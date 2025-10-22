Тествахме новия китайски претендент, който се ползва с подкрепа от Stellantis и се продава у нас на много добра цена

Ница, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Пазарът на електрическите SUV автомобили е арена на ожесточена битка, а последният участник, който хвърля ръкавицата, е Leapmotor B10. Тази нова кола, плод на китайската технологична марка, пристига в България с амбицията да предложи изобилие от иновации и лукс на изключително атрактивна цена. След като автомобилният гигант Stellantis придоби контролен дял в Leapmotor, мисията стана кристално ясна: да се създаде достъпна електрическа алтернатива, която да се изправи срещу утвърдени играчи като Kia, Hyundai, Skoda и Dacia.

Leapmotor B10, със своите впечатляващи 4.5 метра дължина, се позиционира в златната среда на компактните SUV-та. Докато конкуренти като Skoda Elroq и Enyaq може да се похвалят с по-голяма известност, B10 ги подбива безмилостно по отношение на цената. Ценовата оферта на Leapmotor B10 го превръща във феноменално съотношение между цена и качество.

Въпросът е: какво точно получаваме за тази сума и къде се налагат неизбежните компромиси? Отговор на тези въпроси получихме по време на нашия обстоен тест драйв, който марката проведе на Френската Ривиера и където, естествено, присъства и наш екип. Ето и впечатленията ни от модела B10.

Екстериор

Плюсовете на външния вид не са никак малко. С модерен, изчистен силует, B10 демонстрира гладки повърхности, които излъчват съвременно излъчване, напълно в тон с актуалните тенденции. Автомобилът ни впечатли и с интересни цветови решения. Възможността да се избира между атрактивни, дори леко екстравагантни цветове като металическо лилаво „Dawn“ или пастелно синьо „Starry Night“, несъмнено добавя нотка индивидуалност.

Но естествено визия има и минуси. те са свързани с неоригинален дизайн: Честно казано, външният вид на B10 е производен и до голяма степен прилича на безброй други електрически SUV-та, които вече кръстосват пътищата, но пък от друга страна дизайнерите са успели да вземат всичко най-позитивно от различните дизайни. Но уникалност, тук тя липсва.

Един такъв пример е с омръзналата вече LED лента: Задната светлинна лента, макар и неизбежна, вече започва да изглежда изтъркано. В заключение ще кажем, че B10 е красив, но не запомнящ се. Дизайнерите очевидно са заложили на безобидната елегантност, която се харесва на повечето хора, вместо на смелостта.

Интериор

Тук основният плюс е усещане за лукс и простор. Интериорът е едно от ключовите предимства на Leapmotor B10. А светлата изкуствена кожа, съчетана със стандартния панорамен стъклен покрив, създава въздушна и приветлива атмосфера. Още нещо, което трябва да споменем е богатото оборудване: Отопляеми и вентилирани седалки, например, са стандарт.

Място за пътниците е повече от адекватно. Пространството на задната седалка е много добро, предлагайки комфорт дори за по-високи пасажери. Мултимедията и екрана пред водача са силно информативни, контрастни при всякаква светлина и доста по-интуитивни от вече уж доказали се модели, като тези на Volkswagen, например. Но именно тук се крият и малкото минуси по отношение на интериора.

Основният е прекалената екранна зависимост: Подобно на Tesla, почти всичко се управлява чрез масивния 14.6-инчов сензорен екран. Дори контролите за климатика са заровени в менютата, което може да бъде дразнещо по време на шофиране, но както вече споменахме, липсата на физически бутони се компенсира донякъде от простотата на използване на екраните.

Качеството на материалите и това на самата сглобка също ни впечатли. Още повече, че отидохме до Франция с нагласата за недотам качествен китайски автомобил. Реалността обаче се оказа съвсем друга. Перфектно пасващи си детайли, материали изгреждащи скъпи и абсолютно прецизни луфтове между отделните детайли.

Връщайки се на недостатъците, ще споменем, сравнително малкото багажно пространство: С 430 литра обем, багажникът е приемлив, но изостава сериозно от конкурентите в класа. Това обаче е един от неизбежните компромиси за сметка на пространството за пътниците, което при B10 e в изобилие.

Двигател и Ходови Характеристики

Ако трябва да определим представянето на Leapmotr B10 с една дума, то тя ще е "Адекватно". Единственият за момента задномонтиран електромотор с мощност 215 конски сили осигурява достатъчно пъргавина за ежедневна употреба. А ускорението до 100 км/ч за осем секунди пък е повече от прилично.

Батерията с капацитет 67.1 kWh (LFP) предлага автономен пробег от около 435 км по WLTP, както и впечатляваща скорост на зареждане с до 168 kW. Но това го имат и останалите конкуренти. Тук нещото, с която Leapmotor B10 превъзхожда болшинството от по-именитите си конкуренти е изключителният комфорт на возене. Това е определящата характеристика за такъв тип автомобил, а B10 е безсрамно ориентиран към комфорта, като плавно поглъща дори и по-големите неравности.

Естествено тази перфектна мека возия води и до неизбежните недостатъци при по-спортно шофиране. При по-рязко завиване с висока скорост не се усеща значително накланяне заради ниския център на тежестта, породен от батерията в пода на автомобила, но пък усещането за люлеене на каросерията е по-осезаемо.

Системите за подпомагане на шофирането (ADAS), с които китайците много се гордеят всъщност са свръхчувствителни и алармират за най-малкото нещо, което може да бъде изключително обезсърчително по време на път. "Боже мой!", казва си човек, докато воланът се опитва да го коригира без видима причина, но на фона на това, че се грижат за безопасността ви, можем да си затворим очите за този, така наречен недостатък.



Заключение и цена

Преглеждайки цените на преките конкуренти на B10, можем спокойно да кажем, цената е един от основните козове на този автомобил. Leapmotor B10 в България се предлага на цени, започващи от малко под 62 000 лева с ДДС. Тази сума го прави неоспорим ценови лидер в сегмента, тъй като е видно, че автомобилът е значително по-евтин от утвърдените конкуренти със сходни характеристики.

Нашето мнение е, че Leapmotor B10 е изключително привлекателна оферта за хора, които търсят максимално оборудване и технологии за минимална цена. С приличния си пробег, бързо зареждане и луксозен, просторен интериор, той е перфектният семеен електромобил за ежедневна употреба и комфортни пътувания.

Но! Това не е автомобил за т.нар. "стрийт рейсъри". Ако динамиката на шофиране е "светая светих" за вас, тогава небрежният контрол на каросерията, свръхчувствителните ADAS системи и нуждата от истински звук от ДВГ могат да ви откажат. Ето и цените за България:

От друга страна обаче B10 е перфектният прагматичен избор или иначе казано - "умна" покупка. На практика имате приблизително 80% от качеството на премиум моделите, но плащате под 50% от цената им. За нас, въпреки някои компромиси, Leapmotor B10 си струва заради комфорта и впечатляващото количество технологии, които получавате на ток за тези пари. Въпросът е дали ще сте готови да повярвате на този китайски стартъп, но пък от друга страна имате обещанието от Stellantis, които едва ли биха включили "калпава" китайска марка в портфолиото си, ако не бяха сигурни в качествата ѝ.