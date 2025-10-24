Новини
Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus

Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus

24 Октомври, 2025 17:39 687 2

  • германия-
  • тунинг-
  • audi-
  • rs-
  • q8

Визията на кросоувъра е изцяло променена

Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Германска тунинг компания представи наистина впечатляваща модификация на и без това мощния Audi RS Q8, като добави значителна доза агресивност към мощния SUV от Инголщат. С почти 15 години опит в областта на висококачествените модификации, M&D, в сътрудничество с партньори като Prior Design и Z-Performance, създаде широко купе, което привлича още повече вниманието.

Визуалният акцент е широкият комплект Prior Design PD-RS800. Тази цялостна аеродинамична преработка включва разширени предни и задни калници, добавка на капака, нови прагове и странични вложки на задната престилка. За да изваяе още повече задния профил, комплектът добавя спойлер на покрива и отделен спойлер, монтиран над задните светлини. Ефектите се допълват с изпъкнал преден сплитер и нов заден дифузьор.

Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus

Наточено Audi RS Q8 иска да открадне клиентите на Urus

Мощността от 600 конски сили и 800 Нм въртящ момент от четирилитров битурбо V8 двигател сега се предава през титанова изпускателна система Akrapovic Evolution Line.

Джанти Z-Performance ZP.FORGED 2 с размери 10,5x23 цола допълват визията. M&D предоставя два пълни комплекта за сезонна употреба. За да се побере тези масивни джанти в разширените арки, е монтиран модул за понижаване Cete, който дава на водача контрол над височината на автомобила чрез приложение за смартфон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дедо..

    2 1 Отговор
    Смотана статия..е па ламбо от четвърт век е притежание на ауди от вагсгрупс,по добре на аудито да бяха сложили хибридния двг от урусse...800 к.с.осмак-4 литра и 950 нютона и ще изпрай кръгчетата-на задните точила

    18:12 24.10.2025

  • 2 Шофер

    2 0 Отговор
    Харесва ми, как мощността се предава през ауспуха. Кърти.

    18:16 24.10.2025