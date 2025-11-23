Новини
Авто »
Subaru показа Outback 2026

23 Ноември, 2025 10:15 3 486 17

Край на екранното робство – физическите бутони се завръщат триумфално!

Subaru показа Outback 2026 - 1
Subaru нанася решителен удар срещу дигиталната претовареност, представяйки Outback 2026 – автомобил, чиято най-съществена промяна е едновременно най-очакваната и най-логичната. Този път японците не просто следват тенденциите, а слушат гласа на своите потребители, които от години настояват за едно – да си върнат физическия контрол над климатичната система. Критиките към досегашния модел, където дори елементарната настройка на температурата беше "заровена" дълбоко в менютата на сензорния екран, очевидно са чути, и то в най-буквалния смисъл.

Производителят, със закъснение, но и с достойнство, признава силата на тактилната обратна връзка, изоставяйки портретно ориентирания дисплей, който доминираше централната конзола. В резултат на това, арматурното табло на Outback 2026 не просто изглежда по-добре – то е фундаментално по-интуитивно. Под централните въздуховоди гордо се настанява компактен HVAC дисплей, който дискретно показва ключовите параметри. А сега идва кулминацията: от двете му страни са позиционирани два солидни въртящи се регулатора за настройка на температурата, предназначени за водача и спътника му.

Но това не е всичко! Дизайнерите са отишли още по-надолу, за да върнат и отделни, леснодостъпни бутони за контрол на скоростта на вентилатора, активиране на климатика и управление на отоплението/охлаждането на седалките. Ето това, без капка преувеличение, е най-положителната трансформация, която Subaru можеше да предложи. Тези завърнали се механични елементи осигуряват онова бързо, безопасно и неангажиращо взаимодействие, което е от съществено значение при шофиране и което екранът никога няма да замени напълно.

Интериорната еволюция обаче далеч не приключва с бутоните. Сърцето на информационно-развлекателната система е напълно обновено. Досегашният вертикален екран отстъпва място на хоризонтален 12-инчов дисплей. Той вече не е доминиращ, а е функционално интегриран. Истинският скок се крие под стъклото: системата работи с нов процесор – Qualcomm Snapdragon 8 Automotive, подкрепен от графичния модул Adreno. Според официалната информация от Subaru, RAM паметта е удвоена. Преведено на потребителски език, това означава: по-бърза обработка на данните, плавна графика и мигновена реакция на интерфейса. За автомобил, който е любимец на пътешествениците за дълги преходи, където навигацията и мултимедията са в постоянен работен режим, това е повече от задължително подобрение.

Технологичният пакет е допълнен и с функции, които вече са стандарт за модерния автомобил. Безжичните Apple CarPlay и Android Auto са налични още от базовото ниво, а за да е сигурно, че ръцете на водача остават върху волана, Google Assistant е интегриран за гласово управление на мултимедията и навигацията. Тази комбинация цели да подобри безопасността, минимизирайки разсейването.

С цялата тази модернизация и технологичен напредък, е ясно, че има и финансова цена. Subaru вече официално потвърди, че Outback 2026 е забележимо по-скъп. Базовата цена стартира от $34,995, без включена таксата за доставка от $1450. Това представлява увеличение от около $5000 спрямо предшественика. Производителят аргументира скока с новата електронна архитектура, скъпия мултимедиен хардуер, преработения интериор и общото поскъпване на компонентите. За съжаление, тези инвестиции не са прехвърлени към мощността – под капака остава атмосферният 2,5-литров четирицилиндров двигател със 180 к.с. и 178 lb-ft въртящ момент, комбиниран с CVT трансмисия. Фокусът е върху ергономията и комфорта, а не върху динамиката. Но, както се казва, на добрите неща се плаща, а за много собственици, възвърнатият физически контрол е безценен.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Автомобилите стават все по-лъскави

    20 2 Отговор
    и за сметка на това по не надеждни и като еднодневки изчакват да им изтече гаранцията от 5 години и се чупят. Никой вече не произвежда здраво защото клиентите няма да го сменят а ще си го карат.

    Коментиран от #4, #17

    10:20 23.11.2025

  • 2 до там го докарахме

    17 4 Отговор
    С тази дигитализация , вече ни трябва половин час за да настроим най елементарни функции на новият си автомобил и един път - настроим ли ги , никога повече не ги "пипаме" , защото на кой му се губи толкова време за да настрои силата на звука на радиото (например).

    10:20 23.11.2025

  • 3 криворазбраната цивилизация

    18 2 Отговор
    На времето имахме коли с компютър , сега имаме компютри с прикрепена кола към тях. Калпави ,неразбираеми и чупливи компютри.

