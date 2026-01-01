Новини
Млад мъж загина при катастрофа между луковитски села

Млад мъж загина при катастрофа между луковитски села

1 Януари, 2026 19:31 992 12

На 1 януари, около 2:20 часа на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

На 1 януари, около 2:20 часа на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност. След удара автомобилът се е преобърнал по таван в канавка.

На пътното платно са установени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното полицейско управление в Луковит и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Пиеници...

    19:35 01.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Още двама са загинали след полицейско преследване.

    Годината започва ударно! Камерите и висенето в храсталаците помагат!
    Носете по 100 евро в джоба и си мрете - те пак ще ви ги вземат!

    Коментиран от #7

    19:36 01.01.2026

  • 3 Спецназ

    12 0 Отговор
    Какво са загубили да го търсят на пътищата в 2 часа на НОва ГОдин??

    Баце, на българина пиенье моеш да му налееш, ама акъл- НИКОГИШ!

    Коментиран от #8

    19:41 01.01.2026

  • 4 БАРдак

    17 1 Отговор
    Знаят, че загиналият е на 27 години, но не знаят кой е ? Сводка от полицията + журналистическа корекция = кошмар за читателите

    19:45 01.01.2026

  • 5 Честито

    14 0 Отговор
    екшъна продължава. Това е поредният епизод от Завръщането на джедаите. Тези са братчеди,добре започват годината.

    Коментиран от #9

    19:53 01.01.2026

  • 6 Пампаец

    11 0 Отговор
    По селата пият от полунощ до следващият полунощ без паузи . Не могат да изтрезнеят , че да се напият като хората ! Ако 90 процента от полицейските засади за алкохол са по забутаните междуселски пътища , селяните ще тръгнат пеша , защото ще останат без автомобили!

    20:07 01.01.2026

  • 7 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Къде мисирките информират , че битовите селски алкохолици са били преследвани от ченгетата?

    Коментиран от #10

    20:09 01.01.2026

  • 8 Помни

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Ами като се нахиркат селските ергени добиват кураж и или са тръгнали да се бият с някой , или са тръгнали да търсят някоя селска Дулцинея , да я крадат за булка . Колкото до това , кой е водачът , това лесно може да се установи от дактолоскопичните отпечатъци по волана и скоростния лост и по ДНК проба взета от тях . Начин има . Въпросът е дали има мерак .

    20:15 01.01.2026

  • 9 Рогач

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честито":

    Тези направиха сефтето за тази година . Откриха статистиката на КАТ .

    20:17 01.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Мисирките те информират за 1 загинал
    Аз те информирам за още 2ма загинали след полицейско преследване

    Общо трима а деня не е свършил, нито имаме информация за всички загинали - камерите работят и МВР ви пази на пътя! Само носете 100 евро, че ще им трябват!

    Коментиран от #11

    20:20 01.01.2026

  • 11 Питам

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Разкажи ни къде са загинали тези двама днес след полицейско преследване . Явно мисирките още са на банкет и са пропуснали да ни информират.

    20:28 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

