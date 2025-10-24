Rolls-Royce представи най-скъпия седан в света (ВИДЕО)

Една нова корона бе поставена в света на ултралуксозните автомобили. Rolls-Royce представи ексклузивната юбилейна версия Phantom Centenary Private Collection, която не просто преосмисля лукса, но и поставя нов ценови рекорд за седан. С внушителната цена от 2.5 милиона британски лири (приблизително 2 865 175 евро), този модел официално става най-скъпият седан в света. Естествено, лимитираната серия от едва 25 екземпляра вече е напълно разпродадена, а подробностите бяха разкрити на официалния уебсайт на Rolls-Royce.

Специалното издание е посветено на 100-годишнината на модела Rolls-Royce Phantom. Дизайнът му отдава почит на класиката, като залага на двуцветна черно-бяла цветова схема, идентична с тази на Rolls-Royce Phantom II Continental от 1930 г.Външният вид е белязан от несравнимо внимание към детайла: Емблемата на марката и емблематичната статуетка „Spirit of Ecstasy“ са изработени от естествено 24-каратово злато. Монтирани са и специално проектирани джанти, които подчертават ексклузивността на серията.

Интериорът е истински музей на колела. Златото присъства и във вътрешността на Phantom Centenary Private Collection, като е съчетано с уникални художествени елементи. Салонът е украсен с ръчно рисувани картини, изобразяващи ключови събития от историята на Rolls-Royce и различните поколения на модела Phantom. В допълнение, са възпроизведени и картини, нарисувани лично от един от основателите на марката, сър Хенри Ройс.

Други отличителни черти на интериора включват: Таван, декориран със сложна бродерия върху изключително скъп плат, имитиращ звездно небе. Преден панел, върху който са монтирани 50 алуминиеви плочи, гравирани с цитати от медиите, посветени на Rolls-Royce Phantom през годините.

По отношение на техническите характеристики, новият Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection запазва безупречната си механика. Големият шестметров седан се задвижва от емблематичния 6.75-литров V12 двигател с два турбокомпресора. Той генерира мощност от 571 к.с. и позволява на луксозната лимузина да достигне максимална скорост от 250 км/ч.Тази юбилейна колекция не е просто автомобил, а движещо се произведение на изкуството, което капсулира 100 години лукс, история и инженерен гений.