Opel-ите стават китайски

Концернът Stellantis е на прага да предприеме стъпка в напълно непозната досега територия, която може из основи да промени стратегията му на европейския пазар. Според доклади от вътрешни източници, цитирани от carscoops, автомобилният гигант активно проучва възможността да добави към европейската си гама модели, произведени в Китай, но под добре познати европейски емблеми. Като първи претендент за този своеобразен „бедж-инженеринг“ се очертава изцяло електрическият кросоувър Leapmotor B10, който наскоро тествахме и ви представихме и който може да получи емблемата на Opel.

Германският вестник Automobilwoche съобщава, че китайският SUV би могъл да носи емблемите на Opel още през 2026 година. Този ход не е случаен. Leapmotor е китайски производител на електрически автомобили, в който Stellantis придоби значителен дял, с цел експанзия както в Китай, така и на международните пазари.

Източниците описват потенциалното ребрандиране като „интересна възможност да се предложи добре оборудван и достъпен електромобил в сегмента на компактните SUV автомобили“.

Ще припомним, че Leapmotor B10 е компактен SUV, базиран на модерната платформа LEAP3.5. Автомобилът впечатлява с високотехнологична кабина и пълен набор системи за подпомагане на водача, отразявайки нарастващите технически възможности на китайската марка. По отношение на размерите, B10 е дълъг 4 515 мм, което го позиционира удобно между новия Opel Frontera и по-големия Grandland. Това го превръща в пряк конкурент на европейски играчи като VW ID.4, Skoda Elroq, както и на азиатски като BYD Atto 3.

Ключовият елемент в тази стратегия обаче е логистичен и финансов. Въпреки че Leapmotor B10 вече се предлага в Европа и у нас, той се внася директно от Китай. Според слуховете, Stellantis обмисля местно производство в своя завод в Сарагоса, Испания, което може да стартира от 2026 година.

Преместването на производството в Европа има едно основно предимство: заобикаляне на високите тарифи на Европейския съюз върху произведените в Китай електрически превозни средства. Целта на Stellantis е ясна: да поддържа цените конкурентни, като евентуално ги свали под сегашната стартова цена на Leapmotor B10, която започва от около 62 000 лева в България.

За сравнение, електрическият Opel Frontera стартира от 57 910 лева, но той е с по-малки размери. По този начин, Stellantis на практика отговаря на китайската експанзия в Европа, като използва китайски продукти, произведени локално. Въпреки че Opel засега отказва коментар по спекулациите, експертите са категорични - ако този ход бъде финализиран, той ще бъде прецедент и силен сигнал за бъдещето на сътрудничеството изток-запад в автомобилната индустрия.