Какво се случва с личния Rolls-Royce на Алла Пугачова

Какво се случва с личния Rolls-Royce на Алла Пугачова

3 Ноември, 2025 11:38

Певицата е закупила въпросния Phantom през 2006 година и е единственият собственик на колата

Радослав Славчев

На фона на политически сътресения и лични драми, една история привлича вниманието на руското, а и световното общество – тази за легендарната Алла Пугачова и нейния верен спътник, разкошният Rolls-Royce Phantom. Докато Примадоната на руската естрада е извън пределите на Русия, нейното четириколесно бижу остава на родна земя, което повдига редица въпроси.

Оказва се, че въпреки продължителното отсъствие на Алла Борисовна, скъпоценният ѝ Rolls-Royce Phantom, придобит още през далечната 2006 година, не е прехвърлен на друго лице. Регистрационните документи категорично показват, че певицата продължава да е негов единствен и неоспорим собственик. Това е автомобил с история – свидетел на златни години и безброй пътувания, който сега стои без своя емблематичен ползвател.

Източници, запознати с регистрационните данни, потвърждават, че луксозната машина не е обект на каквито и да било ограничения – нито запори, нито тежести

Нещо повече, колата разполага с валидна застраховка „Гражданска отговорност“, чиято валидност се простира чак до януари 2025 година. Това повдига въпроса: защо толкова грижливо поддържан и ценен актив е оставен без от своя собственик? Дали това е временно решение, или символ на окончателно скъсване с миналото?

В сянката на оставения Rolls-Royce изниква и друга, не по-малко интригуваща сага, свързана с имотите на Пугачова. Припомняме, че само преди няколко месеца, през септември, Светлана Разворотнева, авторитетна фигура от Комисията по строителство и жилищно-комунални услуги на Държавната дума, хвърли светлина върху съдебен иск за неплатени сметки за ток. Става дума за величествения замък на Алла Пугачова и нейния съпруг, известния комик Максим Галкин, разположен в село Гряз, Московска област.

По думите на парламентариста, съдебните изпълнители разполагат с всички законови инструменти да си върнат дължимото – от директно отписване на суми от банкови сметки до най-крайната мярка: обявяване на имота за публична продан. Подобно развитие на събитията би било шокиращо за една от най-големите икони на руската естрада, но подобно нещо може да се случи и с колата ѝ.

Съдбата на този емблематичен Rolls-Royce Phantom е повече от история за луксозен автомобил. Той се превръща в метафора за промените, които настъпват в живота на известната певица, и за сложните отношения между публичните личности и тяхната родина. Дали изоставеният автомобил е просто административен пропуск, или по-скоро мълчалив свидетел на една нова глава в живота на Алла Пугачова – глава, написана далеч от светлините на руската сцена, предстои да узнаем.


