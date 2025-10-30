Новини
Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)
  Тема: Тест драйв

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 11:33

30 Октомври, 2025 11:33 930 2

Събитето се проведе под култовото мото: "We are Gen M"

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Серес, Гърция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Като хора, отдавна занимаващи се с автомобили, сме свикнали с високите октани и многото конски сили, но има моменти, които дори и за нас, преобръщат представите за динамика. Един такъв момент беше тест драйвът на четири модела от портфолиото на BMW M – M5, M4 Cabrio, M2 и лимитираният M4 CS, който се проведе на пистата в Серес, Гърция. Този 3 186-метров балкански храм на скоростта, със своите 16 завоя, се оказа идеалното бойно поле за изпробване на абсолютния лимит на баварската инженерна мисъл.

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

След немалката доза адреналин, която ни доставиха тези автомобили, стана ясно, че една нова ера на скоростта е вече факт и тя носи емблемата на BMW M, а електрификацията е само помощник, а не основна движеща сила. С най-актуалното поколение на своите спортни машини, баварският производител поставя под въпрос не само границите на динамиката, но и нашите представи за лукс, мощност и тегло. Както вече стана ясно изпрабвахме четири от най-впечатляващите "M"-шедьоври – новия, хибриден M5 (G90), обновения M4 Cabrio (G83 LCI), неукротимия M2 (G87) и безкомпромисния M4 CS (G82). Представяме ви ги по реда в който ги изпробвахме на пистата в Серес.

1. BMW M5 комби (G90): 727 причини да повярваш в хибридите

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

Най-голямата промяна в семейството е именно във флагмана. BMW M5 (G90) вече е хибрид, което трансформира луксозния седан или в случая комби, в истински суперкар. Системната мощност достига 727 к.с., а въртящият момент е 1000 Нм. Това е постигнато чрез интегрирането на електромотор в трансмисията, който подпомага обновения 4.4-литров V8 M TwinPower Turbo двигател. Ускорението до 100 км/ч е едва 3.5 секунди.

На Серес, M5 демонстрира сурова, неподправена мощ. При изправянето на волана след завой и натискане на газта, хибридната система осигурява моментална тяга, която те изстрелва напред с невероятна скорост. Въпреки това, теглото от над 2.3 тона, дължащо се на батерията и електрическите компоненти, не може да бъде пренебрегнато. В последователните, остри завои на Серес, M5 изисква майсторско управление, за да задържи траекторията си. M xDrive обаче е истински ангел-хранител, гарантиращ, че тази огромна инерция е контролирана, дори когато решите да изключите предното задвижване за малко дрифт-забавление. M5 е най-бързият луксозен офис на колела, но не и най-пъргавият атлет на пистата.

2. BMW M4 Cabrio (G83 LCI): естетика и емоция

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

M4 Cabrio продължава да е символ на свобода, примесена с висока динамика. 3.0-литровият редови шестцилиндров S58 двигател във фейслифта вече генерира 530 к.с. и 650 Нм. С M xDrive и 8-степенна M Steptronic трансмисия, ускорението до 100 км/ч отнема 3.7 секунди. Естествено на пистата не карахме с отворен покрив, но въпреки това дрезгавият рев на S58 ехти в ушите ти - това е неповторима пистова емоция. Мощността е повече от достатъчна, за да "разтегне" лицето ти, но за разлика от купето, Cabrio-версията винаги носи със себе си компромис в твърдостта. Добавеното тегло от механизмите и укрепванията се усещат при екстремни натоварвания. Това не го прави бавен, но го прави по-скоро бърз GT за писта, отколкото безкомпромисен рекордьор. Но за чиста радост от живота и скоростта – това е колата.

3. BMW M2 Купе (G87): къса база, задно предаване и голямо сърце

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

BMW M2 остава суровият, нефилтриран член на семейството. Това е машината, която те предизвиква и те възнаграждава с абсолютна обратна връзка, защото е само със задно предаване. M2 (G87) вече е с повишена мощност до 480 к.с. и 600 Нм въртящ момент. Запазва задното задвижване (RWD) и предлага избор между ръчна (4.2 сек. до 100 км/ч) или автоматична (4.0 сек. до 100 км/ч) трансмисия. В нашия случай трансмисията беше автоматична.

