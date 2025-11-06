Новини
Технологии »
Rolls-Royce представи първия в света корабен двигател, задвижван от алкохол

Rolls-Royce представи първия в света корабен двигател, задвижван от алкохол

6 Ноември, 2025 12:39 736 13

  • rolls-royce-
  • корабен двигател-
  • алкохол

Новаторският проект е наречен meOHmare

Rolls-Royce представи първия в света корабен двигател, задвижван от алкохол - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Световното корабоплаване е гръбнакът на товарния транспорт, но и един от основните замърсители на нашата планета. Дизеловото гориво все още царува във вените на плавателните съдове – от круизни лайнери до гигантски контейнеровози, изхвърляйки в атмосферата не само въглероден диоксид, но и множество други вредни емисии. Време е за радикална промяна, а легендарната компания Rolls-Royce направи първата смела крачка в тази посока.

Инженерните гении от Rolls-Royce представиха първия в света високопроизводителен морски двигател, който работи изцяло на метанол (метилов алкохол). Този новаторски проект, наречен meOHmare (разработен в партньорство с Woodward L'Orange и изследователския център WTZ Roßlau), е значителна крачка напред към изграждането на екологично чист морски транспорт. Демонстрационният прототип се очаква да бъде показан по-късно тази година.

Метанолът е привлекателно гориво от екологична гледна точка, но е истинско инженерно предизвикателство. За разлика от дизела, той не се самозапалва лесно при високи температури. Ето защо, за да може двигателят да работи изцяло с метанол, инженерите са трябвало да преработят изцяло ключови системи:

Запалването и впръскването: Системите за ултрависоко налягане, типични за дизеловите агрегати, е трябвало да бъдат изцяло преосмислени, тъй като метанолът има лоша смазваща способност.

Турбокомпресорът и управлението: Процесите на горене, турбокомпресорните системи и електронното управление са получили сериозни модификации.

Въпреки че не бяха разкрити подробни спецификации, твърди се, че новият агрегат запазва висока топлинна ефективност, мощност и надеждност, както и ниски експлоатационни разходи, сравними с тези на дизеловите си братя, което е истински подвиг. Силно вероятно е новият двигател да бъде модификация на съществуващия и доказан Rolls-Royce MTU 4000, който ще може да използва и двете горива – като междинно решение в прехода.

Използването на метанол обещава кардинални екологични ползи. Горенето му значително намалява емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и сажди. Допълнителен бонус е способността на метанола да се биоразгражда, което улеснява съхранението и обработката му без да се нанасят щети на околната среда.

Най-големият коз обаче е възможността, при използване на т.нар. „зелен метанол“ (произведен от възобновяеми източници), двигателят да работи с нулеви нетни емисии на CO2. Rolls-Royce е убеден, че тази инвестиция в чисто бъдеще ще бъде бързо възприета от цялата морска индустрия, давайки началото на една нова, по-зелена ера в корабоплаването.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С маркуча

    5 0 Отговор
    Като се качи екипажа кораба ще тръгне ли, ще са използвали горивото.

    12:43 06.11.2025

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Ьохохо и бутилка ром...

    12:43 06.11.2025

  • 3 Тесльо=идиот

    1 5 Отговор
    Синтетичните горива и етанола са пълна глупост.Батериите са бъдещето, статистически е доказано.

    12:44 06.11.2025

  • 4 С ВОДКА

    4 0 Отговор
    ИЛИ 15 годишен ДЪМПЪЛ

    Коментиран от #7

    12:46 06.11.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Метанола и етанола са две различни неща.Метанола е отровен между другото.

    Коментиран от #11

    12:49 06.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Корабните механици ще ДЕГУСТИРАТ ли лично "горивото"?

    12:50 06.11.2025

  • 7 С което е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "С ВОДКА":

    по ефтино

    13:01 06.11.2025

  • 8 Електрошок

    2 0 Отговор
    И кск се добива метанола бе сладури,та твърдите,че е екологичен от възобновяеми източници,а?!? Как се възобновява хумуса,изтощената земя?!Жална ни майка с такива "специалисти и журналисти"!

    Коментиран от #12

    13:06 06.11.2025

  • 9 Оня с коня

    3 0 Отговор
    Тези от РолсРойс откриха топлата вода. В Бразилия 70-80% от автомобилите вече са на чист етанол. А Пежо започна да произвежда "бразилско" 206 на етанол още в края на миналия век.

    13:07 06.11.2025

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    Нафта-2.50 лв. за литър
    Спирт/алкохол- 8.00 лв. (минимум)
    Бааа, тия ще си обърнат държавата на огормна казанка. Заман ша са пияни.
    Да не говорим, че алкохола също е ВЪГЛЕВОДОРОД. Та в тоя ред на мисли, как е Грета, Урсула и въглеродния данък?

    13:07 06.11.2025

  • 11 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Меанола е АЛКОХОЛ, също.
    Просто единият е ЕТИЛОВ (доя дето го пием), а другият в МЕТИЛОВ. Все въглеводороди са.
    И за твое сведение, освен посочените по-горе два вида алкохол, има още много други.
    Но това го знаят хората, които са любопитни и четат. А такива като тебе, дето са убедени, че всичко знаят...
    абе кво да ти разправям. Така и няма да разбереш?

    13:10 06.11.2025

  • 12 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Електрошок":

    Вероятно имат предвид, че метанолът може да се прави от дървесни отпадъци. Но това не го прави екологичен. Основните молекули на еанола, като и на петрола са ВЪГЛЕРОД и ВОДОРОД.
    Демек, "въглеродния отпечатък" си остава.

    13:13 06.11.2025

  • 13 аха

    0 0 Отговор
    възможността, при използване на т.нар. „зелен метанол“
    А как стои въпросът със зеления хайвер?

    13:54 06.11.2025