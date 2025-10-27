Ужасяваща катастрофа пилот от Moto 3 едва не доведе до фатален край (ВИДЕО)

Швейцарският пилот от Moto 3 Ноа Детвилер претърпя изключително тежка катастрофа преди официалния старт за Гран При на Малайзия в неделя.
20-годишната звезда пострада изключително сериозно по време на подгряващата обиколка, когато бе ударен отзад от световния шампион в този клас Хосе Антонио Руеда.
Двамата бяха незабавно транспортирани с хеликоптер до специализирана болница.
Бащата на тежкопострадалия пилот обяви, че синът му е „получил множество сърдечни арести“ по време на инцидента.
От видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как Руеда удря отзад бавно движещия се мотор на Детвилер, като различни източници твърдят, че машината е била с повреда.
Видеото от катастрофата показва как двата мотоциклета се разпадат при удара, а пилотите изхвърчат от седалките си.
Ноа Детвилер е претърпял няколко операции в Куала Лумпур, но за щастие в момента състоянието му е стабилно.
Un accidente que da miedo 😱— Carburando (@CarburandoTV) October 26, 2025
José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un extraño e impactante choque durante la vuelta previa del #Moto3 en Malasia.#MalasyanGPpic.twitter.com/TrFBd0ktY8
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
18:33 27.10.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:57 27.10.2025
3 Силиций
19:51 27.10.2025
4 Велосипедист
20:05 27.10.2025