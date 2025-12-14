Най-добрите смартфони за 2025 година

Технологичният свят отново е разтърсен от една от най-чаканите класации – годишните награди за смартфони, връчвани от гуруто Маркес Браунли, по-известен с YouTube канала си MKBHD. Със своите близо 21 милиона абонати, Маркес не просто прави ревюта, той диктува тенденциите. Ежегодното му видео, обобщаващо резултатите от десетки премиери, хвърли светлина върху най-блестящите (и най-провалните) устройства за отиващата си 2025 година.

Тазгодишният избор поднесе повече от една изненада, като се превърна в истинско изпитание за доминацията на някои от титаните в индустрията. Любопитното е, че дори и най-пресните итерации на Apple – флагманите iPhone 17 Pro – останаха без нито една индивидуална награда в конкретна категория. Въпреки това, гигантът от Купертино все пак успя да грабне общо четири отличия, макар едното от тях да е твърде болезнено за репутацията на компанията.

Големият трофей, титлата „Смартфон на годината“, Браунли отсъди на стандартния iPhone 17. Техноблогърът аргументира избора си, описвайки устройството като „най-цялостния и изключително изгоден избор“ в морето от предложения. На другия полюс, iPhone 16e заслужи антиприза „Провал на годината“, което е силен шамар за Apple и сигнал за грешки в продуктовата им стратегия.

Разбира се, финалната равносметка не е само за Купертино. Android-лагерът беше достойно представен, демонстрирайки огромна конкуренция – от машини за мобилна фотография до авангардни сгъваеми модели. Всяка ниша има своя безспорен победител.

Ето и пълният списък с лауреатите от MKBHD Smartphone Awards 2025:

Смартфон на годината: iPhone 17 – Безспорен хегемон, постигнал перфектен баланс.

Най-добра камера: OPPO Find X9 Pro – Истински камерофон, който размаза конкуренцията с оптични възможности.

Най-добър голям смартфон (Phablet): Xiaomi 17 Pro Max – За тези, които не правят компромис с размера на дисплея и мощността.

Най-добър компактен смартфон: Galaxy Z Flip7 – Доказателство, че „малък“ не означава „слаб“, съчетавайки стил и сгъваема технология.

Най-добро съотношение Цена/Качество: CMF Phone 2 Pro – Смартфонът, който предлага максимално срещу минимална инвестиция.

Най-добра автономност (Живот на батерията): OnePlus 15 – Шампионът, който издържа и на най-тежкия работен ден без нужда от презареждане.

Най-добър дизайн: iPhone Air – Иновативен външен вид, който еталонно диктува посоката на индустрията.

Най-добър сгъваем смартфон (Foldable): Galaxy Z Fold7 – Златният стандарт в зараждащия се сегмент на сгъваемите устройства.

Смартфон с най-голямо подобрение спрямо предходен модел: iPhone 17 – Моделът, който демонстрира най-сериозен скок напред в развитието си.

Провал на годината: iPhone 16e – Устройството, което не оправда нито очакванията, нито цената си.

Наградите на MKBHD за 2025 година не просто отбелязват най-добрите джаджи, а чертаят картата на технологичните постижения, показвайки на производителите кои усилия са били възнаградени и кои са подминали целта.