Ето я най-новата Mazda с Ванкелов двигател

29 Октомври, 2025 10:07 1 126 3

Елегантният седан приютява plug-in хибридна система

Ето я най-новата Mazda с Ванкелов двигател - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mazda представи два интригуващи концептуални автомобила на Japan Mobility Show 2025 – Vision X-Coupe и Vision X-Compact, които предлагат интригуващ поглед към дизайна и философията на автомобилния производител за следващото десетилетие. И двата концептуални автомобила приемат предизвикателството да съчетаят удоволствието от шофирането с устойчиво бъдеще, което е ясно изразена директива от главния изпълнителен директор Масахиро Моро: да се създаде реалност, в която „колкото повече километри изминавате, толкова повече помагате за намаляване на CO2“.

Vision X-Coupe е четириврат седан, който пресъздава класическата елегантност на купето, значителна еволюция на дизайна Kodo на Mazda. Дългият му, плавен силует е подчертан от агресивна вдлъбната предна част и интегрираните задни светлини, които изглеждат като пробиващи каросерията. Интериорът е пример за сдържан лукс, контрастиращи бели седалки и зелена тапицерия в контраст с ретро стила на кръглите инструменти и фино интегриран цифров дисплей. От компанията споделят, че това е умишлено естетическо отклонение от екранно-ориентираните интериори, които доминират в индустрията.

Истинската сензация обаче е механичното сърце на тази машина. Мощна plug-in хибридна система, изградена около турбокомпресор с двуроторен двигател. Системата произвежда 510 конски сили, с чисто електрически пробег от 160 километра, което позволява общо пробег от почти 800 километра. Високооборотният характер, компактният размер и плавното подаване на мощност на роторния двигател винаги са го правили привлекателен избор за ентусиастите, но тук той е използван по малко по-различен начин. Неговата способност да работи оптимално при постоянна, ефективна скорост го правят идеален бордови генератор за хибридна система. Освен това, този Ванкелов двигател е проектиран да работи с патентовано въглеродно неутрално гориво, получено от микроводорасли, с допълнителен слой от новата технология Mobile Carbon Capture на Mazda, предназначена да извлича CO2 от отработените газове.

В рязък контраст, Vision X-Compact е миниатюрен петврат хечбек. Визуалната му привлекателност идва от късите надвеси и мускулестата, широка стойка. Интериорът е минималистичен, като отхвърля тенденцията на индустрията с големи сензорни екрани в полза на един единствен кръгъл скоростомер и проста, интегрирана стойка за телефон за навигация и забавление. Този подход подкрепя ключовата технологична насока на автомобила: „Модел за разпознаване на човешкото тяло“. Това е система, проектирана да действа като интуитивен втори пилот, който чете емоционалното и физическото състояние на водача, за да предлага в реално време ненатрапчива обратна връзка, като например препоръчва по-интересен път или дискретно предупреждава за опасност в мъртвата зона. Това е опит да се задълбочи фундаменталната човешка връзка с шофирането чрез използването на новите технологии, без те да бъдат досадни и натрапчиви.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 у Перник

    4 0 Отговор
    гоуфовете са с винкелов

    10:33 29.10.2025

  • 2 поКУРко

    1 0 Отговор
    Само като чуя плъг-ин и ......ЗАПОЧВАМ ДА БЕГАМ БАТЕ!

    Коментиран от #3

    11:04 29.10.2025

  • 3 сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "поКУРко":

    имаш лоши спомени от плъг ин-ване

    11:06 29.10.2025