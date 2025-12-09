Новини
Двигатели Rolls-Royce за танковете Leopard 2

Двигатели Rolls-Royce за танковете Leopard 2

9 Декември, 2025

Агрегатите MB 873 Ka-501 MTU ще бъдат инсталирани в новите Leopard 2

Двигатели Rolls-Royce за танковете Leopard 2 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният гигант Rolls-Royce обяви една от най-големите си поръчки през последните десетилетия: компанията ще достави повече от триста мощни двигателя за заводската конфигурация на легендарните основни бойни танкове Leopard 2.

Клиент на тези ключови силови агрегати е немската отбранителна компания KNDS. Според специализираното издание hartpunkt.de, двигателите MB 873 Ka-501 MTU ще бъдат инсталирани в новите Leopard 2, предназначени не само за нуждите на Германия, но и за въоръжените сили на няколко европейски съюзници, включително Литва, Швеция, Холандия и Чехия.

Какво предизвика този рязък прилив на поръчки? Отговорът е еднозначен: промяната в геополитическия пейзаж и засилващите се заплахи принудиха почти всички европейски армии да предприемат незабавни мерки за укрепване. Поръчката за танкове от ново поколение автоматично въвлече десетки индустриални гиганти в процес на спешно производство.

Този мащабен договор принуди Rolls-Royce Power Systems AG да мобилизира ресурсите си – да наема нов персонал и да разширява производствените обеми.

Йорг Стратман, главен изпълнителен директор на Rolls-Royce Power Systems AG, коментира ситуацията с думи, които подчертават стратегическото значение на поръчката: „Наскоро значително разширихме капацитета си за разработване и производство на така необходимите ни електроцентрали на MTU за военни превозни средства и ще продължим да ги разширяваме значително, за да допринесем за подобряване на безопасността в Европа и по света.“

Доставката на двигателите от серия 873 и необходимите резервни части е планирана да започне още през 2025 година. В същото време инженерите на Rolls-Royce не спират дотук. Компанията работи усилено върху силови агрегати, предназначени за бронираните наземни машини на бъдещето, като същевременно подобрява производителността на настоящите двигатели, за да отговори на растящите нужди на въоръжените сили.

Rolls-Royce обяви значително разширяване на своето съществуващо портфолио от военни наземни задвижващи системи. Това включва разработването на нови дванадесетцилиндрови варианти на успешната и доказана серия MTU 199. Очаква се тези нови агрегати да разполагат с мощност над 1300 kW и да бъдат използвани както в изцяло нови бойни машини, така и за модернизация и преоборудване на съществуващи танкове и бронирани превозни средства.


  • 1 Името

    8 2 Отговор
    А в русия събраха целия кино реквизит за фронта...

    Коментиран от #3, #6

    13:13 09.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор
    Пак ли плашат с ТОРБАЛАН🤔❗

    13:14 09.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Името":

    Ами то срещу танкове и самолети със СВАСТИКИ, нормално да пуснат такива с петолъчки😄❗

    13:15 09.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Интересно

    2 1 Отговор
    Значи след битките в Украйна е установено, че слабото им место на немските танкове е двигателя. Немските двигатели са слаби за бойни действия.

    13:29 09.12.2025

  • 6 НИПАНИМАЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Името":

    ЧЕ ЖИВОТА НА ЕДИН ТАНК СТРУВАЩ 20 МЛН И ЕДИН ТАНК СТРУВАЩ 100.ХИЛ. Е В РАМКИТЕ ДО ТРИ БОЙНИ МИСИИ.........

    13:29 09.12.2025

  • 7 Читател

    2 0 Отговор
    " Leopard 2A6 беше сред първите доставени от Запада бронирани машини, заснети да бъдат неутрализирани от руските сили по време на масирани украински офанзиви срещу руските позиции от началото на юни 2023 г., когато този клас направи своя боен дебют. Leopard 2 също са били пленявани от руските сили както за показване в страната, така и за проучване, включително както Leopard 2A6, така и много по-малко развития, но много по-разпространен Леопард 2А4. В началото на януари беше разкрито от германски източници, че само малка част от украинските танкове Leopard 2A6 са останали в строя, като дотогава този клас вече е понесъл значителни бойни загуби. "

    Коментиран от #9

    13:35 09.12.2025

  • 8 Механик

    0 0 Отговор
    Ама с тоя двигател, леопардите ще могат ли най-после да преодоляват гъстата растителност в Украйна и "распутицата" зимно време?
    А дано, че да почне перемогата дето ни я обещаха за 23-та година пролетта.

    13:37 09.12.2025

  • 9 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Напомням , че нашите дащни и корумпирани властници да не се хвърлят да купуват ! DW: " Повечето танкове "Леопард-2", доставени на Киев от Германия, междувременно са повредени и се нуждаят от ремонт, преди да се върнат на бойното поле. Резервни части за тях обаче липсват./Опитите на украинската армия сама да ремонтира танковете "Леопард" са довели само до още повече повреди "

    13:43 09.12.2025