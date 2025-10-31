Новини
Първата бройка от бруталния хиперкар SSC Tuatara Aggressor идва в България

31 Октомври, 2025 17:16 729 1

Колекцията "Совух" се допълва от американския автомобил

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

SSC North America обяви доставката на първия Tuatara Aggressor, а щастливите собственици са хората зад колекцията "Совух", която съвсем наскоро бе попълнена с първия Koenigsegg Jesko у нас.

Под задния капак на този вариант, предназначен за писта, се крие свирепата еволюция на V8 двигателя на SSC, който сега развива зашеметяващите 2200 конски сили. Като се освобождава от ограниченията на пътя, Aggressor е оптимизиран за максимална аеродинамика с висока притискаща сила, калибриране на шасито и чисто удоволствие за водача, превръщайки хиперколата в прецизно оръжие за писта.

SSC отпразнува важния момент с тази първа доставка, която беше предадена на първата жена клиент на този изключително елитен модел. Компанията отбеляза, че собственичката е истински ентусиаст на пистата, решена да използва напълно безкомпромисния потенциал на колата.

Изпълнителният директор Джерод Шелби заяви, че Aggressor представлява „най-чистото изражение на това, което инженерите на SSC могат да постигнат, когато всички граници са премахнати“. Той добави, че тази първа доставка отбелязва и „нарастващото присъствие на жени, които разширяват границите в света на високопроизводителното шофиране“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    1 0 Отговор
    Ще я чам да се появи на Горубляне или Дупница сетикет уникат за да си я купя.

    17:41 31.10.2025