Присъствахме на брутална катастрофа между два китайски „джипа“, за да ни докажат колко са безопасни (ВИДЕО)

Инженерният отдел на китайския автомобилен производител Cherry проведе драматична сцена по време на своето ежегодно събитие Chery Summit, където наш екип бе поканен да присъства. Като ключов елемент от своята всеобхватна програма за безопасност, компанията организира зрелищно сблъскване на две превозни средства, в което участваха два от кросоувърите на марката - Tiggo 9, които се сблъскаха под ъгъл от 15 градуса пред повече от 500 зрители и журналисти. Единствената цел на тази смела демонстрация беше да покаже недвусмислено огромния напредък, който Chery е постигнала в качеството на изработката на своите автомобили, в сравнение с един от най-взискателните тестове за сблъсък, известни в индустрията.

Асиметричният челен сблъсък е известен с това, че е безмилостен. За разлика от челния сблъсък, това силно отклонение напълно пропуска основните енергоабсорбиращи рамки на шасито, като вместо това се насочва към по-слабите периферни елементи и нанася сили на усукване и изкривяване върху структурата на купето. В този конкретен разрушителен експеримент и двата кросоувъра се движеха с 50 километра в час в момента на контакта, което доведе до обща кинетична енергия, равна на тази на един автомобил, удрящ неподвижен обект с около 100 километра в час. Ръководителят на техническия отдел на Chery, г-н Xu, спомена, че тестът е имал за цел да имитира често срещана катастрофа при шофиране.



Въпреки тежестта на катастрофата, и двата високи автомобила запазиха структурната си цялост. Купетата останаха непокътнати, без никакви деформации по критичните колони на покрива – А, В или С. Всички системи за задържане на пътниците, включително страничните въздушни възглавници и подложка за коленете на водача, се задействаха, а предпазните колани задържаха пътниците на мястото им точно както е предвидено, споделят от компанията.



И отклонявайки се малко от конкретния краш тест и компанията Chery, искам да обърна внимание на нещо друго, върху което конкретната ситуация ме накара да се замисля.

Кадрите показват перфектно контролирана катастрофа със скорост от 50км/ч и под точно определен ъгъл. Както всички знаем 50км/ч е максимално разрешената скорост в градски условия, и както всички знаем, това е същата скорост, която много често не се спазва у нас. На пътя перфектни условия няма, голяма част от колите в България също нямат и модерните системи за безопасност, които виждате в кадрите. Тестови манекени с жици, които предават данни в лаборатория също няма. На седалките стоят истински хора с истински животи, чиято съдба може да се промени за секунди.

Изгледайте кадрите още веднъж и освен последствията в конкретния случай, където чисто нов „джип“ с дължина от близо 5 метра се сблъсква със идентичен такъв, замислете се за последствията в истинския живот и извън екрана на смартфона, който често е една от причините за инцидентите по пътя.