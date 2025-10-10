Новини
Авто »
Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар

Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар

10 Октомври, 2025 10:06 2 720 9

  • leapmotor-
  • sfa-
  • stellantis

Leapmotor идва в Европа с подкрепата на гиганта Stellantis, а у нас се дистрибутира от SFA

Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Нов играч стъпва на българската автомобилна сцена и името му е Leapmotor. С подкрепата на гиганта Stellantis, тази китайска марка има амбицията да предложи достъпна и технологична електрическа мобилност. Марката стартира у нас с два от дебютните модела за нашия пазар – компактния градски мъник T03 и просторния семеен SUV C10. Два автомобила, които, макар и да носят една и съща емблема, са насочени към коренно различни аудитории и предлагат диаметрално противоположни изживявания.

Leapmotor T03

Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар

Leapmotor T03 е симпатичен и компактен градски автомобил, напомнящ за някои утвърдени играчи в този сегмент. Със своята батерия от 37.3 kWh, T03 предлага пробег от 265 километра (по WLTP цикъл), което е повече от достатъчно за ежедневните пътувания в града и дори за кратки извънградски разходки. Мощността от 94 конски сили може да не звучи впечатляващо на хартия, но в реалния свят тя осигурява нормално ускорение и прави T03 изключително маневрен в тесните градски улици. Сред силните страни на T03 безспорно е неговата достъпна цена. Автомобилът се предлага само в едно ниво на оборудване с един двигател на цена от 38 950 лева с ДДС

Leapmotor C10

Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар

Ако T03 е градското предложение на китайската марка, то C10 е автомобилът, създаден за дълги пътувания и комфортно превозване на цялото семейство. Този средноразмерен SUV впечатлява с изчистен дизайн и с модерно и премиум излъчване. Интересното е, че моделът се предлага у нас, както в изцяло електрическа версия с пробег от около 420 километра, така и в хибриден вариант с удължен пробег, който комбинира електромотор и малък бензинов двигател, служещ като генератор, с който колата може да измине 950 километра. Цената му у нас стартира от 74 990 лева с ДДС.

Leapmotor B10

Портофолиото на Leapmotor ще се допълни съвсем скоро и с най-новия модел на марката - B10. Това е компактен електрически SUV (C-сегмент), изграден върху най-новата архитектура на Leapmotor– платформата LEAP 3.5. Моделът се отличава с размери от 4515 мм дължина, 1885 мм ширина и междуосие от 2735 мм, което обещава просторен интериор. Задвижването е с един електромотор, разположен отзад (RWD), като се предлагат две основни нива на мощност: базов вариант със 132 kW (177 к.с.) и по-мощен вариант със 160 kW (218 к.с.). Пробегът му е 361 км. Подробни впечатления от най-новия B10 очаквайте скоро, след като екипът направи първите тестове на модела.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    6 1 Отговор
    Много са хубави ,ама няма да си купя за 40 хилки тоз мъник

    10:15 10.10.2025

  • 2 факуса

    6 2 Отговор
    цената е наложена от авропците инак нема кой да им купува скъпите боклуци петилетки,и е непосилна за бъдещия длъжник българия, горд донор на клуба на длъжниците

    10:19 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Симеон Иванов

    5 0 Отговор
    Супер интересно, че системата трие информация:
    Във Великобритания джипката почва от шейсет и седем хиляди крайна цена,
    в Германия - шейсет и три ...
    Без коментар ...

    10:23 10.10.2025

  • 6 Поредния китайски боклук

    1 2 Отговор
    евтино нищо

    10:35 10.10.2025

  • 7 Все тая

    2 1 Отговор
    И някой пак се опитва да ни щави. Мислят си , че сме расли в гората 😉 сигурно 50% ще отидат в чекмеджетата

    10:37 10.10.2025

  • 8 Сектант

    2 1 Отговор
    Ехеее този Т03 удари в земята Spring-a. И по цена и по показатели. Май ще сменям Дачията с тази "китайка".

    10:39 10.10.2025

  • 9 В Китай са по 6000€

    0 1 Отговор
    а в Европата по 40 000лв.За градски и в периметър на 50км. от града си е чиста оферта и доста хора биха си я купили но за 12 бона а не 40. Еко европата дере овцете но иска иначе да е много еко на тяхен гръб.Лицемери!

    10:45 10.10.2025