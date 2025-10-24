Ето я модерната интерпретация на емблематичното купе Skoda 1000 MBX

Skoda обърна поглед към един от най-редките си и елегантни класически модели – двувратото купе 1000 MBX, и го представи в изцяло нова светлина. Като част от дизайнерската поредица Icons Get a Makeover (Иконите получават преобразяване), чешкият производител показа как може да се съчетае богатото наследство с новата стилистична философия Modern Solid, която ще дефинира облика на бъдещите електрически автомобили Škoda.

Този съвременен 1000 MBX не е бъдещ сериен модел, а по-скоро творчески експеримент на дизайнерите Анти Савио и Дейвид Стингъл. Тяхната цел не е била да създадат поредния агресивен или прекалено спортен автомобил. Напротив, те са се стремили да запазят същността на оригинала от 60-те години на миналия век – практичен, елегантен и с приятелско излъчване.

„Съвременните спортни автомобили често изглеждат твърде смели. Искахме да запазим чара и лекотата, които колите от 60-те години притежаваха“, обяснява Савио.

Обновената Škoda 1000 MBX е интерпретирана като елегантен кросоувър купе с конфигурация на седалките $2+2$. Дизайнерите са добавили функционални елементи като врати със задно отваряне (тип „срещуположно отваряне“) и достатъчно място, което позволява превоз на спортна екипировка или дори велосипед. За да подчертаят модерния дух, автомобилът е получил въздушно окачване, позволяващо промяна на пътния просвет – за динамична стойка или за комфорт при неравни пътища.

Интериорът запазва характера на оригинала, но е получил футуристичен привкус. Централен елемент е овалното арматурно табло с head-up дисплей, което веднага напомня за стила на 60-те години. Овалните мотиви се повтарят върху волана и облегалките за глава, а традиционният хром е заменен с фини, осветени графични елементи.

Оригиналната Škoda 1000 MBX, произведена през 1966 г., е базирана на седана 1000 MB. Тя е първият автомобил на марката с еднокорпусна каросерия и блок на двигателя, излят от алуминиева сплав – революционни за времето си технологии. Двувратото купе без централна колона е било задвижвано от двигател с обем $988$ куб. см (42 к.с.). През 1968 г. е пусната и версията 1100 MBX с 52 к.с.

От този модел са произведени едва 2 517 екземпляра – цифра, която го превръща в истинско колекционерско съкровище днес. Анти Савио, който работи за Škoda повече от 17 години, признава, че при създаването на модерния облик е черпил вдъхновение от архитектурата и индустриалния дизайн. В резултат каросерията на новия MBX е изградена със смели, геометрични линии и уверени пропорции. Модерният подход е подчертан и от факта, че концепцията няма традиционно задно стъкло, а залага изцяло на камера за задно виждане.

Целият процес, от първоначалната скица върху лист хартия, създадена от Савио в бар, до завършения 3D дигитален модел, е отнел само около месец. Резултатът е проект, който не само отдава почит на миналото, но и показва увереността на Škoda как да интегрира своето богато наследство в електрическото бъдеще.