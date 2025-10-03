Leapmotor, които вече са и на българския пазар, отпразнуваха производството на един милион автомобила

Младата, но изключително амбициозна китайска марка Leapmotor обяви производството на своя едномилионен автомобил, отбелязвайки забележителен етап в своята история. Особено впечатляващ е фактът, че между производството на 500 000-ния и милионния автомобил са изминали само 343 дни. Това е рекорден резултат сред китайските автомобилни производители, специализирани в екологични превозни средства, и красноречиво демонстрира потенциала на Leapmotor, както и успешното ѝ преминаване от стартъп фаза към етап на мащабно и стабилно развитие.

От януари до август 2025 година общият обем на продажбите на Leapmotor надхвърли 320 000 бройки, което я утвърждава като най-продаваната компания сред новите марки електрически превозни средства в Китай. Месечният обем на продажбите ѝ заема първо място в продължение на шест поредни месеца, което е свидетелство за нарастващото доверие на потребителите. До края на годината Leapmotor се очаква да бъде включена в престижните класации Fortune China 500, 500-те най-големи частни предприятия в Китай и 500-те най-големи производствени предприятия в Китай.

Джу Дзянмин, основател и главен изпълнителен директор на Leapmotor, сподели своя ентусиазъм: „Отне ни 5 години, за да достигнем етапа от първия Leapmotor S01 до 500 000-ния автомобил. За по-малко от година преминахме от 500 000 до 1 милион автомобила. Надяваме се, че догодина ще можем да отпразнуваме производството на 2-милионния Leapmotor.“

Leapmotor е разработила четири основни продуктови серии, включително леки автомобили, SUV-та и миниванове, които се радват на приличен успех.

Глобалният C10: Продадени са над 160 000 бройки за 17 месеца от пускането му на пазара през май 2024-а. От май тази година, C10 е най-продаваният средноразмерен SUV в продължение на четири поредни месеца.

Кросоувърът C16: Заедно с C10, C16 споделя първите две места в индекса за удовлетвореност на клиентите на нови електрически превозни средства (NPS).

B10: Пуснат на пазара през април 2025 година, моделът вече е отбелязал продажби над 60 000 бройки за половин година.

Припомняме, че през септември на автомобилното изложение в Мюнхен дебютира предпроизводствена версия на хечбека Leapmotor Lafa5. Очаква се този нов модел скоро да влезе в производство в Китай, а през 2026 година ще се появи по целия свят под търговското наименование B05. Това е важна стъпка в международната експанзия на Leapmotor и заявка за глобално присъствие.

Leapmotor не просто празнува производството на един милион автомобила, а демонстрира един от най-бързите възходи в историята на автомобилната индустрия, особено в сегмента на електрическите превозни средства. С амбициозни планове за бъдещето и доказан успех на пазара, Leapmotor се утвърждава като ключов играч, който ще продължи да оказва влияние върху глобалната автомобилна сцена.

Ще припомним, че присъствието на Leapmotor на международната сцена ще бъде още по-силно, защото е подкрепено от стратегическото партньорство със Stellantis. След като Stellantis придоби значителен дял в Leapmotor, бе създадено съвместно предприятие, което ще отговаря за продажбите и дистрибуцията на Leapmotor извън Китай.

Тази колаборация вече дава резултати, като SFA (София Франс Ауто), официален представител на Stellantis Group за България, ще поеме дистрибуцията на Leapmotor и в нашата страна. Това партньорство обещава бърз и ефективен начин за навлизане на малката на българския пазар, предлагайки на родна почва достъпни и иновативни електрически автомобили.