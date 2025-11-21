Нова тревожна колективна жалба разтърсва имиджа на Volkswagen

Обвиненията не са никак безобидни: твърди се, че иновативните, но спорни, тактилни контроли на волана предизвикват внезапно и неволно ускорение, което превръща модерния електромобил в потенциална опасност. Докато германският концерн категорично отрича, сянката на съмнението вече е надвиснала над един от най-продаваните им електромобили.

Кошмарът на сензорите и обвиненията

Двама ищци от Кънектикът, САЩ, са в основата на този правен прецедент. Те описват стряскащи сцени, в които техният Volkswagen ID.4 внезапно поема газ, въпреки че педалът не е бил докосван. Тяхната основна теза е насочена пряко към дизайнерския избор на VW – сензорните бутони на волана. Според жалбата, тези свръхчувствителни контроли са причината за неконтролируемото потегляне.

Тази хипотеза не е изненадваща за мнозина. Още от представянето си, тактилните подложки и сензорните плъзгачи на воланите и централните конзоли на VW бяха критикувани от автомобилни журналисти и потребители заради тяхната липса на обратна връзка и склонност към случайно активиране. Изглежда, че това, което е трябвало да бъде футуристична простота, се е превърнало в сериозен ергономичен недостатък, който сега има потенциала да създаде и проблеми с безопасността.

VW отхвърля обвиненията с драстичен тон

Правният отдел на Volkswagen незабавно зае отбранителна позиция, като поиска незабавно прекратяване на делото. Компанията не просто отрича дефекта, а прехвърля цялата вина върху водача. Според концерна, всяко неволно ускорение е резултат от неправилно натискане на педала на газта, а не от леко почукване или неволно докосване на тактилните подложки на волана. В своето изявление, VW не спестява критики към ищците, определяйки делото като „предимно неясни и необосновани твърдения“, на които „липсват съществените факти“.

Няма доказателства, които да подкрепят твърдението, че инцидентите са причинени именно от контролите на адаптивния круиз контрол, камо ли от фабричен дефект. Ищците не са предоставили данни, които да показват, че оторизиран дилър някога е диагностицирал проблем с тези контроли.

С този ход, Volkswagen ефективно се опитва да маргинализира твърденията, поставяйки под въпрос както достоверността на ищците, така и липсата на техническа диагностика в подкрепа на техните думи. Въпреки това, фактът, че дизайнът на сензорните контроли е широко критикуван, дава на колективния иск сериозна емоционална тежест.

Докато съдът трябва да определи дали проблемът е в човешката грешка или в дефектния дизайн, този колективен иск представлява сериозен удар върху доверието в електрическата линия ID на Volkswagen. Прекалената вяра в сензорните технологии, които заменят класическите, тактилни бутони, изглежда носи своите горчиви плодове. Дали желанието за минималистичен и футуристичен кокпит е струвало на компанията милиони загубено доверие и потенциален правен скандал?

Очевидно е, че въпреки техническата си мощ, VW не е успял да създаде достатъчно надежден и интуитивен интерфейс. Случаят с ID.4 може да се превърне в предупредителен сигнал за цялата индустрия: безопасността никога не трябва да бъде жертва на лошо имплементираната и недоизпипана модерна технология.