Обявиха финалистите в „Европейска кола на годината“. Ето кои са

Журито на „Европейска кола на годината“ (COTY) за 2026 година стесни списъка до седем основни финалисти, като тазгодишният състав засилва няколко доминиращи тенденции: пет от седемте конкуренти са с кросоувъри, а шест се предлагат с изцяло електрически или електрифициран задвижващ агрегат. Финалистите са Renault 4, Kia EV4, Mercedes CLA, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Citroen C5 Aircross и Skoda Elroq.

Начело е носталгичният, но модерен Renault 4, който използва от инерцията на своя платформен събрат, тъй като Renault 5 E-Tech electric (заедно с Alpine A290) спечели титлата COTY 2025.

В битката между премиум и стойност Mercedes-Benz CLA се откроява като луксозен модел, който се стреми да оспори доминирането в сегмента, установено от автомобили като Tesla Model 3. Той обаче се сблъсква с жестока конкуренция от страна на Kia EV4, който се възползва от вълната на успеха, която доведе моделите на Kia до финалната селекция за COTY пет поредни години, включително и победа с EV6 през 2022 година.

Краткият лист се допълва от конкуренти, ориентирани към стойността: Fiat Grande Panda в ретро стил, най-големият автомобил на Dacia до момента – Bigster, и Skoda Elroq.