    10:22 23.11.2025

  • 4 С носталгия

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Автомобилите стават все по-лъскави":

    си спомням златното време края на миналия век и самото начало на този когато mercedes 124 passat golf 2 opel капка бяха чук. Края на миналия век се проведе на среща на автомобилните концерни на която се договориха че това което произвеждат не трябва да е вечно защото те печелят от обслужване и ремонти

    Коментиран от #9

    10:24 23.11.2025

  • 5 Някой

    18 2 Отговор
    Офроуд автомобил с CVT трансмисия!!!! Не са си написали домашното, тази евтиния заложена при механиката ще доведе до фалит и изчезване на Субару. Дори за градски автомобил CVT трансмисия е ненадеждна, какво остава за офроуд и сняг.

    Коментиран от #13

    10:28 23.11.2025

  • 6 СКС

    6 2 Отговор
    Много е ниско и не става за лов.

    10:40 23.11.2025

  • 7 Хм...

    0 1 Отговор
    Оти ги ручахме жабетата?

    10:50 23.11.2025

  • 8 Гост

    5 2 Отговор
    За 30 000 лв с ДДС го купувам.

    10:53 23.11.2025

  • 9 Хеми значи бензин

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "С носталгия":

    Аз пък друго си спомням тия гни лочи бяха набедени за еахтий и колите от селски бе кове по анцузи слушащи цепа и лепа получени в резултат на пиянски скс между шумаджийски тси ганин и българка от максудско комски произход.
    Голф 2 маломощен тесен кло зет за хора с височина до 1.60 или типипните руснаци недоразвити в следвтвие на кремиковски пушек до майките им.
    Опел капка е еталон за гни лоч а 124 набира по бавно от кон.

    10:59 23.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пламен

    9 0 Отговор
    Карам Субару Форестер 3 то поколение 2009г имам го от лятото на 2013г вече 13г ми служи вярно във пек сняг и кал. Това субаро е последното което има хидротрансформаторен авоматик 4ЕАТ и боксерен двигател който не гори никакво масло вече 220к км
    Не го сменям не защото немига да си позволя по ново а защото след лятото на 2010г Субару започва да слага CVT автоматичен боклук и двигателите на под 100к запопват да горят масло кошкото и бензин.
    За 13г освен нормалните обслужвания и дреболии по окачването съм извършил два регулажа на клапани и две смени на ангренажен комплект. Като това е единственото малко по скъпо нещо по подръжката. Да си ги карат новите коли. Аз докато имам възможност абонат на сервизите няма да ставам. Ще си карам стария надежден джип който при правилна подръжка ще изкара ище 13г

    Коментиран от #16

    12:09 23.11.2025

  • 12 Главната джамия и центъра

    0 3 Отговор
    От цялата работа само леновото си взех за властелина

    12:56 23.11.2025

  • 13 ?!?!

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Първо: Субару не произвеждат офроуд автомобили, а такива с повишена проходимост...
    Второ: Трансмисията на Субару е изключително надеждна и няма нищо общо със CVT кутиите на други марки автомобили. Има си кусури, но последното, което може да се каже за трансмисията, е, че не е надеждна. Някои модели (Wilderness) имат допълнително охлаждане на трансмисията и могат да теглят товар до 1500 кг. Обслужвай си трансмисията на 50-60 хил. км и нямаш грижи. На брат ми Форестъра е със CVT трансмисия, на 360 хил. км., и е абсолютно безпроблемна. За препоръчване са моделите след 2016-та, където са изчистени някои проблеми свързани с трансмисията.

    15:39 23.11.2025

  • 14 Варненецът.

    3 0 Отговор
    Много слаб въртящ момент - Нм. за толкова тежко кросоувърско комби.

    15:46 23.11.2025

  • 15 преминаващ

    1 1 Отговор
    Такива големи таралясници плащат по 18 евро на час за паркинг в Париж

    17:31 23.11.2025

  • 16 Сър Мастър Бейтс

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Супер е колата. Проходима е и 4-степенния автоматик е бетон. Колата има два проблема - двигателя се чупи и гори като ламя, особено в града. Доколкото знам ремонта на двигателя не е супер скъп, а проблема с разхода се решава с една газова уредба.

    17:42 23.11.2025

  • 17 искаш ли ръжда и проблеми купи субару

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Автомобилите стават все по-лъскави":

    Точно субару нито са лъскави , нито са били някога качествени

    18:06 23.11.2025