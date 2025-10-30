Тествахме на писта най-бързите BMW-та, а едно от тях определено се откроява над всички (ВИДЕО)

Серес, Гърция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Като хора, отдавна занимаващи се с автомобили, сме свикнали с високите октани и многото конски сили, но има моменти, които дори и за нас, преобръщат представите за динамика. Един такъв момент беше тест драйвът на четири модела от портфолиото на BMW M – M5, M4 Cabrio, M2 и лимитираният M4 CS, който се проведе на пистата в Серес, Гърция. Този 3 186-метров балкански храм на скоростта, със своите 16 завоя, се оказа идеалното бойно поле за изпробване на абсолютния лимит на баварската инженерна мисъл.

След немалката доза адреналин, която ни доставиха тези автомобили, стана ясно, че една нова ера на скоростта е вече факт и тя носи емблемата на BMW M, а електрификацията е само помощник, а не основна движеща сила. С най-актуалното поколение на своите спортни машини, баварският производител поставя под въпрос не само границите на динамиката, но и нашите представи за лукс, мощност и тегло. Както вече стана ясно изпрабвахме четири от най-впечатляващите "M"-шедьоври – новия, хибриден M5 (G90), обновения M4 Cabrio (G83 LCI), неукротимия M2 (G87) и безкомпромисния M4 CS (G82). Представяме ви ги по реда в който ги изпробвахме на пистата в Серес.

1. BMW M5 комби (G90): 727 причини да повярваш в хибридите

Най-голямата промяна в семейството е именно във флагмана. BMW M5 (G90) вече е хибрид, което трансформира луксозния седан или в случая комби, в истински суперкар. Системната мощност достига 727 к.с., а въртящият момент е 1000 Нм. Това е постигнато чрез интегрирането на електромотор в трансмисията, който подпомага обновения 4.4-литров V8 M TwinPower Turbo двигател. Ускорението до 100 км/ч е едва 3.5 секунди.

На Серес, M5 демонстрира сурова, неподправена мощ. При изправянето на волана след завой и натискане на газта, хибридната система осигурява моментална тяга, която те изстрелва напред с невероятна скорост. Въпреки това, теглото от над 2.3 тона, дължащо се на батерията и електрическите компоненти, не може да бъде пренебрегнато. В последователните, остри завои на Серес, M5 изисква майсторско управление, за да задържи траекторията си. M xDrive обаче е истински ангел-хранител, гарантиращ, че тази огромна инерция е контролирана, дори когато решите да изключите предното задвижване за малко дрифт-забавление. M5 е най-бързият луксозен офис на колела, но не и най-пъргавият атлет на пистата.

2. BMW M4 Cabrio (G83 LCI): естетика и емоция

M4 Cabrio продължава да е символ на свобода, примесена с висока динамика. 3.0-литровият редови шестцилиндров S58 двигател във фейслифта вече генерира 530 к.с. и 650 Нм. С M xDrive и 8-степенна M Steptronic трансмисия, ускорението до 100 км/ч отнема 3.7 секунди. Естествено на пистата не карахме с отворен покрив, но въпреки това дрезгавият рев на S58 ехти в ушите ти - това е неповторима пистова емоция. Мощността е повече от достатъчна, за да "разтегне" лицето ти, но за разлика от купето, Cabrio-версията винаги носи със себе си компромис в твърдостта. Добавеното тегло от механизмите и укрепванията се усещат при екстремни натоварвания. Това не го прави бавен, но го прави по-скоро бърз GT за писта, отколкото безкомпромисен рекордьор. Но за чиста радост от живота и скоростта – това е колата.

3. BMW M2 Купе (G87): къса база, задно предаване и голямо сърце

BMW M2 остава суровият, нефилтриран член на семейството. Това е машината, която те предизвиква и те възнаграждава с абсолютна обратна връзка, защото е само със задно предаване. M2 (G87) вече е с повишена мощност до 480 к.с. и 600 Нм въртящ момент. Запазва задното задвижване (RWD) и предлага избор между ръчна (4.2 сек. до 100 км/ч) или автоматична (4.0 сек. до 100 км/ч) трансмисия. В нашия случай трансмисията беше автоматична.

