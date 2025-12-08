Subaru Forester детронира Honda Prelude в битката за японски автомобил на годината

Автомобилният свят насочи погледи към зала „Бош“ в Йокохама, където се проведе тържествената церемония по обявяването на „Автомобил на годината Япония 2025-2026“ (Car of the Year Japan). Тази година битката за най-престижното национално отличие се оказа неочаквано ожесточена, но на финалната права ветеранът Subaru Forester успя да пребори своя най-близък конкурент – възродената спортна икона Honda Prelude.

С 1149 точки в крайното класиране, обновеният Forester надделя със 73 точки пред Prelude, осигурявайки четвърти исторически триумф на Subaru в състезанието. Тази победа е категорично доказателство, че комбинацията от безопасност, управление и нова хибридна технология все още е златен стандарт за японския потребител.

Журито, съставено от над 60 автомобилни експерти, приложи новаторска система за оценяване, изцяло моделирана по точковата схема на Формула 1. Всеки съдия разпредели гласовете си между всички финалисти, давайки 25 точки на най-добрия си избор, 18 за второ място, 15 за трето и т.н. Този подход предотврати прекомерната концентрация на гласове и гарантира, че крайният резултат отразява по-широк експертен консенсус.

Организаторите отбелязаха, че още в началните часове на гласуването, Forester е повел уверено, докато модерният Prelude сигурно се е закрепил на второ място. На трета позиция финишира луксозният Toyota Crown Estate, следван от електрическия Nissan Leaf.



Какво изстреля Forester на върха? Отговорът се крие в детайлите, далеч от стандартните критерии. Журито бе впечатлено не само от обновения дизайн и отличното AWD управление, но и от ключовия хибриден силов агрегат S:HEV.

Главният инженер Кацуро Тадаки подчерта, че фокусът е бил върху цялостното усъвършенстване на модела. Ключов елемент, който привлече специално внимание, е външната въздушна възглавница, ексклузивна за японския пазар. Тази иновативна система, интегрирана в предната част на каросерията, е създадена да минимизира нараняванията не само на пешеходци, но и на велосипедисти, позиционирайки Forester като върховен еталон за безопасност.