Топ 10 на най-добрите всесезонни гуми за българския климат

3 Ноември, 2025 10:52 1 797 12

Този вид гуми са компромис, но предвид нашите климатични условия са подходящи за една голяма част от водачите на МПС

Топ 10 на най-добрите всесезонни гуми за българския климат - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изборът на всесезонни гуми (All Season) е компромис, но съвременните модели от висок клас постигат изключителен баланс. Те са идеални за шофьори, които карат предимно в градски условия или в райони с по-мека зима, но искат сигурност при внезапен снеговалеж.

Ето нашата класация, базирана на актуални тестове на водещи европейски организации като ADAC и Euro NCAP, както и мнения на потребители за модели, подходящи за нашите условия:

1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
2. Michelin CrossClimate 2
3. Continental AllSeasonContact 2
4. Pirelli Cinturato All Season SF2
5. Hankook Kinergy 4S2 H750
6. Vredestein Quatrac
7. Kumho Solus 4S HA32+
8. Bridgestone Turanza All Season 6
9. Dunlop Sport All Season
10. Falken EuroAll Season AS210

Снежна и кална маркировка: Всички изброени модели притежават маркировката 3PMSF (трипланински връх със снежинка), което означава, че са сертифицирани за употреба в тежки зимни условия и отговарят на законовите изисквания в България.

Дълбочината на протектора: При нашите горещи лета, имайте предвид, че всесезонните гуми се износват по-бързо от летните. Редовно проверявайте дълбочината на протектора.

Къде шофирате: Ако сте в София, Пловдив, Варна, Бургас или друг голям град и рядко пътувате в планината, всесезонният модел от този списък е отличен избор, но ако живеете в планински район (напр. Смолян, Боровец, Банско) или често пътувате в силно заснежени условия, специализираната зимна гума остава най-сигурният вариант.


  ДрайвингПлежър

    Отговор
    Пробвал съм... и в крайна сметка нито лятото си с читава гума, още по-малко зимата
    И не е по-евтино, защото ги сменяш по-често и разходите са близки.

    И съм убеден, че от гуми не трябва да се пести, особено на фона на калпавите пътища!
    Ако Пътя няма сцеплени и ти вземеш гума без добро сцепление резултата е трагедия!

    11:08 03.11.2025

  Всесезонни

    Отговор
    не са за БГ, освен ако колата не се кара само в градски условия и то дори не важи за всеки град.

    11:09 03.11.2025

  Ауто Билд

    Отговор
    Карам автомобил който е 4х4 със всесезонни гуми Мишлен Кросклимат 2 и според мен това е чудесна гума

    11:13 03.11.2025

  ДрайвингПлежър

    Сложи чисто летен Мишелин и виж разликата в сцеплението :)

    Винаги съм казвал, всяка гума може да върши работа в 99,9% от времето... премиума си изкарва всеки лев в тоя 0,1% когато нещата се вмиришат и ти трябва всеки сантиметър спирачен път и всеки километър по-високо странично сцепление при промяна на посоката.

    11:18 03.11.2025

  Механик

    Всичко е много субективно. Ако всеки ден пътуваш на дълги пътища е едно. А ако всеки ден пътувш от дома до работа и обратно (20 км. ), тогава имаш сметка да си със всесезонни гуми.
    Щом хората ги произвеждат, значи се купуват. А аз и ти не сме световна величина. Всеки си има собствен дерт.

    11:18 03.11.2025

  Хасковски каунь

    Отговор
    3 години РАВ го карам с LINGLONG . Изминал съм 65 000км и грайферът сега е на 5,2 мм. И тази зима ще изкарам.

    11:23 03.11.2025

  Край

    Отговор
    С всесезонни гуми не се пестят пари, но и не са компромис със сигурността.
    1. Всесезонните гуми ги подменяте 2 пъти по често и съответно винаги сте със сравнително прясна гума. Зимна гума на 6 години се справя на сняг по зле от всесезонна на 3 и не ми разправяйте че я хвърляте.
    2. Всесезонните гуми спират по добре и управляват по добре от зимна на вода, а реално зимата карате повече на мокро отколкото на сняг.
    3. С всесезонната гума октомврииски сняг не ви изненадва;
    4. С всесезонната гума не пестите пари а време - не се редите по гумаджииници и не разнасяте гуми.
    5. България е с климат за всесезонна гума /без Смолян Чепеалре и Самоков/ на юг от нас се кара само с летни гуми.
    6. не слушайте гумаджиите щото на тях това да сменяте гуми им е бизнес ако сте с кола до 200 к.с. и не се мислите за Версатпен не се занимавиате със смени на гуми.

    11:25 03.11.2025

  Римлянин

    Отговор
    Последно на каруцата какви да сложа

    11:35 03.11.2025

  хи хи

    Отговор
    Ква е тая марка "Goeear" 😂😂😂, че и номер1 😉
    Виж Good Year e друга работа😉

    11:40 03.11.2025

  механик

    Отговор
    Ако купите комлект всесезонни гуми за 1000 лв и ги карате 4 години ,вие дефакто им изкарвате парите само от въртенето зимни-летни по 2 пъти годишно по 100 лв =800 лв .За 4 години всесезонните , ще са все още много добри .Карам от 2 години , почти 50 000 км и грайфера е в много добро състояние . Много съм впечатлен от карането на мокро и през големи локви

    11:43 03.11.2025

  Гост

    Аз сложих преди месец вече 3 ката на Мишлена

    11:55 03.11.2025