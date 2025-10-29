Ето я най-новата Mazda с Ванкелов двигател

Mazda представи два интригуващи концептуални автомобила на Japan Mobility Show 2025 – Vision X-Coupe и Vision X-Compact, които предлагат интригуващ поглед към дизайна и философията на автомобилния производител за следващото десетилетие. И двата концептуални автомобила приемат предизвикателството да съчетаят удоволствието от шофирането с устойчиво бъдеще, което е ясно изразена директива от главния изпълнителен директор Масахиро Моро: да се създаде реалност, в която „колкото повече километри изминавате, толкова повече помагате за намаляване на CO2“.

Vision X-Coupe е четириврат седан, който пресъздава класическата елегантност на купето, значителна еволюция на дизайна Kodo на Mazda. Дългият му, плавен силует е подчертан от агресивна вдлъбната предна част и интегрираните задни светлини, които изглеждат като пробиващи каросерията. Интериорът е пример за сдържан лукс, контрастиращи бели седалки и зелена тапицерия в контраст с ретро стила на кръглите инструменти и фино интегриран цифров дисплей. От компанията споделят, че това е умишлено естетическо отклонение от екранно-ориентираните интериори, които доминират в индустрията.

Истинската сензация обаче е механичното сърце на тази машина. Мощна plug-in хибридна система, изградена около турбокомпресор с двуроторен двигател. Системата произвежда 510 конски сили, с чисто електрически пробег от 160 километра, което позволява общо пробег от почти 800 километра. Високооборотният характер, компактният размер и плавното подаване на мощност на роторния двигател винаги са го правили привлекателен избор за ентусиастите, но тук той е използван по малко по-различен начин. Неговата способност да работи оптимално при постоянна, ефективна скорост го правят идеален бордови генератор за хибридна система. Освен това, този Ванкелов двигател е проектиран да работи с патентовано въглеродно неутрално гориво, получено от микроводорасли, с допълнителен слой от новата технология Mobile Carbon Capture на Mazda, предназначена да извлича CO2 от отработените газове.

В рязък контраст, Vision X-Compact е миниатюрен петврат хечбек. Визуалната му привлекателност идва от късите надвеси и мускулестата, широка стойка. Интериорът е минималистичен, като отхвърля тенденцията на индустрията с големи сензорни екрани в полза на един единствен кръгъл скоростомер и проста, интегрирана стойка за телефон за навигация и забавление. Този подход подкрепя ключовата технологична насока на автомобила: „Модел за разпознаване на човешкото тяло“. Това е система, проектирана да действа като интуитивен втори пилот, който чете емоционалното и физическото състояние на водача, за да предлага в реално време ненатрапчива обратна връзка, като например препоръчва по-интересен път или дискретно предупреждава за опасност в мъртвата зона. Това е опит да се задълбочи фундаменталната човешка връзка с шофирането чрез използването на новите технологии, без те да бъдат досадни и натрапчиви.