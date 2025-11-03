Топ 10 на най-добрите всесезонни гуми за българския климат

Изборът на всесезонни гуми (All Season) е компромис, но съвременните модели от висок клас постигат изключителен баланс. Те са идеални за шофьори, които карат предимно в градски условия или в райони с по-мека зима, но искат сигурност при внезапен снеговалеж.

Ето нашата класация, базирана на актуални тестове на водещи европейски организации като ADAC и Euro NCAP, както и мнения на потребители за модели, подходящи за нашите условия:

1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

2. Michelin CrossClimate 2

3. Continental AllSeasonContact 2

4. Pirelli Cinturato All Season SF2

5. Hankook Kinergy 4S2 H750

6. Vredestein Quatrac

7. Kumho Solus 4S HA32+

8. Bridgestone Turanza All Season 6

9. Dunlop Sport All Season

10. Falken EuroAll Season AS210

Снежна и кална маркировка: Всички изброени модели притежават маркировката 3PMSF (трипланински връх със снежинка), което означава, че са сертифицирани за употреба в тежки зимни условия и отговарят на законовите изисквания в България.

Дълбочината на протектора: При нашите горещи лета, имайте предвид, че всесезонните гуми се износват по-бързо от летните. Редовно проверявайте дълбочината на протектора.

Къде шофирате: Ако сте в София, Пловдив, Варна, Бургас или друг голям град и рядко пътувате в планината, всесезонният модел от този списък е отличен избор, но ако живеете в планински район (напр. Смолян, Боровец, Банско) или често пътувате в силно заснежени условия, специализираната зимна гума остава най-сигурният вариант.