4 Ноември, 2025 13:44 551 4

Японците пренаписват своята визуална идентичност с ново лого

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След продължително мълчание и поредица от спекулации, Mazda най-накрая официално вдигна завесата пред своята обновена корпоративна идентичност. Представено на Изложението за мобилност в Япония 2025, новото лого не представлява революционен скок, а по-скоро сложна еволюция на емблемата, позната от 1997 г. Този дискретен ход бележи нова глава в историята на японската марка, фокусирана върху елегантността и дигиталното присъствие.

На пръв поглед, промените са едва доловими, което е напълно умишлено. Запазено е познатото крилато "М", но то е олекотено и изчистено. Основната цел е оптимизация за дигиталните медии – логото вече е по-плоско и минималистично, което гарантира повишена видимост и яснота върху екрани, в приложения и социални мрежи. Това е задължителна стъпка в свят, в който първият контакт с марката често се осъществява виртуално.

Запознаваме ви с новата емблема на Mazda

За разлика от редица конкуренти като Volkswagen или BMW, които напълно изравниха своите лога в духа на 2D дизайна, Mazda избира по-мек подход. Те успяват да запазят елементи на дълбочина и разпознаваемите "крила", които са неразделна част от емоционалния дизайн на марката. Този баланс между традиционната елегантност и модерните дигитални формати е изключително важен за Mazda.

Обновяването не се ограничава само до емблемата. Заедно с нея, актуализиран е и словесният знак на Mazda. Новият шрифт е елегантен, без засечки (serif-free) и ще се появява на видно място – върху багажника, волана и във всички комуникационни материали. Този кохерентен визуален език има за цел да засили усещането за премиум бранд и внимание към детайла.

Запознаваме ви с новата емблема на Mazda

Преходът към новата идентичност ще бъде плавен и постепенен. Mazda няма намерение да обновява всички свои модели наведнъж. Новият надпис вече е наличен на Mazda CX-5 от 2026 г., който е определен като пионер в гамата. Освен него, новите графики се появяват при китайския електрически кросоувър EZ-60 и концептуалните автомобили Vision X-Coupe и Vision X-Compact, демонстриращи по-нататъшната еволюция на дизайнерската философия Kodo.

Първоначално фокусът ще падне върху дигиталните кампании и официалните уебсайтове, а впоследствие промените постепенно ще засегнат и бъдещите серийни модели. Това забавено внедряване е типично за Mazda – спокойно, замислено и без прекомерен патос. Новата визия символизира прехода към електрическото и дигиталното бъдеще, запазвайки непокътната емоционалната връзка с дизайна и традициите на марката.


  • 1 Читател

    1 0 Отговор
    На мен ми прилича на сова,а както се казваше в един филм Совите не са това което са.

    13:51 04.11.2025

  • 2 шаа

    1 0 Отговор
    текстът изглежда като преписан от рекламна брошура...

    13:56 04.11.2025

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Мазна

    14:07 04.11.2025

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Същата като старите емблема и надпис, само че по-грозни. Това ли успяха да измислят?!

    14:11 04.11.2025