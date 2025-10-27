Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ужасяваща катастрофа пилот от Moto 3 едва не доведе до фатален край (ВИДЕО)

27 Октомври, 2025 18:29 680 4

  • moto 3-
  • катастрофа-
  • спорт

20-годишната звезда пострада изключително сериозно по време на подгряващата обиколка, когато бе ударен отзад от световния шампион в този клас Хосе Антонио Руеда

Ужасяваща катастрофа пилот от Moto 3 едва не доведе до фатален край (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Швейцарският пилот от Moto 3 Ноа Детвилер претърпя изключително тежка катастрофа преди официалния старт за Гран При на Малайзия в неделя.

20-годишната звезда пострада изключително сериозно по време на подгряващата обиколка, когато бе ударен отзад от световния шампион в този клас Хосе Антонио Руеда.

Двамата бяха незабавно транспортирани с хеликоптер до специализирана болница.

Бащата на тежкопострадалия пилот обяви, че синът му е „получил множество сърдечни арести“ по време на инцидента.

От видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как Руеда удря отзад бавно движещия се мотор на Детвилер, като различни източници твърдят, че машината е била с повреда.

Видеото от катастрофата показва как двата мотоциклета се разпадат при удара, а пилотите изхвърчат от седалките си.

Ноа Детвилер е претърпял няколко операции в Куала Лумпур, но за щастие в момента състоянието му е стабилно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Пак преписване на стара новина. Пфу...

    18:33 27.10.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Този идддиот телефона си ли гледаше, че не го видя и се натресе в него...

    18:57 27.10.2025

  • 3 Силиций

    2 0 Отговор
    Е какъв е този световен "шампион" с рефлекси на костенурка???Не го заобиколи , а се натресе в него като слепец?! Даже селски моторист от българската дълбока провинция щеше да мине без проблем.

    19:51 27.10.2025

  • 4 Велосипедист

    1 0 Отговор
    Ударения пилот все още не "звезда"! "Шампиона" който почти го уби тества, прибира се като костенурка зад оптекателите на мотора си и когато вдига глава е изненадан. За предстоящия завой просто осъществява зверския контакт. Моторните спортове са убийци и за подготвените и тренираните.

    20:05 27.10.2025

