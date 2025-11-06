Rolls-Royce представи първия в света корабен двигател, задвижван от алкохол

Световното корабоплаване е гръбнакът на товарния транспорт, но и един от основните замърсители на нашата планета. Дизеловото гориво все още царува във вените на плавателните съдове – от круизни лайнери до гигантски контейнеровози, изхвърляйки в атмосферата не само въглероден диоксид, но и множество други вредни емисии. Време е за радикална промяна, а легендарната компания Rolls-Royce направи първата смела крачка в тази посока.
Инженерните гении от Rolls-Royce представиха първия в света високопроизводителен морски двигател, който работи изцяло на метанол (метилов алкохол). Този новаторски проект, наречен meOHmare (разработен в партньорство с Woodward L'Orange и изследователския център WTZ Roßlau), е значителна крачка напред към изграждането на екологично чист морски транспорт. Демонстрационният прототип се очаква да бъде показан по-късно тази година.
Метанолът е привлекателно гориво от екологична гледна точка, но е истинско инженерно предизвикателство. За разлика от дизела, той не се самозапалва лесно при високи температури. Ето защо, за да може двигателят да работи изцяло с метанол, инженерите са трябвало да преработят изцяло ключови системи:
Запалването и впръскването: Системите за ултрависоко налягане, типични за дизеловите агрегати, е трябвало да бъдат изцяло преосмислени, тъй като метанолът има лоша смазваща способност.
Турбокомпресорът и управлението: Процесите на горене, турбокомпресорните системи и електронното управление са получили сериозни модификации.
Въпреки че не бяха разкрити подробни спецификации, твърди се, че новият агрегат запазва висока топлинна ефективност, мощност и надеждност, както и ниски експлоатационни разходи, сравними с тези на дизеловите си братя, което е истински подвиг. Силно вероятно е новият двигател да бъде модификация на съществуващия и доказан Rolls-Royce MTU 4000, който ще може да използва и двете горива – като междинно решение в прехода.
Използването на метанол обещава кардинални екологични ползи. Горенето му значително намалява емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и сажди. Допълнителен бонус е способността на метанола да се биоразгражда, което улеснява съхранението и обработката му без да се нанасят щети на околната среда.
Най-големият коз обаче е възможността, при използване на т.нар. „зелен метанол“ (произведен от възобновяеми източници), двигателят да работи с нулеви нетни емисии на CO2. Rolls-Royce е убеден, че тази инвестиция в чисто бъдеще ще бъде бързо възприета от цялата морска индустрия, давайки началото на една нова, по-зелена ера в корабоплаването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С маркуча
12:43 06.11.2025
2 ООрана държава
12:43 06.11.2025
3 Тесльо=идиот
12:44 06.11.2025
4 С ВОДКА
Коментиран от #7
12:46 06.11.2025
5 Гост
Коментиран от #11
12:49 06.11.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:50 06.11.2025
7 С което е
До коментар #4 от "С ВОДКА":по ефтино
13:01 06.11.2025
8 Електрошок
Коментиран от #12
13:06 06.11.2025
9 Оня с коня
13:07 06.11.2025
10 Механик
Спирт/алкохол- 8.00 лв. (минимум)
Бааа, тия ще си обърнат държавата на огормна казанка. Заман ша са пияни.
Да не говорим, че алкохола също е ВЪГЛЕВОДОРОД. Та в тоя ред на мисли, как е Грета, Урсула и въглеродния данък?
13:07 06.11.2025
11 Механик
До коментар #5 от "Гост":Меанола е АЛКОХОЛ, също.
Просто единият е ЕТИЛОВ (доя дето го пием), а другият в МЕТИЛОВ. Все въглеводороди са.
И за твое сведение, освен посочените по-горе два вида алкохол, има още много други.
Но това го знаят хората, които са любопитни и четат. А такива като тебе, дето са убедени, че всичко знаят...
абе кво да ти разправям. Така и няма да разбереш?
13:10 06.11.2025
12 Механик
До коментар #8 от "Електрошок":Вероятно имат предвид, че метанолът може да се прави от дървесни отпадъци. Но това не го прави екологичен. Основните молекули на еанола, като и на петрола са ВЪГЛЕРОД и ВОДОРОД.
Демек, "въглеродния отпечатък" си остава.
13:13 06.11.2025
13 аха
А как стои въпросът със зеления хайвер?
13:54 06.11.2025