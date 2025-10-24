Новини
Авто
BMW M2 с над 1000 к.с. дрифти в завода на марката в Германия (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 10:49 732 3

  • bmw-
  • bmw m-
  • дрифт-
  • завод

Проектът на Redbull Driftbrothers е в процес на разработка

BMW M2 с над 1000 к.с. дрифти в завода на марката в Германия (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новото, специално създадено дрифт чудовище, кръстено „Ultimate Drift Machine“, бе пуснато на пазара от талантливите Red Bull Driftbrothers, Под масивния капак, загатващ за модификации, 3,0-литровият редови шестцилиндров двигател с двойно турбо на стандартния M2 сега генерира 1085 конски сили – повече от двойно в сравнение със стандартните данни. За максимално разкъсване на гумите, цялата тази мощност се насочва изключително към задния мост.

Последната творение на Driftbrothers следва по стъпките на подобно зловещия M4 от 2021 година. В една вълнуваща маркетингова акция в стил Gymkhana, този звяр беше заснет как едва се провира между роботи и каросерии в историческата фабрика на BMW в Мюнхен, място, известно с производството на автомобили от десетилетия, но което се очаква да се превърне в първия съществуващ завод на BMW, произвеждащ само електромобили, до края на 2027 година.

Въпреки впечатляващото си представяне на екрана, главният пилот Елиас Хунтонджи потвърждава, че M2-ката все още е в процес на разработка, като тя продължава преди планираното му участие в Европейското първенство Drift Masters през следващата година. Освен екстремната си мощност, дрифт автомобилът е визуално впечатляващ, като се отличава с купе с по-широки калници и солидно задно крило, извисяващо се над спойлера на капака на багажника.

Междувременно Red Bull Driftbrothers използват своя опит в ново партньорство с BMW M Academy, за да направят контролираното плъзгане по-достъпно, като модифицират флотилия от M автомобили за по-лесно управление на дрифта в курсове, вариращи от полудневна сесия за 490 евро до пълно преживяване за 1490 евро, което включва високоскоростни обиколки с M4 със самия Елиас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо

    4 2 Отговор
    Дрифти дрифти... после що наще хайвани с Е46ците се трепат като мухи по пътищата. Хубав пример давате на младежта

    11:12 24.10.2025

  • 2 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Размина му се до мотокарите, ако се беше забил на вилицата да му мине през каската и щеше да е до там дрифтенето

    11:16 24.10.2025

  • 3 смях

    2 1 Отговор
    На писти или на сухо и чисто всеки може да дрифти. Да излезе тва беенве на улицата зимата да го видя шофьора как ще търси помощ да го бутат, ако преди това е успял да го опази да не потроши окачването в някой бордюр.

    11:27 24.10.2025