Млад мъж загина при катастрофа между луковитски села

Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.
На 1 януари, около 2:20 часа на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност. След удара автомобилът се е преобърнал по таван в канавка.
На пътното платно са установени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното полицейско управление в Луковит и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
19:35 01.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Годината започва ударно! Камерите и висенето в храсталаците помагат!
Носете по 100 евро в джоба и си мрете - те пак ще ви ги вземат!
Коментиран от #7
19:36 01.01.2026
3 Спецназ
Баце, на българина пиенье моеш да му налееш, ама акъл- НИКОГИШ!
Коментиран от #8
19:41 01.01.2026
4 БАРдак
19:45 01.01.2026
5 Честито
Коментиран от #9
19:53 01.01.2026
6 Пампаец
20:07 01.01.2026
7 Питам
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Къде мисирките информират , че битовите селски алкохолици са били преследвани от ченгетата?
Коментиран от #10
20:09 01.01.2026
8 Помни
До коментар #3 от "Спецназ":Ами като се нахиркат селските ергени добиват кураж и или са тръгнали да се бият с някой , или са тръгнали да търсят някоя селска Дулцинея , да я крадат за булка . Колкото до това , кой е водачът , това лесно може да се установи от дактолоскопичните отпечатъци по волана и скоростния лост и по ДНК проба взета от тях . Начин има . Въпросът е дали има мерак .
20:15 01.01.2026
9 Рогач
До коментар #5 от "Честито":Тези направиха сефтето за тази година . Откриха статистиката на КАТ .
20:17 01.01.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Питам":Мисирките те информират за 1 загинал
Аз те информирам за още 2ма загинали след полицейско преследване
Общо трима а деня не е свършил, нито имаме информация за всички загинали - камерите работят и МВР ви пази на пътя! Само носете 100 евро, че ще им трябват!
Коментиран от #11
20:20 01.01.2026
11 Питам
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Разкажи ни къде са загинали тези двама днес след полицейско преследване . Явно мисирките още са на банкет и са пропуснали да ни информират.
20:28 01.01.2026
