниво. Ръководството на компанията запазва своята прогноза за оперативен марж на групата в диапазона 2-3% за цялата година, което говори за увереност в постепенното стабилизиране на ситуацията и положителния ефект от въведените мерки за ефективност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нема проблеми

    10 0 Отговор
    Мама лагард ше напечата 5 милиарда и ше им даде да си имат вагените а на нас ше ни турат данък и за тва къде немаш

    12:20 04.11.2025

  • 2 дано

    12 0 Отговор
    се задавят.Нищо не остана от"народната кола".Бедумно скъп пластмасов отпадък ,който даже вече не е по джоба дори за западняка.

    Коментиран от #4

    12:21 04.11.2025

  • 3 санкции 20 ти пакет

    4 1 Отговор
    Фалитите няма да ни спрат!

    12:22 04.11.2025

  • 4 Баш Батка

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "дано":

    Запада не плаща а взима на лизинг за смешни пари. За 150-200 евро на месец лизинг за 2 години - връщаш после шкафа и взимаш нов. После ганчо взима и голата била боклук, защото араба врътнал 300к км назад.

    Коментиран от #12

    12:23 04.11.2025

  • 5 Иван

    9 1 Отговор
    Тия нямат много време за да се научат да правят поне коли . Китайците ще ги ликвидират

    12:23 04.11.2025

  • 6 000

    4 0 Отговор
    Вижте, важно е, че брюксел готви поредните санкции.:)

    12:25 04.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    САНКЦИИТЕ ДЕЙСТВАТ‼️‼️

    12:28 04.11.2025

  • 8 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    преди 30 г имаше и мемски телевизири и др техника..... атлатическия партньор ще затрие всяка колония

    12:29 04.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Задачка за напреднали :
    След спад на печалбата от над ЕДИН МИЛИАРД, са отчели загуба от 1,072 млрд€.
    Та колко е била ПЕЧАЛБАТА преди този спад🤔❓

    Коментиран от #11

    12:32 04.11.2025

  • 10 Да пратят

    1 0 Отговор
    на Урсула една кутиа Мерси. Зелени сделки (далавери), санкции.. репчене на Китай, залитане по електрички .. изобщо пълна програма. Може би трябва 2 кутии Мерси да и пратят?

    12:36 04.11.2025

  • 11 Пасквили

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пишат глупости за да се изнесе фауве в Америка без а плаща обезщетения. На коя основа 1 милиард? Колко е била предната година печалбата. Нетна, Брутна....бляблябля мисиркиииии

    12:41 04.11.2025

  • 12 Малко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Батка":

    не подготвен се изкаваш, независимо, че до голяма степен вярно, но тактично пропускаш условията. Не са чак такава далавера

    12:45 04.11.2025