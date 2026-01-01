Новини
Капитанът на Левски Вендерсон Цунами е на крачка от преминаване в турски тим

1 Януари, 2026 19:16 353 0

Според източници от южната ни съседка, защитникът е постигнал принципна договорка с отбора на Ъъдър

Капитанът на Левски Вендерсон Цунами е на крачка от преминаване в турски тим - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на Левски - Вендерсон Цунами, е на път да напусне „сините“ и да поеме към турската Суперлига. Според авторитетни източници от южната ни съседка, защитникът е постигнал принципна договорка с отбора на Ъъдър. Информацията беше разпространена от местния спортен журналист Фикрет Гюл чрез социалните мрежи и потвърдена от популярния канал VTR Spor.

В публикацията се подчертава, че трансферът е на финалната права и се очаква официално потвърждение в най-скоро време.

Ако сделката се осъществи, Левски ще се раздели с един от най-опитните си и харизматични футболисти, който неведнъж е бил ключова фигура в състава на столичния гранд.

Привличането на Цунами е част от амбициозната селекция на Ъъдър, които се стремят да подсилят защитата си за предстоящия сезон.

Феновете на „сините“ вече изразяват смесени чувства – от гордост към постиженията на своя капитан до притеснение за бъдещето на отбора без него.


