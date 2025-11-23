Subaru показа Outback 2026

Subaru нанася решителен удар срещу дигиталната претовареност, представяйки Outback 2026 – автомобил, чиято най-съществена промяна е едновременно най-очакваната и най-логичната. Този път японците не просто следват тенденциите, а слушат гласа на своите потребители, които от години настояват за едно – да си върнат физическия контрол над климатичната система. Критиките към досегашния модел, където дори елементарната настройка на температурата беше "заровена" дълбоко в менютата на сензорния екран, очевидно са чути, и то в най-буквалния смисъл.
Производителят, със закъснение, но и с достойнство, признава силата на тактилната обратна връзка, изоставяйки портретно ориентирания дисплей, който доминираше централната конзола. В резултат на това, арматурното табло на Outback 2026 не просто изглежда по-добре – то е фундаментално по-интуитивно. Под централните въздуховоди гордо се настанява компактен HVAC дисплей, който дискретно показва ключовите параметри. А сега идва кулминацията: от двете му страни са позиционирани два солидни въртящи се регулатора за настройка на температурата, предназначени за водача и спътника му.
Но това не е всичко! Дизайнерите са отишли още по-надолу, за да върнат и отделни, леснодостъпни бутони за контрол на скоростта на вентилатора, активиране на климатика и управление на отоплението/охлаждането на седалките. Ето това, без капка преувеличение, е най-положителната трансформация, която Subaru можеше да предложи. Тези завърнали се механични елементи осигуряват онова бързо, безопасно и неангажиращо взаимодействие, което е от съществено значение при шофиране и което екранът никога няма да замени напълно.
Интериорната еволюция обаче далеч не приключва с бутоните. Сърцето на информационно-развлекателната система е напълно обновено. Досегашният вертикален екран отстъпва място на хоризонтален 12-инчов дисплей. Той вече не е доминиращ, а е функционално интегриран. Истинският скок се крие под стъклото: системата работи с нов процесор – Qualcomm Snapdragon 8 Automotive, подкрепен от графичния модул Adreno. Според официалната информация от Subaru, RAM паметта е удвоена. Преведено на потребителски език, това означава: по-бърза обработка на данните, плавна графика и мигновена реакция на интерфейса. За автомобил, който е любимец на пътешествениците за дълги преходи, където навигацията и мултимедията са в постоянен работен режим, това е повече от задължително подобрение.
Технологичният пакет е допълнен и с функции, които вече са стандарт за модерния автомобил. Безжичните Apple CarPlay и Android Auto са налични още от базовото ниво, а за да е сигурно, че ръцете на водача остават върху волана, Google Assistant е интегриран за гласово управление на мултимедията и навигацията. Тази комбинация цели да подобри безопасността, минимизирайки разсейването.
С цялата тази модернизация и технологичен напредък, е ясно, че има и финансова цена. Subaru вече официално потвърди, че Outback 2026 е забележимо по-скъп. Базовата цена стартира от $34,995, без включена таксата за доставка от $1450. Това представлява увеличение от около $5000 спрямо предшественика. Производителят аргументира скока с новата електронна архитектура, скъпия мултимедиен хардуер, преработения интериор и общото поскъпване на компонентите. За съжаление, тези инвестиции не са прехвърлени към мощността – под капака остава атмосферният 2,5-литров четирицилиндров двигател със 180 к.с. и 178 lb-ft въртящ момент, комбиниран с CVT трансмисия. Фокусът е върху ергономията и комфорта, а не върху динамиката. Но, както се казва, на добрите неща се плаща, а за много собственици, възвърнатият физически контрол е безценен.
1 Автомобилите стават все по-лъскави
Коментиран от #4, #17
10:20 23.11.2025
2 до там го докарахме
10:20 23.11.2025
3 криворазбраната цивилизация
10:22 23.11.2025
4 С носталгия
До коментар #1 от "Автомобилите стават все по-лъскави":си спомням златното време края на миналия век и самото начало на този когато mercedes 124 passat golf 2 opel капка бяха чук. Края на миналия век се проведе на среща на автомобилните концерни на която се договориха че това което произвеждат не трябва да е вечно защото те печелят от обслужване и ремонти
Коментиран от #9
10:24 23.11.2025
5 Някой
Коментиран от #13
10:28 23.11.2025
6 СКС
10:40 23.11.2025
7 Хм...
10:50 23.11.2025
8 Гост
10:53 23.11.2025
9 Хеми значи бензин
До коментар #4 от "С носталгия":Аз пък друго си спомням тия гни лочи бяха набедени за еахтий и колите от селски бе кове по анцузи слушащи цепа и лепа получени в резултат на пиянски скс между шумаджийски тси ганин и българка от максудско комски произход.
Голф 2 маломощен тесен кло зет за хора с височина до 1.60 или типипните руснаци недоразвити в следвтвие на кремиковски пушек до майките им.
Опел капка е еталон за гни лоч а 124 набира по бавно от кон.
10:59 23.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пламен
Не го сменям не защото немига да си позволя по ново а защото след лятото на 2010г Субару започва да слага CVT автоматичен боклук и двигателите на под 100к запопват да горят масло кошкото и бензин.
За 13г освен нормалните обслужвания и дреболии по окачването съм извършил два регулажа на клапани и две смени на ангренажен комплект. Като това е единственото малко по скъпо нещо по подръжката. Да си ги карат новите коли. Аз докато имам възможност абонат на сервизите няма да ставам. Ще си карам стария надежден джип който при правилна подръжка ще изкара ище 13г
Коментиран от #16
12:09 23.11.2025
12 Главната джамия и центъра
12:56 23.11.2025
13 ?!?!
До коментар #5 от "Някой":Първо: Субару не произвеждат офроуд автомобили, а такива с повишена проходимост...
Второ: Трансмисията на Субару е изключително надеждна и няма нищо общо със CVT кутиите на други марки автомобили. Има си кусури, но последното, което може да се каже за трансмисията, е, че не е надеждна. Някои модели (Wilderness) имат допълнително охлаждане на трансмисията и могат да теглят товар до 1500 кг. Обслужвай си трансмисията на 50-60 хил. км и нямаш грижи. На брат ми Форестъра е със CVT трансмисия, на 360 хил. км., и е абсолютно безпроблемна. За препоръчване са моделите след 2016-та, където са изчистени някои проблеми свързани с трансмисията.
15:39 23.11.2025
14 Варненецът.
15:46 23.11.2025
15 преминаващ
17:31 23.11.2025
16 Сър Мастър Бейтс
До коментар #11 от "Пламен":Супер е колата. Проходима е и 4-степенния автоматик е бетон. Колата има два проблема - двигателя се чупи и гори като ламя, особено в града. Доколкото знам ремонта на двигателя не е супер скъп, а проблема с разхода се решава с една газова уредба.
17:42 23.11.2025
17 искаш ли ръжда и проблеми купи субару
До коментар #1 от "Автомобилите стават все по-лъскави":Точно субару нито са лъскави , нито са били някога качествени
18:06 23.11.2025