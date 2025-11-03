Топ 10 на най-добрите всесезонни гуми за българския климат

Изборът на всесезонни гуми (All Season) е компромис, но съвременните модели от висок клас постигат изключителен баланс. Те са идеални за шофьори, които карат предимно в градски условия или в райони с по-мека зима, но искат сигурност при внезапен снеговалеж.
Ето нашата класация, базирана на актуални тестове на водещи европейски организации като ADAC и Euro NCAP, както и мнения на потребители за модели, подходящи за нашите условия:
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
2. Michelin CrossClimate 2
3. Continental AllSeasonContact 2
4. Pirelli Cinturato All Season SF2
5. Hankook Kinergy 4S2 H750
6. Vredestein Quatrac
7. Kumho Solus 4S HA32+
8. Bridgestone Turanza All Season 6
9. Dunlop Sport All Season
10. Falken EuroAll Season AS210
Снежна и кална маркировка: Всички изброени модели притежават маркировката 3PMSF (трипланински връх със снежинка), което означава, че са сертифицирани за употреба в тежки зимни условия и отговарят на законовите изисквания в България.
Дълбочината на протектора: При нашите горещи лета, имайте предвид, че всесезонните гуми се износват по-бързо от летните. Редовно проверявайте дълбочината на протектора.
Къде шофирате: Ако сте в София, Пловдив, Варна, Бургас или друг голям град и рядко пътувате в планината, всесезонният модел от този списък е отличен избор, но ако живеете в планински район (напр. Смолян, Боровец, Банско) или често пътувате в силно заснежени условия, специализираната зимна гума остава най-сигурният вариант.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
И не е по-евтино, защото ги сменяш по-често и разходите са близки.
И съм убеден, че от гуми не трябва да се пести, особено на фона на калпавите пътища!
Ако Пътя няма сцеплени и ти вземеш гума без добро сцепление резултата е трагедия!
Коментиран от #6
11:08 03.11.2025
2 Всесезонни
11:09 03.11.2025
3 Ауто Билд
Коментиран от #5, #12
11:13 03.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Ауто Билд":Сложи чисто летен Мишелин и виж разликата в сцеплението :)
Винаги съм казвал, всяка гума може да върши работа в 99,9% от времето... премиума си изкарва всеки лев в тоя 0,1% когато нещата се вмиришат и ти трябва всеки сантиметър спирачен път и всеки километър по-високо странично сцепление при промяна на посоката.
11:18 03.11.2025
6 Механик
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Всичко е много субективно. Ако всеки ден пътуваш на дълги пътища е едно. А ако всеки ден пътувш от дома до работа и обратно (20 км. ), тогава имаш сметка да си със всесезонни гуми.
Щом хората ги произвеждат, значи се купуват. А аз и ти не сме световна величина. Всеки си има собствен дерт.
11:18 03.11.2025
7 Хасковски каунь
11:23 03.11.2025
8 Край
1. Всесезонните гуми ги подменяте 2 пъти по често и съответно винаги сте със сравнително прясна гума. Зимна гума на 6 години се справя на сняг по зле от всесезонна на 3 и не ми разправяйте че я хвърляте.
2. Всесезонните гуми спират по добре и управляват по добре от зимна на вода, а реално зимата карате повече на мокро отколкото на сняг.
3. С всесезонната гума октомврииски сняг не ви изненадва;
4. С всесезонната гума не пестите пари а време - не се редите по гумаджииници и не разнасяте гуми.
5. България е с климат за всесезонна гума /без Смолян Чепеалре и Самоков/ на юг от нас се кара само с летни гуми.
6. не слушайте гумаджиите щото на тях това да сменяте гуми им е бизнес ако сте с кола до 200 к.с. и не се мислите за Версатпен не се занимавиате със смени на гуми.
11:25 03.11.2025
9 Римлянин
11:35 03.11.2025
10 хи хи
Виж Good Year e друга работа😉
11:40 03.11.2025
11 механик
11:43 03.11.2025
12 Гост
До коментар #3 от "Ауто Билд":Аз сложих преди месец вече 3 ката на Мишлена
11:55 03.11.2025