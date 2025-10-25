Новини
Запознаваме ви с първия модулен SUV на Chery, директно от Китай

Запознаваме ви с първия модулен SUV на Chery, директно от Китай

25 Октомври, 2025 10:30

T1TP е интересен модел, който може да се превръща, както в SUV, така и в пикап

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Chery представи едно интересно предложение за сегмента на семейните автомобили с концепцията си T1TP „Transformable Multi-SUV” – машина, която променя формата си и е проектирана да се справя с почти всякакви ситуации благодарение на модулната си адаптивност.

Известна вътрешно като T1TP, тази гъвкава концепция е проектирана да се преобразува ръчно в три основни конфигурации: просторен седемместен SUV, практичен пикап с двойна кабина или напълно оборудван кемпер. Chery твърди, че този многофункционален автомобил отговаря на 99% от типичните случаи на семейна употреба. Концепцията е за огромен автомобил с дължина 4,9 метра, което го позиционира като особено голям SUV, особено за европейския пазар.

Макар че пълните спецификации на задвижващия механизъм все още не са известни, T1TP е обозначен с емблемата на суперхибридната система на Chery. Тази plug-in хибридна архитектура съчетава 1,5-литров турбо двигател с електрически мотор, специална хибридна трансмисия и батерия, монтирана на пода. Тази високоефективна конфигурация осигурява комбиниран пробег между 1200 и 1400 километра в други модели.

Chery твърди, че T1TP може да се конфигурира по шест различни начина, като се комбинират вътрешните и външните му модули. Три от основните конфигурации са:

Режим на голям SUV със 7 места: Тази стандартна настройка предлага изключителна височина на интериора от 1284 мм, което позволява на дете да стои изправено или на по-възрастни пътници да влизат и излизат с лекота.

Режим на пикап с двойна кабина: Тази трансформация се постига чрез бързо премахване на задния модул на каросерията. Това елиминира третия ред, за да се разкрие 600-литров товарния отсек, оборудван с точки за закрепване и регулируеми прегради за закрепване.

Режим „Кемпер“: Включва разгъваема странична тента, изскачаща палатка на покрива, задни екрани за забавление и външно захранване за приключения на открито.

Chery очаква производствената версия да дебютира в Китай през третото тримесечие на 2026 година. Все още не е ясно дали марката има планове да представи този модел в Европа и дали той ще достигне до България, чрез Chery или някой от другите брандове на компанията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 3 Отговор
    Много грозно ! Прилича на гигантска баничарка !

    Коментиран от #5

    10:33 25.10.2025

  • 2 Гориил

    6 1 Отговор
    Сега е неизбежно. Китай произвежда 30 милиона коли годишно. Междувременно целият Европейски съюз произвежда само 13 милиона коли, а Съединените щати - само 10 милиона. Преди десет години пропорциите бяха обратни.

    Коментиран от #4

    10:36 25.10.2025

  • 3 Селянин

    0 0 Отговор
    За на село е добре ,да одим по къра за люцерна

    10:38 25.10.2025

  • 4 Ти кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Колко произвежда мордома

    Коментиран от #7, #8

    10:39 25.10.2025

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сигурен ли си, че Tesla Cybertruck е страхотен?

    Коментиран от #6

    10:40 25.10.2025

  • 6 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Този гюм за сирене как пък ти дойде на ума ?!

    10:49 25.10.2025

  • 7 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти кажи":

    Русия създаде семейство от най-добрите граждански самолети в света. Те са напълно тествани и сертифицирани. Скоро ще видите тези самолети на летище София.

    Коментиран от #9

    10:51 25.10.2025

  • 8 пейтриът

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти кажи":

    Важното е че унищожава за еденица време повече от колкото цялото нато може да произвежда.

    10:54 25.10.2025

  • 9 ЩЕЕЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ги видим ,ама кога след 100 години

    11:04 25.10.2025