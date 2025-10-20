Немските експерти определиха финалистите за „Автомобил на годината“: Изненадващо без германски модел!

Конкурсът „German Car of the Year“ (GCOTY) обяви своите финалисти за 2026 година, а резултатите предизвикаха истински смут. За първи път в краткия път на надпреварата, основана през 2017 година, сред петимата претенденти няма нито един немски модел. Журито от 40 професионални автомобилни журналисти е гласувало за международна селекция, като четири от петте финалиста са изцяло електрически.

Както съобщава и уебсайтът Motor1, тазгодишните фаворити са доминирани от кросоувъри и електрически превозни средства, което ясно очертава тенденциите на европейския пазар. Ето кои са победителите в отделните категории, които ще се борят за голямата титла:

Контрастът с миналата година е осезаем, когато победител стана новото BMW 5 Series. Тазгодишната селекция, включваща модели от Румъния, Чехия, Южна Корея и САЩ, подчертава, че германският пазар става все по-отворен към иновациите и конкуренцията от чужбина, особено в електрическия сегмент.

Големият финал, след който ще бъде определен абсолютният победител, ще се състои на 17 ноември, след като журито приключи серията от интензивни тестови шофирания с петимата финалисти.