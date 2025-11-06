Rolls-Royce представи първия в света корабен двигател, задвижван от алкохол

Световното корабоплаване е гръбнакът на товарния транспорт, но и един от основните замърсители на нашата планета. Дизеловото гориво все още царува във вените на плавателните съдове – от круизни лайнери до гигантски контейнеровози, изхвърляйки в атмосферата не само въглероден диоксид, но и множество други вредни емисии. Време е за радикална промяна, а легендарната компания Rolls-Royce направи първата смела крачка в тази посока.

Инженерните гении от Rolls-Royce представиха първия в света високопроизводителен морски двигател, който работи изцяло на метанол (метилов алкохол). Този новаторски проект, наречен meOHmare (разработен в партньорство с Woodward L'Orange и изследователския център WTZ Roßlau), е значителна крачка напред към изграждането на екологично чист морски транспорт. Демонстрационният прототип се очаква да бъде показан по-късно тази година.

Метанолът е привлекателно гориво от екологична гледна точка, но е истинско инженерно предизвикателство. За разлика от дизела, той не се самозапалва лесно при високи температури. Ето защо, за да може двигателят да работи изцяло с метанол, инженерите са трябвало да преработят изцяло ключови системи:

Запалването и впръскването: Системите за ултрависоко налягане, типични за дизеловите агрегати, е трябвало да бъдат изцяло преосмислени, тъй като метанолът има лоша смазваща способност.

Турбокомпресорът и управлението: Процесите на горене, турбокомпресорните системи и електронното управление са получили сериозни модификации.

Въпреки че не бяха разкрити подробни спецификации, твърди се, че новият агрегат запазва висока топлинна ефективност, мощност и надеждност, както и ниски експлоатационни разходи, сравними с тези на дизеловите си братя, което е истински подвиг. Силно вероятно е новият двигател да бъде модификация на съществуващия и доказан Rolls-Royce MTU 4000, който ще може да използва и двете горива – като междинно решение в прехода.

Използването на метанол обещава кардинални екологични ползи. Горенето му значително намалява емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и сажди. Допълнителен бонус е способността на метанола да се биоразгражда, което улеснява съхранението и обработката му без да се нанасят щети на околната среда.

Най-големият коз обаче е възможността, при използване на т.нар. „зелен метанол“ (произведен от възобновяеми източници), двигателят да работи с нулеви нетни емисии на CO2. Rolls-Royce е убеден, че тази инвестиция в чисто бъдеще ще бъде бързо възприета от цялата морска индустрия, давайки началото на една нова, по-зелена ера в корабоплаването.