Още една китайска марка официално "стъпи" на българския пазар

Нов играч стъпва на българската автомобилна сцена и името му е Leapmotor. С подкрепата на гиганта Stellantis, тази китайска марка има амбицията да предложи достъпна и технологична електрическа мобилност. Марката стартира у нас с два от дебютните модела за нашия пазар – компактния градски мъник T03 и просторния семеен SUV C10. Два автомобила, които, макар и да носят една и съща емблема, са насочени към коренно различни аудитории и предлагат диаметрално противоположни изживявания.

Leapmotor T03

Leapmotor T03 е симпатичен и компактен градски автомобил, напомнящ за някои утвърдени играчи в този сегмент. Със своята батерия от 37.3 kWh, T03 предлага пробег от 265 километра (по WLTP цикъл), което е повече от достатъчно за ежедневните пътувания в града и дори за кратки извънградски разходки. Мощността от 94 конски сили може да не звучи впечатляващо на хартия, но в реалния свят тя осигурява нормално ускорение и прави T03 изключително маневрен в тесните градски улици. Сред силните страни на T03 безспорно е неговата достъпна цена. Автомобилът се предлага само в едно ниво на оборудване с един двигател на цена от 38 950 лева с ДДС

Leapmotor C10

Ако T03 е градското предложение на китайската марка, то C10 е автомобилът, създаден за дълги пътувания и комфортно превозване на цялото семейство. Този средноразмерен SUV впечатлява с изчистен дизайн и с модерно и премиум излъчване. Интересното е, че моделът се предлага у нас, както в изцяло електрическа версия с пробег от около 420 километра, така и в хибриден вариант с удължен пробег, който комбинира електромотор и малък бензинов двигател, служещ като генератор, с който колата може да измине 950 километра. Цената му у нас стартира от 74 990 лева с ДДС.

Leapmotor B10

Портофолиото на Leapmotor ще се допълни съвсем скоро и с най-новия модел на марката - B10. Това е компактен електрически SUV (C-сегмент), изграден върху най-новата архитектура на Leapmotor– платформата LEAP 3.5. Моделът се отличава с размери от 4515 мм дължина, 1885 мм ширина и междуосие от 2735 мм, което обещава просторен интериор. Задвижването е с един електромотор, разположен отзад (RWD), като се предлагат две основни нива на мощност: базов вариант със 132 kW (177 к.с.) и по-мощен вариант със 160 kW (218 к.с.). Пробегът му е 361 км. Подробни впечатления от най-новия B10 очаквайте скоро, след като екипът направи първите тестове на модела.