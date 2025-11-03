Какво се случва с личния Rolls-Royce на Алла Пугачова

На фона на политически сътресения и лични драми, една история привлича вниманието на руското, а и световното общество – тази за легендарната Алла Пугачова и нейния верен спътник, разкошният Rolls-Royce Phantom. Докато Примадоната на руската естрада е извън пределите на Русия, нейното четириколесно бижу остава на родна земя, което повдига редица въпроси.
Оказва се, че въпреки продължителното отсъствие на Алла Борисовна, скъпоценният ѝ Rolls-Royce Phantom, придобит още през далечната 2006 година, не е прехвърлен на друго лице. Регистрационните документи категорично показват, че певицата продължава да е негов единствен и неоспорим собственик. Това е автомобил с история – свидетел на златни години и безброй пътувания, който сега стои без своя емблематичен ползвател.
Източници, запознати с регистрационните данни, потвърждават, че луксозната машина не е обект на каквито и да било ограничения – нито запори, нито тежести
Нещо повече, колата разполага с валидна застраховка „Гражданска отговорност“, чиято валидност се простира чак до януари 2025 година. Това повдига въпроса: защо толкова грижливо поддържан и ценен актив е оставен без от своя собственик? Дали това е временно решение, или символ на окончателно скъсване с миналото?
В сянката на оставения Rolls-Royce изниква и друга, не по-малко интригуваща сага, свързана с имотите на Пугачова. Припомняме, че само преди няколко месеца, през септември, Светлана Разворотнева, авторитетна фигура от Комисията по строителство и жилищно-комунални услуги на Държавната дума, хвърли светлина върху съдебен иск за неплатени сметки за ток. Става дума за величествения замък на Алла Пугачова и нейния съпруг, известния комик Максим Галкин, разположен в село Гряз, Московска област.
По думите на парламентариста, съдебните изпълнители разполагат с всички законови инструменти да си върнат дължимото – от директно отписване на суми от банкови сметки до най-крайната мярка: обявяване на имота за публична продан. Подобно развитие на събитията би било шокиращо за една от най-големите икони на руската естрада, но подобно нещо може да се случи и с колата ѝ.
Съдбата на този емблематичен Rolls-Royce Phantom е повече от история за луксозен автомобил. Той се превръща в метафора за промените, които настъпват в живота на известната певица, и за сложните отношения между публичните личности и тяхната родина. Дали изоставеният автомобил е просто административен пропуск, или по-скоро мълчалив свидетел на една нова глава в живота на Алла Пугачова – глава, написана далеч от светлините на руската сцена, предстои да узнаем.
1 СЕЛЯНИН
Това се нарича, поглед в бъдещето:)
11:43 03.11.2025
2 Ама
Коментиран от #6
11:56 03.11.2025
3 чичково червенотиквенече
Въпросната дама определено пееше добре едно време, но отдавна е напълно неадекватна.
Лукова глава с глас, това е.
12:05 03.11.2025
4 Хахаха...
Световното общество (извън узкоговорящите и 50+ годишните в задунайската губерния) нито я знаят, нито им пука, коя е тази баба.
12:05 03.11.2025
5 Парвенюшки
12:12 03.11.2025
6 Бай Араб
До коментар #2 от "Ама":Не са го откраднали, защото чакат Путин да го продаде и с парите да купи китайски консерви за фронта.
12:13 03.11.2025