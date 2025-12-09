Двигатели Rolls-Royce за танковете Leopard 2

Технологичният гигант Rolls-Royce обяви една от най-големите си поръчки през последните десетилетия: компанията ще достави повече от триста мощни двигателя за заводската конфигурация на легендарните основни бойни танкове Leopard 2.

Клиент на тези ключови силови агрегати е немската отбранителна компания KNDS. Според специализираното издание hartpunkt.de, двигателите MB 873 Ka-501 MTU ще бъдат инсталирани в новите Leopard 2, предназначени не само за нуждите на Германия, но и за въоръжените сили на няколко европейски съюзници, включително Литва, Швеция, Холандия и Чехия.

Какво предизвика този рязък прилив на поръчки? Отговорът е еднозначен: промяната в геополитическия пейзаж и засилващите се заплахи принудиха почти всички европейски армии да предприемат незабавни мерки за укрепване. Поръчката за танкове от ново поколение автоматично въвлече десетки индустриални гиганти в процес на спешно производство.

Този мащабен договор принуди Rolls-Royce Power Systems AG да мобилизира ресурсите си – да наема нов персонал и да разширява производствените обеми.

Йорг Стратман, главен изпълнителен директор на Rolls-Royce Power Systems AG, коментира ситуацията с думи, които подчертават стратегическото значение на поръчката: „Наскоро значително разширихме капацитета си за разработване и производство на така необходимите ни електроцентрали на MTU за военни превозни средства и ще продължим да ги разширяваме значително, за да допринесем за подобряване на безопасността в Европа и по света.“

Доставката на двигателите от серия 873 и необходимите резервни части е планирана да започне още през 2025 година. В същото време инженерите на Rolls-Royce не спират дотук. Компанията работи усилено върху силови агрегати, предназначени за бронираните наземни машини на бъдещето, като същевременно подобрява производителността на настоящите двигатели, за да отговори на растящите нужди на въоръжените сили.

Rolls-Royce обяви значително разширяване на своето съществуващо портфолио от военни наземни задвижващи системи. Това включва разработването на нови дванадесетцилиндрови варианти на успешната и доказана серия MTU 199. Очаква се тези нови агрегати да разполагат с мощност над 1300 kW и да бъдат използвани както в изцяло нови бойни машини, така и за модернизация и преоборудване на съществуващи танкове и бронирани превозни средства.