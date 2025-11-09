Бургазлия продава най-луксозната Skoda

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
Оценка 1.6 от 7 гласа.
1 ООрана държава
Продавам луксозна нафтова печка 4 киловата може да работи и на керосин, много запазена и с почти пълен резервоар. Може и бартер за калорифер
Коментиран от #11
12:44 09.11.2025
2 Бойко Разбойко
12:47 09.11.2025
3 Рън Рън
12:48 09.11.2025
4 Славчо
12:52 09.11.2025
5 баба вуна
12:54 09.11.2025
6 Продавам
13:06 09.11.2025
7 Опааа
13:21 09.11.2025
8 Промяна
13:26 09.11.2025
9 Промяна
13:27 09.11.2025
10 Шкодилак
13:34 09.11.2025
11 А така става ли?
До коментар #1 от "ООрана държава":Заменям жена на 60 години за две на по 30, може и с доплащане...
13:35 09.11.2025
12 Лукс Ха Ха Ха
13:35 09.11.2025
13 АналЛизатор
По-добре си купете някъв китаец ще сте сигурни че всичко ще е оригинал и ще платите в пъти по-малко а може и да надживее това изчадие на автомобилната простотия.Като ти изгори крушката на пепелника и влиза в авариен режим.Немски боклуци.
Коментиран от #15
13:45 09.11.2025
14 Емил
13:50 09.11.2025
15 Свен
До коментар #13 от "АналЛизатор":Гроздето е кисело май :)
13:54 09.11.2025
16 Софийски селянин,
Ръбеста и недодялана с теслата като дизайн...
14:09 09.11.2025