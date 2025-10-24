Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus

Германска тунинг компания представи наистина впечатляваща модификация на и без това мощния Audi RS Q8, като добави значителна доза агресивност към мощния SUV от Инголщат. С почти 15 години опит в областта на висококачествените модификации, M&D, в сътрудничество с партньори като Prior Design и Z-Performance, създаде широко купе, което привлича още повече вниманието.

Визуалният акцент е широкият комплект Prior Design PD-RS800. Тази цялостна аеродинамична преработка включва разширени предни и задни калници, добавка на капака, нови прагове и странични вложки на задната престилка. За да изваяе още повече задния профил, комплектът добавя спойлер на покрива и отделен спойлер, монтиран над задните светлини. Ефектите се допълват с изпъкнал преден сплитер и нов заден дифузьор.

Мощността от 600 конски сили и 800 Нм въртящ момент от четирилитров битурбо V8 двигател сега се предава през титанова изпускателна система Akrapovic Evolution Line.

Джанти Z-Performance ZP.FORGED 2 с размери 10,5x23 цола допълват визията. M&D предоставя два пълни комплекта за сезонна употреба. За да се побере тези масивни джанти в разширените арки, е монтиран модул за понижаване Cete, който дава на водача контрол над височината на автомобила чрез приложение за смартфон.