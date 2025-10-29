Subaru зарадва феновете с наточен хечбек

Феновете на Subaru получиха повод за радост от Japan Mobility Show, където концепцията Performance-B STI се появи като подарък, готов за улицата, версия на високопроизводителната машина, за която феновете настояваха.

Този концепт опровергава идеята, че STI с бензинов двигател е невъзможност, позиция, която Subaru поддържа откакто последният модел напусна пазара през 2021 година. Performance-B изглежда като петврата хечбек версия на настоящата платформа WRX. Той може да се похвали с цялата необходима визуална мощност на STI: агресивен аеродинамичн пакет с предни и задни сплитери, агресивни странични прагове, класически капак на двигателя, специално изработени джанти и задно крило, достатъчно масивно, за да генерира аеродинамично съпротивление, подобно на рали автомобил.

Важно е да се спомене, че концепцията се задвижва от двигател с вътрешно горене, което силно навежда на мисълта за силно тунингована версия на 2,4-литровия турбокомпресор с четири цилиндъра на WRX. Тази привързаност към боксеровия двигател и симетричната система за задвижване на всички колела е ясен знак за богатата традиция на Subaru в областта на високите постижения. Макар че подробностите за мощността и дали буквата „B“ в името означава „Boxer“ (боксер) или „Boosted“ (ускорен) остават в тайна, шестстепенната ръчна скоростна кутия, видима в почти идентичния интериор на WRX, потвърждава, че тази кола е създадена за чисто удоволствие на водача.