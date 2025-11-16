Новини
Технологии »
Фатални грешки при смяната на гуми

Фатални грешки при смяната на гуми

16 Ноември, 2025 11:10 2 683 10

  • гуми-
  • смяна-
  • монтаж-
  • грешки-
  • съвети

Осем златни правила за перфектен монтаж

Фатални грешки при смяната на гуми - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Смяната на гуми е рутинен, но изключително важен момент от живота на всеки шофьор. Често подценявана, процедурата крие редица подводни камъни, които могат да доведат до сериозни повреди по автомобила или, още по-лошо, да компрометират безопасността ви на пътя. За да превърнете сезонната смяна в безупречен процес, експерти от автомобилния бранш разкриват осем фундаментални правила, които всеки монтьор (или собственик на МПС) трябва да следва безкомпромисно.

Започнете с правилно повдигане

Първата и най-критична стъпка е повдигането на автомобила. Никога не импровизирайте с местата за крика! Каросерията на модерните коли е прецизно проектирана. Използването на грешни опорни точки може да доведе до необратими деформации на праговете, пода или дори до усукване на рамата. Търсете ясно маркираните точки, препоръчани от производителя – това е вашата застраховка срещу скъпи корекции.

Внимавайте с "невидимите" компоненти

Ако колата ви е снабдена със система за налягане на гумите, знайте, че модерните системи за следене на налягането в гумите (TPMS) – тези малки електронни герои – са изключително чувствителни. Неправилното боравене с гумата при демонтаж може да нарани или унищожи тези скъпоструващи сензори, което ще наложи допълнително посещение в сервиза.

Подготовката на контактната площ

Почти всички гуми днес са безкамерни. Това означава, че доброто уплътняване между борда на гумата и джантата е от жизненоважно значение. Ако контактната повърхност не бъде старателно почистена и подготвена, въздухът ще намери път за бягство. Нежеланото изпускане на налягане е сигурен знак за пропусната важна стъпка.

Забравете старите тежести

Един от стълбовете на качествения монтаж е балансирането. За да бъде процедурата успешна и прецизна, задължително премахнете всякакви стари тежести и почистете джантата до блясък от замърсявания, кал и прах. Само идеално чистата джанта може да гарантира, че новите балансиращи тежести ще бъдат поставени и ще работят ефективно, елиминирайки досадните вибрации във волана.

Спазвайте посоката

Не всички гуми са еднакви. Някои модели имат специфична посока на въртене или асиметричен протектор. Това е критично за отвеждането на водата и сцеплението. Ако гумите ви са с посока, трябва да имате предвид, че две от тях са предназначени за монтаж отдясно, а другите две – отляво. Обърнатият монтаж драстично влошава характеристиките на гумата, особено при мокра настилка.

Почистете главина и джанта

Преди да бъде монтирано колелото, уверете се, че контактната зона между главината и джантата е безупречно чиста. Ръждата и мръсотията, дори и в минимални количества, могат да създадат луфтове или да попречат на колелото да легне равномерно. Този дребен детайл е гаранция за правилно центриране и минимизиране на риска от разхлабване на болтовете.

Проверете внимателно налягането

След като гумата е монтирана, следва най-лесната, но често пренебрегвана стъпка: правилното налягане. То задължително трябва да съответства на спецификациите на производителя, които обикновено са изписани на стикер на колонката на шофьорската врата или от вътрешната страна на капачката на резервоара. Нито повече, нито по-малко – перфектното налягане осигурява оптимален разход на гориво, живот на гумата и най-вече, отлично сцепление.

Ползвайте динамометричен ключ за финалното затягане

Накрая, но не на последно място: затягането на колелата. Забравете за "на око" и прекомерна сила. Колелата трябва да бъдат затегнати с точно определен въртящ момент, указан в инструкциите. Използването на динамометричен ключ е непрепоръчително, а задължително. Недозатягането води до разхлабване, а презатягането – до повреда на шпилките, болтовете или деформация на джантата.

Спазването на тези осем неписани закона на монтажа гарантира дълъг живот на вашите гуми и компоненти, както и спокойствие и сигурност по време на пътуване.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    7 3 Отговор
    В сервизите за гуми масово не си оравят труда да почистват главините, че дори и джантите! И никога не разчитайте, че да ви затегнали гумите, приятел щяха да го убият така! На мен са ми пренадували гуми до пръсване идиотите и за налягането вие си го проверявайте!

