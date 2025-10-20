Новини
Немските експерти определиха финалистите за „Автомобил на годината“: Изненадващо без германски модел!

20 Октомври, 2025 14:30 3 135 5

Контрастът с миналата година е осезаем, когато победител стана новото BMW 5er

Немските експерти определиха финалистите за „Автомобил на годината“: Изненадващо без германски модел! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Конкурсът „German Car of the Year“ (GCOTY) обяви своите финалисти за 2026 година, а резултатите предизвикаха истински смут. За първи път в краткия път на надпреварата, основана през 2017 година, сред петимата претенденти няма нито един немски модел. Журито от 40 професионални автомобилни журналисти е гласувало за международна селекция, като четири от петте финалиста са изцяло електрически.

Както съобщава и уебсайтът Motor1, тазгодишните фаворити са доминирани от кросоувъри и електрически превозни средства, което ясно очертава тенденциите на европейския пазар. Ето кои са победителите в отделните категории, които ще се борят за голямата титла:

Контрастът с миналата година е осезаем, когато победител стана новото BMW 5 Series. Тазгодишната селекция, включваща модели от Румъния, Чехия, Южна Корея и САЩ, подчертава, че германският пазар става все по-отворен към иновациите и конкуренцията от чужбина, особено в електрическия сегмент.

Големият финал, след който ще бъде определен абсолютният победител, ще се състои на 17 ноември, след като журито приключи серията от интензивни тестови шофирания с петимата финалисти.

Немските експерти определиха финалистите за „Автомобил на годината“: Изненадващо без германски модел!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    11 6 Отговор
    Аз автомобил в тази класация не видях.

    Коментиран от #3

    14:32 20.10.2025

  • 2 Някой изненадан!?

    10 0 Отговор
    Какви автомоболи от Германистан бе, там само нови рецепти за дюнери правят последните години, а перспективата е да станат скоро най-големия пазар за камили!

    14:49 20.10.2025

  • 3 Георги

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    явно не знаеш какво е автомобил

    15:00 20.10.2025

  • 4 малко сме се изхвърлили

    5 2 Отговор
    Шкода е Фолксваген груп.

    15:03 20.10.2025

  • 5 аустрия

    1 1 Отговор
    хм, а Витарката ??

    15:27 20.10.2025