На Серес, M2 блесна с пъргавина, която граничи с дързост. Късата колесна база и задното предаване го правят изключително жив и реактивен. В тесните секции на трасето, той сменя посоката на движение с лекота, която липсва при по-големите му събратя. Въпреки това, голямата мощност, насочена само към задните колела, го превръща в машина за опитни ръце и тозо поради тази причина, караюки на ръба на сцеплението, M2 е най-близкото до старото М-усещане – лек, мощен и директен

4. BMW M4 CS (G82): хипер-фокусът

M4 CS е върхът на еволюцията за чиста пистова насоченост в гамата. Той е създаден с една-единствена цел – да бъде бърз. CS е олекотен и мощен. Неговият 3.0-литров S58 двигател е форсиран до 543 к.с. и 650 Нм. Благодарение на олекотените карбонови компоненти и специалните настройки на шасито, той се катапултира до 100 км/ч за едва 3.4 секунди.

Без да се колебаем, ще кажем, че M4 CS се движи в друга лига. На Серес, всяко натискане на педала, всяко завъртане на волана е непосредствено и мигновено. Настроеното по доста различен начин M xDrive тук е хипер-ефективно, прехвърляйки мощността между четирите колела с безупречна прецизност, докато специалните настройки на шасито елиминират почти всяко накланяне. M4 CS ти дава абсолютна увереност да атакуваш преди апекса до последно и да подаваш газ по-рано на излизане от завоя. Разликата с M4 Cabrio е огромна – CS е безкомпромисно оръжие, създадено да покорява хронометъра.

Присъдата: След ден, изпълнен с гуми, мириз на бензин и адреналин на писта Серес, нашето класиране по чисто пистово представяне е неоспоримо:

BMW M4 CS (G82): Безспорният победител! Неговият хипер-фокус, олекотяване и перфектно калибриран мотор с 543 коня го правят най-бързата и най-ефективната машина за обиколка.

BMW M2 Купе (G87): Най-възнаграждаващият! Въпреки че отстъпва на CS по време, неговата RWD-динамика и пъргавост го правят най-голямото удоволствие за всеки автомобилен ентусиаст.

BMW M4 Cabrio (G83 LCI): Бързият естет! Комбинацията от сериозна мощ (530 к.с.) и открито небе го прави изключително атрактивен за тези, които ценят стила и емоцията над всяка милисекунда.

BMW M5 Седан (G90): Технологичният титан! Макар и най-мощният (727 к.с.), неговото голямо тегло го превръща по-скоро в невероятно бърз суперкар на магистрала, отколкото в безкомпромисен пистов воин.

А причината за това своеобразно класиране е свързана най-вече със съотношението Тегло/мощност, защото останалите настройки и при четирите модела са почти перфектни.

BMW M4 CS (G82) - 321.3 к.с./тон: Неговото значително превъзходство в това съотношение е ключът към успеха му на пистата. Въпреки че M5 има повече "обща" мощност, CS има най-малко тегло за всяка конска сила, което му дава несравнимо предимство при спиране, влизане в завой и промяна на посоката. Това е дефиницията за пъргавина и ефективност.

BMW M5 Седан (G90) - 298.6 к.с./тон: Въпреки че M5 е последен в класирането, това е изумителен автомобил. 727-те конски сили са необходими и достатъчни, за да компенсират огромното тегло от над 2.4 тона, дължащо се на хибридната система. Това го позиционира като феноменално бърз на правите, но масата неминуемо забавя темпото в техничните секции на Серес.

BMW M4 Cabrio (G83 LCI) - 286.5 к.с./тон: Тук виждаме как "удоволствието струва тегло". Мощността е отлична (530 к.с.), но допълнителните килограми на покривния механизъм и укрепванията дърпат съотношението надолу, обяснявайки защо той е по-скоро спортен GT, отколкото чисто пистово купе.

BMW M2 Купе (G87) - 278.3 к.с./тон: Съотношението е най-ниско, но не бива да се заблуждаваме! M2 печели точки с най-късата база и най-малките размери, което го прави изключително лек и пъргав в реални условия, особено в тесни завои. Но в крайна сметка това е по-скоро субективно усещане за пъргавина, отколкото чисто състезателно предимство.