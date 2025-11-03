Супернаточено BMW M5, но с генерация, като на Honda

Немските тунинг майстори от Mansory превърнаха елегантния суперседан BMW M5 в карбоново чудовище с три ауспуха. Дали обаче това е автомобилен шедьовър или просто демонстрация на безвкусен кич?

В автомобилния свят съществуват правила за естетика и баланс, но точно тогава се намесва Mansory, за да ги постави под въпрос. Немските тунинг специалисти посветиха своя най-нов, напълно безкомпромисен проект на актуалното поколение на BMW M5 (G90).

Докато заводският дизайн често беше подлаган на критика като "прекалено тежък" при първото си представяне, Mansory решиха да хвърлят истинска бомба, превръщайки суперседана в нещо, което навява абсолютно неочаквани и твърде противоречиви асоциации.

Естетически гаф или намек за липса на идеи?

Централната и най-фрапираща промяна, която предизвика мълниеносна вълна от коментари в мрежата, е в задната част на доработения автомобил. Дифузьорът, изработен изцяло от карбонови влакна, приютява три огромни накрайника на изпускателната система, позиционирани точно в средата. Нещо, което всеки фен на хот хечбеците веднага би разпознал като недвусмислен, макар и съмнителен, реверанс към дизайна на легендарната японска машина – Honda Civic Type R.

Въпросът, който виси във въздуха, е: Защо един луксозен суперседан с цена, надхвърляща шестцифрена сума, трябва да имитира елемент, характерен за много по-масов и фокусиран върху пистата хечбек? Мнозина в бранша вече коментират, че този ход граничи с чист кич, издавайки по-скоро прекомерна демонстративност, отколкото истински стил и изтънченост, които обикновено се асоциират с марката BMW.

Разбира се, Mansory не биха били Mansory, ако не бяха облекли M5 в обилно количество от бляскави въглеродни влакна – дотам, че елементът изглежда пренаситен. Суперседанът е получил нов бодикит, завършен с ярки сини контрастни акценти. Новият преден капак, целият изпъстрен с карбон и с внушителни вентилационни отвори, сам по себе си е агресивен, но в комбинация с останалите детайли може да създаде усещане за визуална тежест.

Ако външността е провокативна, то интериорът е направо смел удар в десетката, който е трудно да бъде преглътнат от почитателите на класическия баварски лукс. Цялата вътрешност е обгърната в яркосиня кожа – цвят, който буквално крещи за внимание, но за някои е твърде далеч от елегантността. Дори предпазните колани са в същия, електриков нюанс, превръщайки купето в луксозна, но и ексцентрична синя камера, която рискува бързо да омръзне.

Въпреки всички естетически критики, едно е сигурно – под капака инженерите на Mansory са си свършили работата отлично. Те са подложили 4.4-литровия турбо V8 двигател на сериозна оптимизация. Фабричните 727 к.с. (1000 Нм въртящ момент) са вдигнати до 838 к.с., придружени от бруталните 1 150 нютонметра въртящ момент.