Фатални грешки при смяната на гуми

Смяната на гуми е рутинен, но изключително важен момент от живота на всеки шофьор. Често подценявана, процедурата крие редица подводни камъни, които могат да доведат до сериозни повреди по автомобила или, още по-лошо, да компрометират безопасността ви на пътя. За да превърнете сезонната смяна в безупречен процес, експерти от автомобилния бранш разкриват осем фундаментални правила, които всеки монтьор (или собственик на МПС) трябва да следва безкомпромисно.

Започнете с правилно повдигане

Първата и най-критична стъпка е повдигането на автомобила. Никога не импровизирайте с местата за крика! Каросерията на модерните коли е прецизно проектирана. Използването на грешни опорни точки може да доведе до необратими деформации на праговете, пода или дори до усукване на рамата. Търсете ясно маркираните точки, препоръчани от производителя – това е вашата застраховка срещу скъпи корекции.

Внимавайте с "невидимите" компоненти

Ако колата ви е снабдена със система за налягане на гумите, знайте, че модерните системи за следене на налягането в гумите (TPMS) – тези малки електронни герои – са изключително чувствителни. Неправилното боравене с гумата при демонтаж може да нарани или унищожи тези скъпоструващи сензори, което ще наложи допълнително посещение в сервиза.

Подготовката на контактната площ

Почти всички гуми днес са безкамерни. Това означава, че доброто уплътняване между борда на гумата и джантата е от жизненоважно значение. Ако контактната повърхност не бъде старателно почистена и подготвена, въздухът ще намери път за бягство. Нежеланото изпускане на налягане е сигурен знак за пропусната важна стъпка.

Забравете старите тежести

Един от стълбовете на качествения монтаж е балансирането. За да бъде процедурата успешна и прецизна, задължително премахнете всякакви стари тежести и почистете джантата до блясък от замърсявания, кал и прах. Само идеално чистата джанта може да гарантира, че новите балансиращи тежести ще бъдат поставени и ще работят ефективно, елиминирайки досадните вибрации във волана.

Спазвайте посоката

Не всички гуми са еднакви. Някои модели имат специфична посока на въртене или асиметричен протектор. Това е критично за отвеждането на водата и сцеплението. Ако гумите ви са с посока, трябва да имате предвид, че две от тях са предназначени за монтаж отдясно, а другите две – отляво. Обърнатият монтаж драстично влошава характеристиките на гумата, особено при мокра настилка.

Почистете главина и джанта

Преди да бъде монтирано колелото, уверете се, че контактната зона между главината и джантата е безупречно чиста. Ръждата и мръсотията, дори и в минимални количества, могат да създадат луфтове или да попречат на колелото да легне равномерно. Този дребен детайл е гаранция за правилно центриране и минимизиране на риска от разхлабване на болтовете.

Проверете внимателно налягането

След като гумата е монтирана, следва най-лесната, но често пренебрегвана стъпка: правилното налягане. То задължително трябва да съответства на спецификациите на производителя, които обикновено са изписани на стикер на колонката на шофьорската врата или от вътрешната страна на капачката на резервоара. Нито повече, нито по-малко – перфектното налягане осигурява оптимален разход на гориво, живот на гумата и най-вече, отлично сцепление.

Ползвайте динамометричен ключ за финалното затягане

Накрая, но не на последно място: затягането на колелата. Забравете за "на око" и прекомерна сила. Колелата трябва да бъдат затегнати с точно определен въртящ момент, указан в инструкциите. Използването на динамометричен ключ е непрепоръчително, а задължително. Недозатягането води до разхлабване, а презатягането – до повреда на шпилките, болтовете или деформация на джантата.

Спазването на тези осем неписани закона на монтажа гарантира дълъг живот на вашите гуми и компоненти, както и спокойствие и сигурност по време на пътуване.