    Коментиран от #3

    11:15 16.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 „От Карачи”

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "карчи":

    ДРУГ ПЪТ ГИ ПРЕНАТЯГАТ
    И НА ПЪТ ПОЛУЧАВАТЕ МУСКУЛНА ТРЕСКА
    ОТ СКАЧАНЕТО ПО ГАЕЧНИЯ КЛЮЧ ЗА ГУМИ
    ЗАТОВА СЕ СНАБДЕТЕ С ПАРЧЕ
    МЕТАЛЕН ТРЪБОВИДЕН УДЪЛЖИТЕЛ КОЙТО
    ДА ВИ СЛУЖИ ЗА ЛОСТ......
    А ЗА „БАРОВЦИТЕ” СИ ИМА И
    МОБИЛНИ ГУМАДЖИЙСКИ СЕРВИЗИ....

    11:28 16.11.2025

  • 4 държавник-феномен с голямо Д

    9 0 Отговор
    ако немаше акции зими и прочее рекети за които дя драскотят и плашат мисирките, ко ли щяха да ядат ?

    11:35 16.11.2025

  • 5 Ония с фордо

    7 0 Отговор
    Много драматизъм в заглавието - фатални грешки !
    Хайде стига сцени и истерии за неща които са в границата на допустимите грешки !

    11:43 16.11.2025

  • 6 123456

    7 0 Отговор
    Най- важно е - ако свалиш 4 гуми - трябва да сложиш пак 4 !

    11:43 16.11.2025

  • 7 Стига глупости.

    0 1 Отговор
    това ,което наистина може да ви развали настроението ако сте отишли при ИИИксперт за да ви смени гумите е Презатягане на болтовете ,защото тази процедура се върши НЕ НА РЪКА А с Въздух и бързайки експерта като ви ПРЕЗАТЕГНЕ Болтовете в главината и ПРЕЕ....е шлицовете на главината е те тогава ще се научите да не ходите на гумаджия.Това го пиша за новите шофьори и особенно шофьорки щото старите/ако са живи/ го знаят!ПС.ОТ презатягане Джанта не се ДЕФОРМИРА!!!Джанта се ДЕформира като влезеш в Голяма Дупка /А ла Бугар/ и АКОО излезеш от нея!Да не сте авто-състезател???Хал хабер си нямаш от ауто!

    11:49 16.11.2025

  • 8 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Не правете тези грешки ,ако си сменяте пола!🌈🤗🤣🖕

    11:51 16.11.2025

  • 9 Зеления

    3 0 Отговор
    Преди много години една приятелка ми звъни по телефона и ме пита как се сменя гума. Понеже беше много далече от мен, нямаше как да реагирам. Обяснявам по телефона: гасиш колата, първа предавка, дърпаш ръчната, намираш крика, мушкаш го в дупката на прага (караше С класа) и т.н. Звъни ми след малко: Само да ти кажа, скъсах болт. Аз цъкля очи, цъкля пак.. А, скъсах и втори. А, скъсах и трети. Докато накрая се усетих, че девойката с тасове. Забавни моменти има при смяната на гуми, особено когато няма разбиращ около теб.

    11:55 16.11.2025

  • 10 един простоват гросмайстор

    0 0 Отговор
    Всичко това ,което е написано е Съвсем вярно и може да се изпълни единственно от Шофьори като мен.за 38-39г имам цял с ервиз и Джанти включая и си ги чистя...сядам на едната и с ръждопреобразувател и две телени четки плюс шкурка си работя по 1час дневно.после ги пръскам има шпрейове и стават супер.единственно това е мое проверено твърдение карам ВЕЧЕ само на зимни и през лятото .Зимната гума е подобра и през лятото от Лятната!Карам с Поларис 5 и въпреки твърденията на супер ииксперти бг-авто състезатели ,че се разтичали по асфалта не са мръднали ни по бг ни по чешки.И си спират долре.летни имам фулда не съм ги слагал от 2 години.Пробвайте и ще видите колко пари ще си спестите!

    11:59 16.11.2025