На Серес, M2 блесна с пъргавина, която граничи с дързост. Късата колесна база и задното предаване го правят изключително жив и реактивен. В тесните секции на трасето, той сменя посоката на движение с лекота, която липсва при по-големите му събратя. Въпреки това, голямата мощност, насочена само към задните колела, го превръща в машина за опитни ръце и тозо поради тази причина, караюки на ръба на сцеплението, M2 е най-близкото до старото М-усещане – лек, мощен и директен

4. BMW M4 CS (G82): хипер-фокусът

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

M4 CS е върхът на еволюцията за чиста пистова насоченост в гамата. Той е създаден с една-единствена цел – да бъде бърз. CS е олекотен и мощен. Неговият 3.0-литров S58 двигател е форсиран до 543 к.с. и 650 Нм. Благодарение на олекотените карбонови компоненти и специалните настройки на шасито, той се катапултира до 100 км/ч за едва 3.4 секунди.

Без да се колебаем, ще кажем, че M4 CS се движи в друга лига. На Серес, всяко натискане на педала, всяко завъртане на волана е непосредствено и мигновено. Настроеното по доста различен начин M xDrive тук е хипер-ефективно, прехвърляйки мощността между четирите колела с безупречна прецизност, докато специалните настройки на шасито елиминират почти всяко накланяне. M4 CS ти дава абсолютна увереност да атакуваш преди апекса до последно и да подаваш газ по-рано на излизане от завоя. Разликата с M4 Cabrio е огромна – CS е безкомпромисно оръжие, създадено да покорява хронометъра.

Присъдата: След ден, изпълнен с гуми, мириз на бензин и адреналин на писта Серес, нашето класиране по чисто пистово представяне е неоспоримо:

BMW M4 CS (G82): Безспорният победител! Неговият хипер-фокус, олекотяване и перфектно калибриран мотор с 543 коня го правят най-бързата и най-ефективната машина за обиколка.

BMW M2 Купе (G87): Най-възнаграждаващият! Въпреки че отстъпва на CS по време, неговата RWD-динамика и пъргавост го правят най-голямото удоволствие за всеки автомобилен ентусиаст.

BMW M4 Cabrio (G83 LCI): Бързият естет! Комбинацията от сериозна мощ (530 к.с.) и открито небе го прави изключително атрактивен за тези, които ценят стила и емоцията над всяка милисекунда.

BMW M5 Седан (G90): Технологичният титан! Макар и най-мощният (727 к.с.), неговото голямо тегло го превръща по-скоро в невероятно бърз суперкар на магистрала, отколкото в безкомпромисен пистов воин.

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

А причината за това своеобразно класиране е свързана най-вече със съотношението Тегло/мощност, защото останалите настройки и при четирите модела са почти перфектни.

BMW M4 CS (G82) - 321.3 к.с./тон: Неговото значително превъзходство в това съотношение е ключът към успеха му на пистата. Въпреки че M5 има повече "обща" мощност, CS има най-малко тегло за всяка конска сила, което му дава несравнимо предимство при спиране, влизане в завой и промяна на посоката. Това е дефиницията за пъргавина и ефективност.

BMW M5 Седан (G90) - 298.6 к.с./тон: Въпреки че M5 е последен в класирането, това е изумителен автомобил. 727-те конски сили са необходими и достатъчни, за да компенсират огромното тегло от над 2.4 тона, дължащо се на хибридната система. Това го позиционира като феноменално бърз на правите, но масата неминуемо забавя темпото в техничните секции на Серес.

BMW M4 Cabrio (G83 LCI) - 286.5 к.с./тон: Тук виждаме как "удоволствието струва тегло". Мощността е отлична (530 к.с.), но допълнителните килограми на покривния механизъм и укрепванията дърпат съотношението надолу, обяснявайки защо той е по-скоро спортен GT, отколкото чисто пистово купе.

BMW M2 Купе (G87) - 278.3 к.с./тон: Съотношението е най-ниско, но не бива да се заблуждаваме! M2 печели точки с най-късата база и най-малките размери, което го прави изключително лек и пъргав в реални условия, особено в тесни завои. Но в крайна сметка това е по-скоро субективно усещане за пъргавина, отколкото чисто състезателно предимство.

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)


  • 1 Миро

    3 0 Отговор
    Благородно завиждам на екипа на mobile. Това е истинската среда на тези автомобили - пистата. А относно моделите, напълно съм съгласен с автора - CS е върха на сладоледа, нищо, че М5 е над 700 коня, то си е за магистрала. На писта нещата са други.

    11:54 30.10.2025

  • 2 Браво

    2 0 Отговор
    Интересни коли са м-ките. Коли с характер а не като електрокарите.

    11:56 30.10.2025