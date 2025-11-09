Новини
Бургазлия продава най-луксозната Skoda

9 Ноември, 2025 12:40 8 679 16

  • mobile.bg-
  • обява-
  • skoda-
  • superb

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Бургазлия продава най-луксозната Skoda - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Тоя сайт за частни обяви ли стана?
    Продавам луксозна нафтова печка 4 киловата може да работи и на керосин, много запазена и с почти пълен резервоар. Може и бартер за калорифер

    Коментиран от #11

    12:44 09.11.2025

  • 2 Бойко Разбойко

    19 3 Отговор
    Най луксозната шкода е на Румен Радев.Ще му я национализирам със закон.

    12:47 09.11.2025

  • 3 Рън Рън

    11 9 Отговор
    Хубава работа, ама шкодаджийска

    12:48 09.11.2025

  • 4 Славчо

    14 8 Отговор
    Луксозна Шкода - това е оксиморон.

    12:52 09.11.2025

  • 5 баба вуна

    14 7 Отговор
    Луксозната Шкода е глупост. Който иска лукс, няма да си вземе Шкода.

    12:54 09.11.2025

  • 6 Продавам

    16 0 Отговор
    Два кубика въглища

    13:06 09.11.2025

  • 7 Опааа

    9 4 Отговор
    😆 Лукс и “Шкода” 😆

    13:21 09.11.2025

  • 8 Промяна

    10 6 Отговор
    РАДЕВ ИЗКУПУВА ШКОДИ НО ПО ВЪЗМОЖНОСТ ПО НЕУГЛЕДНИ ДА СЕ СНИМА ЗА МАЛКО В ТЯХ ДА ЗАБЛУЖДАВА НЕВЕЖИТЕ

    13:26 09.11.2025

  • 9 Промяна

    3 7 Отговор
    РАДЕВ ИЗКУПУВА ШКОДИ НО ПО ВЪЗМОЖНОСТ ПО НЕУГЛЕДНИ ДА СЕ СНИМА ЗА МАЛКО В ТЯХ ДА ЗАБЛУЖДАВА НЕВЕЖИТЕ

    13:27 09.11.2025

  • 10 Шкодилак

    9 2 Отговор
    Луксозна луксозна, колко да е луксозна, като емблемата е шкода

    13:34 09.11.2025

  • 11 А така става ли?

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Заменям жена на 60 години за две на по 30, може и с доплащане...

    13:35 09.11.2025

  • 12 Лукс Ха Ха Ха

    3 0 Отговор
    Има ли тоалетна в нея.

    13:35 09.11.2025

  • 13 АналЛизатор

    7 2 Отговор
    Емблема Шкода + WV + китайски части с надпис Germany.Какъв е този автомобил?
    По-добре си купете някъв китаец ще сте сигурни че всичко ще е оригинал и ще платите в пъти по-малко а може и да надживее това изчадие на автомобилната простотия.Като ти изгори крушката на пепелника и влиза в авариен режим.Немски боклуци.

    Коментиран от #15

    13:45 09.11.2025

  • 14 Емил

    1 0 Отговор
    Като слушам моторът, това е най луксозният трактор! Кой болен ум може да свърже лукс и дизел?!

    13:50 09.11.2025

  • 15 Свен

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "АналЛизатор":

    Гроздето е кисело май :)

    13:54 09.11.2025

  • 16 Софийски селянин,

    0 0 Отговор
    И какво и е луксозно това е само една Шкода и нищо повече...
    Ръбеста и недодялана с теслата като дизайн...

    14:09 09.11.2025