Новини
Авто »
Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО)

Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 14:42 763 1

  • rolls-royce-
  • phantom-
  • centenary private collection

Злато, история и изящно майсторство

Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Една нова корона бе поставена в света на ултралуксозните автомобили. Rolls-Royce представи ексклузивната юбилейна версия Phantom Centenary Private Collection, която не просто преосмисля лукса, но и поставя нов ценови рекорд за седан. С внушителната цена от 2.5 милиона британски лири (приблизително 2 865 175 евро), този модел официално става най-скъпият седан в света. Естествено, лимитираната серия от едва 25 екземпляра вече е напълно разпродадена, а подробностите бяха разкрити на официалния уебсайт на Rolls-Royce.

Специалното издание е посветено на 100-годишнината на модела Rolls-Royce Phantom. Дизайнът му отдава почит на класиката, като залага на двуцветна черно-бяла цветова схема, идентична с тази на Rolls-Royce Phantom II Continental от 1930 г.Външният вид е белязан от несравнимо внимание към детайла: Емблемата на марката и емблематичната статуетка „Spirit of Ecstasy“ са изработени от естествено 24-каратово злато. Монтирани са и специално проектирани джанти, които подчертават ексклузивността на серията.

Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО)

Интериорът е истински музей на колела. Златото присъства и във вътрешността на Phantom Centenary Private Collection, като е съчетано с уникални художествени елементи. Салонът е украсен с ръчно рисувани картини, изобразяващи ключови събития от историята на Rolls-Royce и различните поколения на модела Phantom. В допълнение, са възпроизведени и картини, нарисувани лично от един от основателите на марката, сър Хенри Ройс.

Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО)

Други отличителни черти на интериора включват: Таван, декориран със сложна бродерия върху изключително скъп плат, имитиращ звездно небе. Преден панел, върху който са монтирани 50 алуминиеви плочи, гравирани с цитати от медиите, посветени на Rolls-Royce Phantom през годините.

По отношение на техническите характеристики, новият Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection запазва безупречната си механика. Големият шестметров седан се задвижва от емблематичния 6.75-литров V12 двигател с два турбокомпресора. Той генерира мощност от 571 к.с. и позволява на луксозната лимузина да достигне максимална скорост от 250 км/ч.Тази юбилейна колекция не е просто автомобил, а движещо се произведение на изкуството, което капсулира 100 години лукс, история и инженерен гений.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай на бас

    3 0 Отговор
    Скоро ще я видим в България нищо,че сме най бедната страна в ЕС.

    14:48 24.10.2025