Ужасяваща катастрофа пилот от Moto 3 едва не доведе до фатален край (ВИДЕО)

Швейцарският пилот от Moto 3 Ноа Детвилер претърпя изключително тежка катастрофа преди официалния старт за Гран При на Малайзия в неделя.

20-годишната звезда пострада изключително сериозно по време на подгряващата обиколка, когато бе ударен отзад от световния шампион в този клас Хосе Антонио Руеда.

Двамата бяха незабавно транспортирани с хеликоптер до специализирана болница.

Бащата на тежкопострадалия пилот обяви, че синът му е „получил множество сърдечни арести“ по време на инцидента.

От видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как Руеда удря отзад бавно движещия се мотор на Детвилер, като различни източници твърдят, че машината е била с повреда.

Видеото от катастрофата показва как двата мотоциклета се разпадат при удара, а пилотите изхвърчат от седалките си.

Ноа Детвилер е претърпял няколко операции в Куала Лумпур, но за щастие в момента състоянието му е стабилно.

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un extraño e impactante choque durante la vuelta previa del #Moto3 en Malasia.#MalasyanGPpic.twitter.com/TrFBd0ktY8 — Carburando (@CarburandoTV) October 26, 2025