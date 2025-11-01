Новини
Авто »
Обявиха финалистите в „Европейска кола на годината“. Ето кои са

Обявиха финалистите в „Европейска кола на годината“. Ето кои са

1 Ноември, 2025 10:30 966 3

  • coty-
  • кола на годината-
  • европейска кола на годината

Кросоувърите са най-много

Обявиха финалистите в „Европейска кола на годината“. Ето кои са - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Журито на „Европейска кола на годината“ (COTY) за 2026 година стесни списъка до седем основни финалисти, като тазгодишният състав засилва няколко доминиращи тенденции: пет от седемте конкуренти са с кросоувъри, а шест се предлагат с изцяло електрически или електрифициран задвижващ агрегат. Финалистите са Renault 4, Kia EV4, Mercedes CLA, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Citroen C5 Aircross и Skoda Elroq.

Начело е носталгичният, но модерен Renault 4, който използва от инерцията на своя платформен събрат, тъй като Renault 5 E-Tech electric (заедно с Alpine A290) спечели титлата COTY 2025.

В битката между премиум и стойност Mercedes-Benz CLA се откроява като луксозен модел, който се стреми да оспори доминирането в сегмента, установено от автомобили като Tesla Model 3. Той обаче се сблъсква с жестока конкуренция от страна на Kia EV4, който се възползва от вълната на успеха, която доведе моделите на Kia до финалната селекция за COTY пет поредни години, включително и победа с EV6 през 2022 година.

Краткият лист се допълва от конкуренти, ориентирани към стойността: Fiat Grande Panda в ретро стил, най-големият автомобил на Dacia до момента – Bigster, и Skoda Elroq.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    2 0 Отговор
    Това не са автомобили точно, а най-евтините имитации ... ама това е друга тема, че сега стотинкаджиите ще ме захапят яко!

    10:42 01.11.2025

  • 2 Не виждам

    0 0 Отговор
    Коли в тази клазация.

    11:28 01.11.2025

  • 3 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Kia европейска кола ли е?🤥

    11:31 01.11.2025